Razkrita najboljša ekstra deviška oljčna olja na severni polobli

Kmetje, mlinarji in polnilci iz 18 držav severne poloble so skupaj osvojili 584 nagrad od 901 prijav na tekmovanju 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Proizvajalci so premagali že drugo zaporedno slabo letino, ki so jo zaznamovali podnebni in gospodarski izzivi, ter osvojili 368 zlatih priznanj in 216 srebrnih priznanj za svoje ekstra deviška oljčna olja.

Za naše podjetje te nagrade potrjujejo naša prizadevanja za proizvodnjo visokokakovostnih oljčnih olj, ki prikazujejo edinstvene okuse in značilnosti turških sort oljk. - Tuba Yilmaz, lastnica, Gaia Oliva

Po Olive Oil Times anketa, visoki proizvodni stroški, prekomerna vročina, suša, oljčna muha, čezmerno deževje in pomanjkanje delovne sile so bili glavni izzivi, s katerimi so se srečevali pridelovalci v pridelovalnem letu 2023/24.

Še enkrat italijanske znamke vodil pot, ki je na največjem svetovnem tekmovanju kakovosti oljčnega olja prejelo 147 nagrad. Kot najuspešnejše države na tekmovanju so jim sledile ZDA (95), Španija (82), Hrvaška (80) in Grčija (56).

Medtem ko so med rezultati prevladovali običajni osumljenci, so zmagali tudi proizvajalci iz manj znanih držav, vključno s kmeti in mlinarji iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Kitajske, Japonske in Jordanije.

Jeseni se bo začelo ocenjevanje proizvajalcev ekstra deviškega oljčnega olja z južne poloble.

Ne glede na državo izvora so se proizvajalci strinjali, da bodo prejeli priznanje od NYIOOC nagradili njihov trud v težki žetvi in ​​si izboljšali možnosti za vstop na nove trge.

NYIOOC nagrade pomagajo proizvajalcem vseh velikosti pri poslovanju na novih trgih. (Foto: Fattoria San Michele a Torri)

"Zelo smo ponosni, da smo zmagali v New Yorku, velikem mestu in trgu z velikimi ljudmi,« je povedal Leonardo Francalanci, izvršni direktor toskanskega podjetja. Fattoria San Michele a Torri, ki je zmagal a Zlata nagrada za srednje intenziven Frantoio.

Kljub visokim poletnim temperaturam, ki so sledile spomladanskemu slabemu nanosu plodov, je družba v pridelovalnem letu 30,000/2023 pridelala 24 litrov ekstra deviškega oljčnega olja, velik del pa namerava izvoziti. ​,war"Verjamemo, da nam bo ta nagrada pomagala pri boljši mednarodni uveljavitvi,« je dejal Francalanci.

Proizvajalci iz manj znanih območij proizvodnje oljčnega olja so poleg izboljšanja položaja blagovne znamke v Združenih državah dejali, da nagrade svetovnega tekmovanja pomagajo promovirati profil njihovih celotnih regij.

"[Osvojitev srebrne nagrade] je priznanje za dobro opravljeno delo," je dejala Fatima Elizalde, vodja trženja pri Bodega Nekeas, ki se nahaja v severni španski regiji Navarre.

"Ta nagrada izboljšuje pozicioniranje Navarre kot območja, kjer se proizvaja vrhunsko ekstra deviško oljčno olje,« je dodala.

Producenti so poročali, da je zmaga na NYIOOC prispeva komercialne koristi, vključno z izboljšanjem ugleda blagovne znamke v očeh bodočih in obstoječih strank.

Vendar mnogi menijo, da so nagrade več kot samo prodajni nagovor. Sklepi NYIOOC analitske skupine obravnavajo kot podporo dražjim organskim praksam.

Glede na Olive Oil Times Svetovna uvrstitev Po podatkih so ekološke blagovne znamke prejele 205 nagrad od rekordno visokih 329 prijav.

Proizvajalci, ki stojijo za Marciano Estate, obirajo lokalno sorto Mission skupaj s petimi italijanskimi in tremi španskimi sortami, ki so vse pridelane ekološko. (Foto: Marciano Estate)

"Osvojitev teh nagrad nam daje večjo samozavest, da delamo pravo stvar,« je povedala Milagros Castro, svetovalka za oljke v Kaliforniji. Posestvo Marciano.

Producent Napa Valley je zaslužil a par zlatih priznanj za srednjo italijansko mešanico in srednje veliko Arbequino, pridelano iz certificiranega ekološkega nasada na Sveti Heleni.

Marciano Estate med svojimi organskimi praksami pase ovce med drevesi, da odstrani plevel in zagotovi naravno gnojilo.

Skupaj z organskimi vnosi, Olive Oil Times Svetovna uvrstitev podatki kažejo, da monosortna olja pridobivajo zagon.

Enainsedemdeset odstotkov monosortnosti NYIOOC vpisi so bili podeljeni leta 2024 v primerjavi s 57 odstotki mešanic. Med letoma 2016 in 2022 je bilo veliko več enakosti med uspehom olj ene sorte in tistih, ki združujejo dve ali več sort.

Medtem ko najpogostejše sorte oljk še naprej prevladujejo kot najbolj nagrajene – vključno s Picualom, Koroneikijem, Frantoio in Arbequino – so proizvajalci po vsem svetu povedali, da jih mednarodno priznanje spodbuja k sprejemanju lokalnih kultivarjev.

V Turčiji, nagrajeni producenti poskušal poudariti številne endemične sorte v državi. Štiriindvajset od 29 zmagovalnih blagovnih znamk je bilo pridelanih iz avtohtonih sort oljk.

"Osvojil dve zlati nagradi leta 2024 NYIOOC je za nas resnično čast in dokaz predanosti in trdega dela naše ekipe,« je povedala Tuba Yilmaz, lastnica Gaja Oliva.

Tuba Yilmaz si ogleduje NYIOOC kot odličen način za predstavitev domačih turških sort oljk svetu. (Foto: Gaia Oliva)

"Za naše podjetje te nagrade potrjujejo naša prizadevanja za proizvodnjo visokokakovostnih oljčnih olj, ki prikazujejo edinstvene okuse in značilnosti turških sort oljk,« je dodala.

Poleg lokalnih sort nagrade Svetovnega tekmovanja poudarjajo vlogo oljkarjev kot skrbnikov tradicionalne krajine in biotske raznovrstnosti oljk.

Nahaja se ob vznožju kalifornijske Sierre Nevade, proizvajalci zadaj Olivijin OLA slavil zmago dve zlati nagradi za mešanice, ki vključujejo divje oljke, obrane s stoletnih dreves.

"Ne samo, da smo bili navdušeni nad nagradami, ampak smo čutili, da je vrednost, ki smo jo videli v naših drevesih, potrjena,« je dejal solastnik Giulio Zavolta. ​,war"Drevesa so dokazala svojo vrednost kot vir edinstvenega olja, kot prenašalec bogate dediščine regije in kot kulturna znamenitost.«

Prvi zmagovalci vidijo zmago NYIOOC nagrade kot potrditev, da njihove agronomske in mlinarske prakse delujejo. (Foto: OPG Garmica)

Medtem ko je bilo na tekmovanju že nagrajenih veliko producentov, ki so slavili svoje zmage, je bilo v izdaji leta 2024 veliko zmagovalcev tudi prvič.

"To je bil moj prvi vstop v NYIOOC, in sem zelo navdušen in vesel,” je povedal Ante Đuderija, lastnik OPG Garmica.

Nahaja se na otoku Hvar ob obali južne Hrvaške, je dejal producent Zlata nagrada za njegov medij Levantinka prihaja po zahtevni žetvi.

"Za OPG Garmica je to šele začetek; Upam na kontinuiteto kakovosti oljčnega olja v prihodnjih letih,« je zaključil Đuderija.