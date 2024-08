Oblikovanje embalaže oljčnega olja je najpomembnejše med grško krizo

Elli Markaki vodi družinsko podjetje za stekleno embalažo Brothers Markaki.

Robusten. Seksi. To sta dve besedi, ki ju Stratis Camatsos uporablja za opis steklenice, ki vsebuje njegovo novo ekstra deviško organsko oljčno olje EVO3 z grškega otoka Lesbos, kjer proizvajajo oljčno olje. Dodal je tudi, da je izbral izrazito temno steklenico zaradi njene funkcionalnosti.

"Ščiti olje pred enim od njegovih sovražnikov: svetlobo. Zato naj potrošnik vedno išče olivno olje, ki je pakirano v temnem kozarcu ali pločevinki.

Camatsos, tako kot drugi grški proizvajalci, ki se šele prebijajo na konkurenčen trg oljčnega olja, pri polnjenju in pakiranju svojega proizvoda razmišljajo o vseh možnostih.

"Oblikovanje in predstavitev steklenice sta pomembna, ker je del vaše blagovne znamke, vaše identitete,« pravi Camatsos.

Plastične, kovinske pločevinke ali steklene možnosti so neskončne.

"Želel sem narediti nekaj malo drugačnega z videzom in po iskanju sem naletel na Style Ltd. Navdušilo me je njihovo delo dekoriranja stekla in to je bilo tisto, kar sem iskal, da bi izdelek prešel na naslednjo raven . Z uporabo njihove tehnike barvnega premaza smo ustvarili izdelek izjemnega videza, ki izstopa.”

Generalni direktor Style Ltd., Christos Charizonas, je dejal, da je videl 40-odstotno povečanje prodaje steklenic zahvaljujoč novim podjetjem za oljčno olje, kot je EVO3, ki si prizadevajo, da svoje izdelke stekleničijo previdno in premišljeno. ​,war"Obstajajo tudi druge podrobnosti, na primer, ali boste uporabili steklenico iz plute ali navoj. Danes se res upošteva vse.”

Charizonas pravi, da strankam ponuja različne možnosti v vseh velikostih in v najbolj nenavadnih oblikah, od visokih in suhih do okroglih ali kvadratnih. Pravi, da se lahko stranke odločijo za prozorne steklenice, ker so lahko bolj privlačne za potrošnike, ki pregledujejo police v lokalni specializirani trgovini ali supermarketu v tujini in želijo videti natančen izdelek, ki ga kupujejo. Camatsos ni razmišljal o tej možnosti za svoje oljčno olje.

"Videti barvo oljčnega olja ni koristen pokazatelj vsebine in olju škoduje, saj svetloba skrajša rok uporabnosti. Predstavljajte si, da steklenica stoji na polici supermarketa in nanjo sveti dolge luči; ni boljšega načina, da bi olje hitreje žarelo."

Charizonas pravi, da je Camatsosovo razmišljanje eden od razlogov, da grške proizvajalce oljčnega olja bolj zanimajo različne metode barvnega premazovanja. ​,war"Želijo vedeti o drugih podrobnostih embalaže, kot so tehnike, ki jih uporabljamo za dodajanje nalepk in odtisov. Ti dotiki so zelo pomembni za zagotovitev, da izdelek izstopa nad konkurenco.”

Style doo ima svoj delež konkurentov na trgu, vključno z bratoma Markaki. Podjetje, ki že več kot 75 let izdeluje stekleno embalažo in steklenice za različne izdelke, vključno z vinom, brezalkoholnimi pijačami, vodo in hrano, doživlja tudi porast poslovanja zaradi novega zanimanja za tehnike stekleničenja.

"Tudi v teh težkih časih smo opazili 25-odstotno povečanje poslovanja in zaposlujemo vsake tri mesece, ker se Grki bolj kot kdaj koli prej zanimajo za trženje in predstavitev,« pravi Elli Markaki, ki vodi svoje družinsko podjetje. ​,war"Steklo je popoln material za grško ekstra deviško oljčno olje. Želijo se specializirati in predstaviti odličen izdelek iz Grčije in embalaža je del tega. S stranko sodelujemo neposredno in to jim je všeč.«

Camatsos pravi, da ga je kriza motivirala, da je sledil svojim sanjam o ustvarjanju lastnih organsko oljčno olje ki ima za seboj tudi družbeni in okoljski vidik. Za vsako kupljeno steklenico Camatsos pravi, da bo eno drevo posajeno na posekanem območju v Grčiji. S kakovostno proizvodnjo, tržnim načrtom in pravo vrsto embalaže je Camatsos začel izvažati v Združeno kraljestvo, Irsko in Belgijo ter je pripravljen predstaviti EVO3 več distributerjem in trgovcem na drobno.

"Steklenica in logotip sta prva stvar, ki jo potrošnik pogleda na polici. Ker niste tam osebno, da bi svoj izdelek predstavili vsakemu potrošniku, da bi ga prepričali, da kupi vašega, in ker imate le približno tri sekunde, da pritegnete pozornost potrošnika, se morate zanesti na svojo blagovno znamko.

Oblikovanje embalaže oljčnega olja bo tema Seminarji mednarodnega tekmovanja za oljčno olje v New Yorku 2014 letos aprila.