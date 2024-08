Za oljčno olje je potreben pitchman

Mednarodni svet za oljke je organiziral ​,war " Understanding Olive Oil« v ponedeljek, 30. junija, v kongresnem centru Jacob K. Javits v New Yorku.

To so zahtevni časi za proizvajalce oljčnega olja. Cene so nizke, zaloge visoke in uvoz upada na vsakem večjem trgu.

Tukaj, na največjem trgu na svetu, se poraba na prebivalca že leta ni premaknila, kljub vsem prepričljivim razlogom, da bi morali Američani uporabljati več oljčnega olja in manj drugih maščob.

Tu ni bilo storjeno veliko, da bi pomagali situaciji, veliko pa jo je poslabšalo.

Včeraj sem se udeležila seminarja na Fancy Food Showu v New Yorku, kjer je Mednarodni svet za oljke zapravil še eno priložnost, da bi naredil nekaj, kar je pomembno.

Bila je impresivna udeležba, čeprav je bilo težko reči, kdo je bil tam, da bi se razsvetlil o eni najpomembnejših živil na svetu in koga je tja zjutraj najprej zvabila nagradna igra za iPad in brezplačne krofe.

Jean-Louis Barjol

Direktor MOK Jean-Louis Barjol je začel z opozorilom, da bo moral hitro napredovati, ker si je namenil le 45 minut.

Toda 45 minut je dovolj časa, da prepričljivo predstavimo oljčno olje – da nas pritegnejo s slikami, ki govorijo o njegovi bogati kulturi, poudarijo njegove prednosti z najpreprostejšimi izrazi in ponudijo močne pogovorne točke, ki jih bomo prisostvovali širokemu občinstvu na zasedenem sejmišču in zunaj njega.

Toda Barjol ni pitchman.

Preden se je pridružil globalnemu upravnemu organu Liquid Gold, je Barjol zastopal proizvajalce sladkorja, seminar v kleti centra Javits Center pa je bil nenavdahnjeno poročilo o samo še enem blagu, nekako podano v monotoni s francoskim naglasom (predvidevam, da je sam po sebi dosežek) .

Po prenovljeni predstavitvi z nekaj deset diapozitivov, polnih grafov, statistike porabe in meril standardov, je bilo prvo vprašanje člana občinstva, kje bi lahko našel martini z olivnim oljem. Točno moji občutki.

Ampak tako kot Začetek Lincoln centra edine kampanje MOK tukaj v internetni dobi (kaj, se ne spomnite, da ste videli ​,war"Kampanja Dodaj nekaj življenja? Tisti z 342 milijonov ​,war"vtisi" ki nas je nekako zgrešil?) je bila to še ena izčrpana priložnost za posredovanje trdnih in jasnih sporočil o oljčnem olju. Zakaj ga uporabljati? Kako ga uporabljati.

Ta kampanja je imela proračun 1.7 milijona dolarjev (za kar smo dobili imena Ryan Goodspeed in blog).

Seveda vsi poznajo MOK je brez denarja saj doživlja obdobje samorefleksije v svoji ponudbi za listino za ohranjanje življenja. Toda tukaj je tisto, kar bi naredil, če bi bil Barjol (če bi mu po izteku mandata decembra decembra ponudili še eno priložnost):

Države članice bi prosil, da odobrijo razpis za vodjo (ali žensko) oljčnega olja. Po možnosti zelo karizmatičen kuhar, ki si je vzel čas in spoznal oljčno olje (presenečeni bi bili, kako malo kuharjev to pozna), bo vse leto potoval po svetu in občinstvu povsod zagotavljal natančne in nepozabne predstave: Zakaj uporabljati oljčno olje. Kako uporabljati oljčno olje. Olivno olje svetovna turneja.

Spoznal sem kuharja pred nekaj leti v Córdobi, ki bi bil dober kandidat. Znani restavrator Paul Bartolotta se je oddaljil od izgradnje svojega kulinaričnega imperija, da bi se pridružil kampanji za kakovost in izobraževanje oljčnega olja.

Bartolotta je držal občinstvo na ​,war"Beyond Extra Virgin« konferenca, ki je očarana z njegovimi iskrenimi besedami in brez neumnosti, začinjenimi z anekdotami iz njegovega srednjega zahoda. Takrat sem mu rekel, da bo dober smoč za oljčno olje, in rekel je, da bi ga zelo zanimalo. Razpravo sem kmalu zatem omenil Barjolu.

Paul Bartolotta

Kdo ve, morda bi se stvari obrnile drugače.

Ena oseba. Zagovornik oljčnega olja, da ne govorimo o standardih, goljufijah in izvoznih trendih, ampak o zgodovini in tradiciji, preprostih zdravstvenih koristih in izdelavi popolnega jajca z ekstra deviškim oljčnim oljem.

Poznaš koga, ki bi bil dober za to službo?