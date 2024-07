Olive Council vključi Banko germplazme v globalno pogodbo

Mednarodni svet za oljke (IOC) se je strinjal, da bo Svetovno banko oljčne germplazme vključil v Mednarodno pogodbo o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo.

Pogodba, ki sta jo podpisala tudi špansko ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano ter Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, igra pomembno vlogo pri ohranjanju kmetijske biotske raznovrstnosti v svetovnem merilu in zagotavljanju pravične in pravične porazdelitve.

"Mednarodna pogodba o rastlinskih genskih virih za hrano in kmetijstvo vzpostavlja večstranski sistem za olajšanje dostopa do rastlinskih genskih virov za hrano in kmetijstvo ter za pošteno in pravično delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe,« je dejal Lhassane Sikaoui, vodja enota MOK za oljkarstvo, tehnologijo oljčnega olja in okolje

"Zagotavlja ex situ zbirke rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo, ki jih hranijo mednarodni kmetijski raziskovalni centri in druge mednarodne ustanove,« je dodala.

Po besedah ​​Sikaouija pogodba vzpostavlja učinkovito strategijo sodelovanja med državami članicami z lastnimi bankami zarodne plazme in zbirkami, ki jih odobri IOC, za izmenjavo genskega materiala za znanstvene in praktične namene ter razvoj globalne strategije ohranjanja.

Številne države članice MOK imajo svojo nacionalno zbirko genskih virov oljk. Svet je ustanovil tudi šest mednarodnih bank zarodne plazme oljk v Córdobi v Španiji; Marakeš, Maroko; Izmir, Turčija; San Juan, Argentina; Izraelski vulkanski inštitut; in Italijanski svet za raziskave v kmetijstvu in analizo kmetijske ekonomije.

"Prva se je odzvala španska vlada, ki je izrazila zanimanje za to Olive Germplasm Bank of Spain, s svojimi različnimi zbirkami Andaluzijskega inštituta za raziskave in usposabljanje v kmetijstvu in ribištvu (IFAPA) ter Univerze v Córdobi, priznanih v skladu s pogodbo,« je dejal Sikaoui.

"Prvi sporazum je bil podpisan 14. junijath na sedežu španskega ministrstva za kmetijstvo in ribištvo,« je dodala. ​,war"Tudi druge države, kot je Maroko, so izrazile zanimanje za podpis sporazuma s pogodbo.«

Sikaoui je dejal, da bodo naslednji koraki pri izvajanju pogodbe vključevali razvoj podatkovne baze vsega genskega materiala iz vsake zbirke in banke zarodne plazme.

"Podatki, zbrani skozi čas, bodo prispevali k razvoju baze podatkov o značilnostih različnih zgodnjih sort, ki so v središču projekta MOK Resnično zdrave sorte oljk in so shranjene v skladišču na Univerzi v Córdobi,« je dejala.

"Krepitev te mreže bo služila kot globalni vir, dostopen znanstveni skupnosti, in bo vrtcem zagotovila vir zdravega in pristnega materiala za končne uporabnike,« je dodal Sikaoui. ​,war"Posledično bo to sektorju omogočilo dostop do sort, ki so bolj prilagojene spreminjajočim se podnebnim razmeram.«

Vplivi podnebnih sprememb na gojenje oljk ostajajo vsesplošna skrb kmetov. Triinšestdeset odstotkov vprašanih v 2023 Olive Oil Times Anketa o žetvi podnebne spremembe navedli kot svojo največjo skrb.

Anketiranci so kot glavne dejavnike, ki so vplivali na letino 2023, navedli prekomerno vročino, sušo in dež. Medtem ko nobenega podnebnega dogodka ni mogoče pripisati podnebnim spremembam, naraščajoče globalne temperature povečati verjetnost ekstremnih podnebnih nihanj.

"Oljčni nasad je v zgodovinskem trenutku, ko se sooča z velikimi izzivi,« je dejal Sikaoui. ​,war"Podnebne razmere, v katerih se ta pridelek razvija, se hitro spreminjajo, zato ga moramo prilagoditi tem novim scenarijem.«

"Genetska izboljšava sort je ena glavnih strategije prilagajanja za soočanje z izzivi podnebnih sprememb – sorte, odporne na škodljivci in bolezni, prilagojeno visoke temperature med cvetenjem in manj kopičenja mraza ure pozimi, suša, itd.,« je dodala. ​,war"Priča smo tudi pomembnemu procesu genetske erozije: trije od štirih hektarjev novih nasadov oljk izvirajo iz ene sorte.«

Poleg povečanja zmožnosti znanstvenikov za preučevanje genskega materiala oljk in kmetov za eksperimentiranje z novimi vrstami oljk bi partnerstvo poudarilo tudi prizadevanja donatorjev, ki je v preteklih letih zagotovil sredstva in genski material za zbirke germplazme.

Sikaoui je dejal, da se MOK veseli razprave o pogodbi s članicami in začetka razvoja globalne strategije za ohranjanje genetske dediščine oljk in izmenjavo genskega materiala.

"V ta namen naj bi aprila 2025 v Marakešu potekala mednarodna delavnica o genskih virih oljk,« je dejal Sikaoui. Ta delavnica bo obravnavala različna vprašanja, vključno z operativnim okvirom mreže in oblikovanjem globalne strategije za ohranjanje, vzdrževanje in izboljšanje genskih virov oljčnih rastlin.«