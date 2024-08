New World Labs je izdal najnovejši Jab pri uvozu oljčnih olj

V redukciji od lansko poletno omamljanje uvoženih oljčnih olj, UC Davis Olive Center in Australian Oils Research Laboratory sta se ponovno združila, da bi ponudila kritično oceno kakovosti nekaterih najbolj prodajanih ameriških blagovnih znamk oljčnega olja, ki se nahajajo na policah supermarketov v Kaliforniji.

Današnje poročilo, Ocena ekstra deviškega oljčnega olja, prodanega v Kaliforniji, kaže, da so raziskovalci upoštevali vsaj nekaj kritika lanskih metod z zbiranjem veliko večjega vzorca najbolje prodajanih uvoženih oljčnih olj in uporabo testov, ki jih akreditira Mednarodni svet za oljke.

Uvožena oljčna olja so bila testirana Colavita, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian in premium znamka Lucini. Primerjali so jih z Kalifornijski oljčni ranč (COR) in posestvo Cobram — največji ameriški in avstralski proizvajalec oljčnega olja.

Poročilo se je zaključilo ​,war"laboratorijski testi so pokazali, da so najbolj prodajane uvožene blagovne znamke ​,war"Ekstra deviško oljčno olje, ki se prodaja v Združenih državah in kupuje na maloprodajnih mestih po vsej Kaliforniji, pogosto ni bilo v skladu s senzoričnimi standardi MOK za ekstra deviško oljčno olje.

Vendar to ni bila dobra novica za Avstralijo in Kalifornijo. Enajst odstotkov kalifornijskega in vse avstralskih oljčnih olj ni uspelo ​,war"PPP” (pirofeofitin), ki so pokazali, da so bili izpostavljeni toploti in svetlobi ali ponarejeni z rafiniranimi olji. V izjava na spletni strani California Olive Ranch, podpredsednik trženja Claude S. Weiller je izrazil razočaranje, da sta dve steklenici COR padli na testu FFS. ​,war"Naša naložba v tehnologijo, ki nam omogoča identifikacijo oljk, uporabljenih za izdelavo našega olja, bi nam morala pomagati razumeti, kaj se je zgodilo z dvema steklenicama, ki nista prestali preverjanja,« je zapisal.

Študijo je izvedla Kalifornijska univerza v Davisovem oljčnem centru ki ga podpira Kalifornijski svet za oljčno olje, katerega člani si lahko pridobijo z diskreditacijo uvoženega oljčnega olja. Kalifornijski proizvajalci oljčnega olja zagotavljajo približno en odstotek olivnega olja porabijo v Združenih državah, vendar razvijajo zmogljivosti za dobavo veliko več kot to.

To je zadnje poglavje v tem, kar je postala sporna industrija, vse bolj razdeljena na proizvajalce iz Novega in Starega sveta, ki si prizadevajo za prednost, da bi ujeli več naraščajočega apetita Američanov po oljčnem olju.

