Oljčno olje za telebane je najnovejši dodatek k za telebane franšize, priljubljena serija poučnih in referenčnih knjig z več kot 6,000 naslovi, vključno z 80 naslovi, posvečenih hrani in kuhanju.

Soavtorja Simon Poole in Amy Riolo, ki imata dolgo zgodovino pisanja o oljčnem olju, sta dejala, da je prišel čas za objavo lahko razumljivega in celovitega vira o tej temi.

Kljub igrivim in drznim naslovom For Dummies prevaja precej zapletene znanstvene koncepte na zelo razumljiv in spoštljiv način za splošno bralstvo. - Simon Poole, soavtor, Olive Oil For Dummies

Poole, zdravnik, ki je obsežno preučeval koristi za zdravje oljčnega olja in Riolo, nagrajeni kuhar, specializiran za kuhanje z olivnim oljem, sta pred tem sodelovala pri treh za telebane knjige o sladkorni bolezni.

"Kljub igrivim in drznim naslovom, za telebane prevaja precej zapletene znanstvene koncepte na zelo razumljiv in spoštljiv način splošnemu bralstvu,« je dejal Poole.

Z Riolom verjameta, da je knjiga primeren glasnik v času, ko vplivneži spletni komentatorji pa s svojim občinstvom razpravljajo o svetu oljčnega olja in zdravstvenih koristih ter včasih širijo napačne informacije.

"Zelo pomembno je bilo širšemu občinstvu dati širok pogled na nekatere podrobne znanosti in jim ponuditi nekaj čudovitih receptov,« je dejal Poole.

"Želeli smo napisati knjigo, ki bi lahko bila vir za vse,« je dodal Riolo.

Soavtorji so priznali Leandra Ravettija, vodjo tehnične ekipe Modern Olives s sedežem v Avstraliji in soizvršnega direktorja Cobram Estate, za njegovo vlogo tehničnega urednika knjige.

"V svetu oljčnega olja je zelo spoštovan,« je dejal Poole. ​,war"Imeli smo veliko srečo, da smo imeli njegov prispevek in prispevek drugih strokovnjakov na Olive Wellness Institute.”

Oljčno olje za telebane pokriva podobno področje kot začetni tečaj oljčnega olja na 288 straneh. Vključuje informacije o stopnje oljčnega olja, različne metode pridelave, zgodovina in izročilo, koristi za zdravje, pogosti miti, nasveti za nakup in shranjevanje oljčnega olja ter 40 receptov.

Poole in Riolo sta poudarila, da bo knjiga ponudila veliko praktičnih nasvetov za potrošnike, ki o oljčnem olju vedo le malo, če sploh kaj.

"Imamo celo poglavje o etiketah, o tem, kako jih brati in kaj naj ljudje iščejo,« je dejal Riolo.

Poglavje na primer pojasnjuje pomembnost datumov žetve in zakaj so bolj informativni kot rok uporabnosti ali rok uporabnosti.

Avtorji obravnavajo tudi različne vrste certifikatov kakovosti, vključno z geografskimi označbami in tistimi, ki jih upravljajo trgovske skupine.

Poglavje nadalje razpravlja o tem, kaj pomeni ekološko oljčno olje, in opredeljuje pogoste, vendar nejasne predpone, kot je npr. ​,war"svetloba' in ​,war"prvo hladno stiskano,« pojasnjujejo njihovo pomanjkanje v primerjavi z ​,war"ekstra deviško,' in ​,war"devica.'

Drugo poglavje pojasnjuje, kako različni transport in pogoji shranjevanja vpliva na kakovost oljčnega olja v daljšem časovnem obdobju, zato potrošnikom svetuje, naj ga hranijo v hladnem in temnem prostoru.

Poole in Riolo sta v več delih knjige porabila tudi precej časa za razbijanje pogostih mitov o oljčnem olju, da jih bralci ne bi mogli spregledati.

Med glavnimi je ta, da olivno olje ne more biti uporablja za cvrtje. ​,war"To je velika stvar: ne morete cvreti z oljčnim oljem ali kuhati z oljčnim oljem; uporablja se lahko samo surovo,« je dejal Riolo in poudaril, da je oljčno olje varno cvreti do 410 ºF (210 ºC). ​,war"Ni nam treba cvreti pri temperaturah nad približno 385 ºF (196 ºC),« je dodala.

Avtorji so to pojasnili v razdelku o razbijanju mitov in razdelku o kuhanju. ​,war"Skrbelo nas je, da bi ga ljudje pogrešali, če bi ga postavili samo na eno mesto,« je dejal Riolo.

Drugi mit, ki ga avtorji poskušajo razbliniti, je, da po Sredozemska prehrana je drago.

"Zelo lepo je ponazoriti, da je to na primer dobra kakovost ekstra deviško olivno olje je pogosto podoben znesek, ki ga ljudje porabijo za steklenico vina, ki bi ga lahko zaužili zvečer,« je dejal Poole.

"Toda da bi dobili priporočeno količino ekstra deviškega oljčnega olja na dan za doseganje sredozemske diete, stane manj kot nekaj skodelic kave iz vaše najljubše kavarne na teden,« je dodal.

Medtem ko sta Poole in Riolo večino knjige posvetila obveščanju radovednih potrošnikov, nobena knjiga o oljčnem olju ni popolna brez razdelka o kuhanju.

"Vsi recepti uporabljajo oljčna olja z vseh celin,« je dejal Poole. ​,war"Uporabljamo posamezna olja in jih na kratko opišemo. Seveda pravimo, da lahko uporabite tudi drugo olivno olje. Kljub temu radi izpostavljamo in navajamo primere odlične kakovosti ekstra deviških oljčnih olj iz različnih krajev po svetu in priznavamo njihove proizvajalce.«

Poole in Riolo razpravljata o različnih sortah oljk v kontekstu kuhanja, pri čemer poudarjata vrsto kultivarjev, ki se gojijo v svetu oljčnega olja, in njihove značilne organoleptične lastnosti.

"Trudimo se, da bi dobili težke ljudi iz vseh držav, ki proizvajajo oljčno olje,« je dejal Riolo. ​,war"To kaže na vpliv, ki ga ima oljčno olje v svetu in ne samo tukaj, kjer je nastalo.”

Navsezadnje Poole in Riolo to upata Oljčno olje za telebane, ki bo naprodaj oktobra in je že na voljo v prednaročilu, bo dostopna vstopna točka za vse, ki jih zanima oljčno olje.

"Bralce seznanjamo s tem, kako okušati doma; kako se seznaniti z različnimi okusi ekstra deviškega oljčnega olja in prepoznati olje, ki je lampante, od tistega, ki je dobrega okusa,« je zaključil Poole.