Olive Council obsodil poročilo UC Davis 'Undercurrent of Aggression'

Klicanje druga študija UC Davis Olive Center o ​,war"enaka nerazložljiva kritika«, ki bi jo lahko povzročila ​,war"nepopravljivo škodo ugledu oljčnega olja,« je Mednarodni svet za oljke odgovoril na raziskovalce v Kaliforniji in Avstraliji, navajajoč ​,war"skriti tok agresije."

Izvršni direktor MOK Jean-Louis Barjol, ki se je šele pred kratkim vrnil iz Združenih držav Amerike - svoje prvo uradno potovanje kot direktor -, je izrazil razočaranje v svoji izjavi, da Oljčno središče obrnil svojo novo nastalo degustacijsko komisijo, ki jo je odobril MOK, proti mednarodnemu organu in njegovim članom.



Režiser je raziskovalce UC Davis obtožil, da sodelujejo le takrat, ko jim je bilo to primerno, in pozval vse države proizvajalke, naj ​,war"pridružite se vrstam« članov MOK, da bi ​,war"poiskati zadovoljive rešitve s konstruktivnim, vsestranskim sodelovanjem.”

Z načrti za začetek letošnje poletne kampanje v vrednosti 1.7 milijona dolarjev za spodbujanje uporabe oljčnega olja v ZDA in Kanadi, je g. Barjol dejal v intervju prejšnji teden da se je zdelo, da ZDA in Avstralija v nekem smislu izkoriščata MOK. ​,war"Vsako leto uporabljajo naše laboratorije; Udeležujejo se naših srečanj in jih MOK priznava za njihovo usposobljenost na področju kemijskih in senzoričnih lastnosti,« je dejal.

To so ugotovili Davisovi in ​​avstralski raziskovalci ​,war"najbolj prodajane uvožene blagovne znamke ​,war"Ekstra deviško oljčno olje, ki se prodaja v Združenih državah in kupuje na maloprodajnih mestih po vsej Kaliforniji, pogosto ni doseglo senzoričnih standardov MOK za ekstra deviško oljčno olje,« pravi poročilo.

Študijo je izvedla Kalifornijska univerza v Davisovem oljčnem centru ki ga podpira Kalifornijski svet za oljčno olje in njeni člani, ki imajo koristi od diskreditacije uvoženega oljčnega olja. Kalifornijski proizvajalci oljčnega olja zagotavljajo približno en odstotek olivnega olja porabijo v Združenih državah, vendar razvijajo zmogljivosti za dobavo veliko več kot to.

Predsednik COOC Brendon Flynn je v pismu članom sveta za oljčno olje Kalifornije danes omenil poročilo kot ​,war"odlična priložnost za vključevanje javnosti v razpravo o koristih nakupa oljčnega olja pri kalifornijskih proizvajalcih, ki jih spodbuja k ​,war"izkoristite ta trenutek."

Medtem Bob Bauer, direktor MOK-a Severnoameriško združenje oljčnega olja se je na poročilo odzval in v današnji izjavi dejal, ​,war"Razkrivajoča je ugotovitev, da je domača industrija oljčnega olja zahtevala standarde, ki so manj strogi od standardov MOK, ki so jih sprejeli člani NAOOA, ker so rekli, da njihova oljčna olja ne morejo izpolnjevati teh standardov. Vendar pa uporabljajo in poudarjajo subjektivne in zavrnjene teste, da bi poskušali prepričati ljudi, da uvožena olja ne izpolnjujejo teh strožjih standardov.

"Potrošniki so vedeli bolje kot sprejeti ​,war"ugotovitve v zadnji študiji UC Davis in pričakujemo, da bo enako veljalo še enkrat,« je dodal.