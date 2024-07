Novi španski podcast se poglobi v svet oljčnega olja

Pridelovalci oljk, mlinarji in polnilci nenehno objokujejo pomanjkanje znanja potrošnikov ekstra deviško olivno olje.

49 odstotkov vprašanih je namreč v 2023 Olive Oil Times Anketa o žetvi kot eno svojih glavnih skrbi navedli pomanjkanje znanja potrošnikov.

V ta namen so trije strokovnjaki za oljčno olje lansirali podcast v španskem jeziku, da bi razpravljali o osnove olivnega olja s pestrim naborom gostov in ustvariti nove navdušence.

Sektor deviškega oljčnega olja potrebuje veliko razširjanja in ljudi, ki se z njim povezujejo, zlasti mlade. - Mercedes Uceda, sovoditeljica, A la Sombra del Olivo

Pablo Voitzuk, izobraževalec oljčnega olja, svetovalec in NYIOOC World Olive Oil Competition sodnik, se je porodila ideja za A la Sombra del Olivo (In the Shade of the Olive Tree) leta 2023 in kot sovoditelja izbral Mercedes Uceda in Maripaz Aguilera.

"Pablo mi je za božič povedal, da želi narediti podcast,« je povedala Aguilera, tehnična specialistka za oljčno olje na Andaluzijskem inštitutu za raziskave in usposabljanje v kmetijstvu in ribištvu (IFAPA), vodja panela in svetovalka.

"Zaradi našega dela pogosto ostajamo na tehnični ravni. Vedno obravnavamo sektor in ta podcast je način razširjanja kulture oljčnega olja širokemu občinstvu,« je dodala.

Oglejte si tudi: Trade Group začenja digitalno kampanjo za promocijo oljčnega olja v Avstraliji

Uceda, certificirani degustator, čigar družinsko inženirsko svetovalno podjetje se posveča gradnji in načrtovanju oljčnih mlinov, je pogost poslušalec podcastov in je bil navdušen, da se je pridružil projektu. Prepričana je, da so podcasti odličen način za zabavo in informiranje mlajšega občinstva.

Glede na Spotify, platformo za pretakanje zvoka, več kot polovica Špancev posluša podcaste, ena tretjina pa jih posluša običajno. Ločena raziskava Observatorija iVoox, ki zbira podatke o podcastih v španskem jeziku, je pokazala, da je 40 odstotkov poslušalcev med 18 in 44.

"Svet podcastov, na katerega sem se zasvojil, se zdi zelo dober način za širjenje katere koli teme,« je dejal Uceda.

"Sektor deviškega oljčnega olja potrebuje veliko razširjanja in ljudi, ki se z njim povezujejo, zlasti mlade,« je dodala. ​,war"Podcasti so oblika deljenja znanja oziroma povezovanja z različnimi temami, ki jih mladi uporabljajo, zato se je zdela zelo dobra ideja.«

Uceda verjame, da je dolga pogovorna oblika podcastov, ki je med najbolj priljubljenimi žanri, idealna za razpravljanje o oljčnem olju, saj gostiteljem in njihovim gostom omogoča, da preučijo podrobnosti in nianse vsake teme, namesto da se zatekajo k zvočnim zapisom, značilnim za kabelske novice in tradicionalni radijski programi.

"Pokrivamo veliko, vendar je podcast narejen za neprofesionalce,« je dejal Uceda. ​,war"Ima dokaj prenosljivo besedišče, tako da ga lahko razume vsak. Poskušamo se izogibati uporabi tehničnih besed.”

Aguilera se je strinjal, da naj bi bil podcast dostopen širši javnosti, vendar je dodal, da bi bil zanimiv tudi strokovnjakom za oljčno olje. Aguilera je vse svoje poklicno življenje posvetila preučevanju oljčnega olja, vendar je kljub temu med ustvarjanjem podcasta izvedela veliko zanimivih dejstev.

"Cilj je doseči čim več ljudi,« je dejala. ​,war"Mislim, da smo poskušali vključiti vse vrste ljudi, zlasti tiste, ki se želijo učiti.”

Trije voditelji so posneli šest epizod podcasta, ki so razdeljene tematsko. Prvi je uvod, kjer gostitelja razpravljata o svoji viziji podcasta in o tem, kako upajo, da bodo poslušalci začeli razmišljati o olivnem olju.

Preostali del podcasta bo pokrival zdravje, gastronomijo, kulturo, sorte oljk in marketing. Vsaka epizoda, ki traja približno eno uro, se začne z razpravo med tremi voditelji, sledi pa ji intervju s strokovnjakom za vsako področje.

oglas

oglas

"Iskali smo goste z vsega sveta, tako iz Evrope kot z južne poloble, da bi bil tudi podcast širši,« je dejal Uceda. ​,war"Mislili smo, da bodo na ta način ljudje v Španiji prisluhnili ljudem in mnenjem iz preostalega sveta, zlasti glede prodaje v Južni Ameriki, kar je bilo zelo zanimivo.«

"Obstajajo ljudje iz Čila, Argentine, ZDA in Italije,« je dodala Aguilera. ​,war"Se pravi, da nismo želeli, da bi bila to samo naša vizija, ampak tudi vizija, ki črpa iz različnih koncev sveta.”

Tretja epizoda vključuje gostujoča intervjuja z Alicio Moyo in Carolo Dümmer, soavtoricama prvega čilskega vodnik o oljčnem olju, za razpravo o maloprodaji in kulturi.

Filippo Falugiani, ustanovni predsednik Mednarodnega združenja restavracij z oljčnim oljem, in Dani Garcia Peinado, kuhar, ki je specializiran za oljčno olje in kuha za Kraljevo špansko nogometno zvezo, se pojavita v četrti epizodi in razpravljata o vlogi restavracij kot ambasadorjev oliv. olje širšemu občinstvu.

"Všeč mi je bila epizoda s Filipom in Danijem, ker je govorila o kanalih Horeca in restavracijah,« je dejal Uceda. ​,war"Vedno pravimo, da je prodor v gostinski kanal najtežja stvar v svetu deviškega oljčnega olja in zadnje čase se zelo trudimo. Kuharji in restavratorji so tudi pisci našega produkta.«

Med drugimi gosti sta Nico in Rafael Alonso Barrau, nagrajena producenta Oro del Desierto, Carmen Nieto iz Paraiso Virgen Extra, specializiranega trgovca na drobno, in Juan Pablo Castellano, član Gospodarske zbornice za oljke v San Juanu v Argentini, med drugim.

Prve epizode A la Sombra del Olivo že predvajajo na Spotifyju, video različice pa so na voljo na YouTube.