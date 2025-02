Povpraševanje po oljčnem olju naj bi raslo skupaj s ponudbo

Svetovna poraba oljčnega olja je morda na poti okrevanja.

Po zadnjih podatkih Mednarodnega sveta za oljke (IOC) naj bi se svetovna poraba v pridelovalnem letu 2024/25 v primerjavi s prejšnjo kampanjo povečala za deset odstotkov.

Če bi bilo to potrjeno, bi to pomenilo pomemben odskok po 2.6-odstotnem padcu, zabeleženem v pridelovalnem letu 2023/24 v primerjavi s prejšnjo sezono.

Posledično naj bi svetovna poraba v letih 2024/25 presegla 3,064,500 metričnih ton, kar je več od ocenjenih 2,780,000 ton v letih 2023/24.

Predvsem več držav proizvajalk oljčnega olja je v zadnjih šestih letih opazilo znatna nihanja v porabi.

Po ocenah IOC Španija, vodilna svetovna proizvajalka oljčnega olja, beleži stalen upad porabe, ki ostaja pod 500,000 tonami od kampanje 2022/23.

Španija je porabila 519,000 ton v letih 2019/20, 541,000 v letih 2020/21 in 580,000 v letih 2021/22. Vendar pa je poraba padla na 363,000 ton v pridelovalnem letu 2022/23 zaradi ekstremnih podnebnih razmer. vplivala na proizvodnjo in dvignil cene po Sredozemlju.

Od takrat si je poraba postopoma opomogla. MOK ocenjuje 402,000 ton za leto 2023/24 in predvideva povečanje na 460,000 ton v letu 2024/25.

Čeprav te številke ostajajo precej nižje od rekordnih 580,000 ton, sporočenih v letih 2021/22, se ujemajo s povprečjem desetih sezon, ki znaša 483,850 ton.

Italija, velika proizvajalka oljčnega olja, je v zadnjih petih sezonah ohranila relativno stabilno porabo, v povprečju 426,000 ton.

Vendar pa MOK za leto 2024/25 predvideva štiriodstotno zmanjšanje. Če bo to potrjeno, bo to pomenilo, da bo italijanska poraba oljčnega olja prvič padla pod 400,000 ton in dosegla ocenjenih 395,000 ton.

Če bi bila potrjena, bi to pomenilo tretje zaporedno leto padajoče oljčno olje poraba v Italiji.

Na splošno naj bi skupna poraba oljčnega olja v Evropski uniji v pridelovalnem letu 1,326,000/2024 presegla 25 ton, kar odraža sedemodstotno povečanje v primerjavi s prejšnjo sezono.

"Evropska unija je doživela a padajoči trend pri porabi oljčnega olja v zadnjih letih,« so sporočili iz MOK.

"Čeprav se je svetovna poraba od pridelovalnih let 1990/91 skoraj podvojila, je EU zmanjšala svoj delež skupne porabe, in sicer z več kot 70 odstotkov v letih 2004/05 na okoli 45 odstotkov v zadnjih pridelovalnih letih,« je opozoril MOK.

Med drugimi ključnimi državami proizvajalkami oljčnega olja MOK napoveduje upad porabe le v Alžiriji (-1 odstotek) in Egiptu (-11 odstotkov).

To so tudi velike države uvoznice oljčnega olja pričakuje, da se bo povečala njihove nakupe. V ZDA naj bi se poraba v letu 2024/25 povečala za osem odstotkov glede na petletno povprečje.

Kitajska in Avstralija naj bi prav tako znatno povečali skupno vrednost uvoza oljčnega olja.

Zanimivo je, da poraba oljčnega olja v Turčiji prav tako pridobiva zagon, saj se v letu 21/2024 pričakuje 25-odstotno povečanje v primerjavi s petletnim povprečjem.

Turčija pričakuje precejšnje oživitev proizvodnje oljčnega olja v tekočem pridelovalnem letu, s čimer se država uvršča med svetovne proizvajalke.

Medtem naj bi svetovna poraba namiznih oljk ostala stabilna in dosegla 3,000,000 ton v letu 2024/25 v primerjavi z ocenjenimi 2,900,000 tonami v letu 2023/24.

MOK je poudaril, kako je več držav v zadnjih 30 letih znatno povečalo proizvodnjo namiznih oljk.

Od leta 1990/91 se je proizvodnja namiznih oljk v Egiptu povečala z 11,000 na 520,000 ton v letih 2023/24. V istem obdobju se je proizvodnja Alžirije povečala s 14,000 na 285,000 ton, v Turčiji pa s 110,000 na 350,000 ton.

Mednarodni olimpijski komite je v svoji zadnji analizi trga preučil nihanja cen in ugotovil nekaj pomembnih trendov.

Eden ključnih trendov je nihanje cen oljčnega olja v oljarni. Na večjih trgih, kot sta Jaén v Španiji in Chania v Grčiji, so se najvišje cene, zabeležene med oktobrom 2022 in oktobrom 2023, občutno zmanjšala.

Od oktobra 2024 so cene na obeh trgih precej padle. Če se bo ta trend nadaljeval, bi lahko cene v obeh državah padle pod 400 evrov za 100 kilogramov.

Vendar so razmere na italijanskem trgu ostro nasprotje.

V Bariju cene ostajajo visoke pri 950 evrih za 100 kilogramov, kar se približuje rekordnim ravnem iz leta 2023. Ta trend se ujema še posebej z zahtevna sezona za italijanske proizvajalce oljčnega olja.