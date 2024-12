Proizvajalci oljčnega olja sprejemajo okolju prijazno embalažo

Svetovne blagovne znamke se vedno bolj obračajo k okolju prijazni embalaži svojih izdelkov.

Trend je očiten tudi v sektorju oljčnega olja, kjer proizvajalci verjamejo, da lahko inovativne rešitve pakiranja zmanjšajo vpliv na okolje ter izboljšajo kakovost izdelkov in potrošniško izkušnjo.

"Obstaja premik k okolju prijaznejši embalaži, saj steklenice, pločevinke in materiali, ki jih je mogoče reciklirati, nadomeščajo tradicionalno plastiko,” je povedal Sean Zacot, predsednik in izvršni direktor Boss Strategy Global. Olive Oil Times.

"To je v skladu s preferencami potrošnikov glede trajnostnih izdelkov,« je dodal. ​,war"Poleg tega je embalaža zasnovana tako, da ohranja svežino in kakovost oljčnega olja, s temnimi steklenicami in nepredušnimi tesnili za zaščito pred svetlobo in oksidacijo.”

Proizvajalci oljčnega olja sprejemajo strategije, da bi postali bolj trajnostni, kot je uvedba aluminijastih pločevink in plastičnih posod za ponovno polnjenje, ki jih je mogoče reciklirati.

V Grčiji, nagrajeni proizvajalec oljčnega olja Neolea v začetku tega leta začelo kampanjo okolju prijazne embalaže.

Podjetje s Krfa, ki prislužil zlato priznanje na 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, predstavil ekstra deviško oljčno olje, pakirano v aluminijaste pločevinke.

Poleg tega, da jih je mogoče reciklirati, so pločevinke opremljene tudi z možnostjo večkratne uporabe ​,war"svež pokrovček« za zaščito zdravih spojin oljčnega olja, vključno z polifenoli, svežino in okus. Neolea je dejala, da posoda ponuja izkušnjo točenja brez razlitja, z nadzorovanim pretokom in jo je mogoče ponovno zapreti za prihodnjo uporabo.

"Pri Neolei premikamo meje trajnosti in inovativnosti,« je podjetje je zapisal na LinkedInu, obrazložitev odločitve. ​,war"Zato smo za naše ekstra deviško oljčno olje izbrali okolju prijazne aluminijaste pločevinke. Aluminij je mogoče neskončno reciklirati, lahek za učinkovit transport in daje našemu izdelku eleganten, sodoben videz.«

Na drugi strani Sredozemlja namerava največja tunizijska blagovna znamka oljčnega olja, Terra Delyssa, do februarja 150,000 prodati 750 svojih novih 2025-mililitrskih pakiranj oljčnega olja.

Blagovna znamka, ki jo proizvaja Skupina CHO, je dejal, da lahko potrošniki kupijo plastične posode, ki jih je mogoče reciklirati, za ponovno polnjenje kozarca Terra Delyssa in plastične steklenice za stiskanje, kar zmanjša porabo embalažnega materiala podjetja za 96 odstotkov.

Skupina CHO je dodala, da se posode prodajajo za deset odstotkov manj od enakovrednega ustekleničenega volumna.

Medtem ko so nekateri proizvajalci razvili nove oblike embalaže, da bi obravnavali trajnost, so drugi zmanjšali ali odpravili uporabo plastike.

Deoleo, največji svetovni polnilnik oljčnega olja, napovedal načrte leta 2023 predstaviti novo oblikovane plastenke iz reciklirane plastike, ki porabijo deset odstotkov manj plastike.

Italijanski proizvajalec Al Piglio šel še korak dlje. Triletnik ustanovitelji podjetja že od začetka odločili, da ne bodo uporabljali plastične embalaže.

Premik med proizvajalci oljčnega olja je del širšega gibanja k trajnostni embalaži v sektorju potrošniškega blaga.

Unilever, prevladujoči trgovec z oljčnim oljem v Grčiji do leta 2017 razprodaja tega posla, dela pomembne korake v smeri trajnostne embalaže.

Multinacionalka je sporočila, da bo do leta 2025 prepolovila uporabo čiste plastike, povečala uporabo reciklirane plastike po uporabi in lansirala nove formate embalaže, kot so banjice za sladoled, ki jih je mogoče reciklirati na osnovi papirja.

Podjetje prav tako raziskuje modele embalaže za večkratno uporabo in ponovno polnjenje ter razvija načrte za posamezne države za zbiranje in predelavo več plastične embalaže, kot je proda.

Mnoga druga podjetja za potrošniško blago so napovedala podobne strategije embalaže, da bi zmanjšala uporabo plastike in pritegnila okoljsko ozaveščene potrošnike, vključno s Coca-Colo, Marsom, Nestléjem in L'Orealom.

Po podatkih Agencije za varstvo okolja Združenih držav predstavlja embalaža za hrano skoraj 50 odstotkov odpadkov v državi.

Nasprotno pa več kot 80 odstotkov gospodinjskih plastičnih odpadkov v Združenem kraljestvu izvira iz embalaže za hrano in pijačo.

Velik del te embalaže ni mogoče reciklirati in konča na odlagališčih, kar vodi do onesnaženja z mikroplastiko in znatnih emisij metana.

V začetku decembra je medvladni pogajalski odbor Združenih narodov o onesnaževanju s plastiko prekinil svoje peto letno srečanje, ne da bi dokončal pogodbo o onesnaževanju s plastiko, s čimer je poudaril nujno potrebo po trajnostnih rešitvah za embalažo v prehrambeni industriji.

Čeprav je potrebno veliko dela, so nedavne raziskave pokazale pomembne tržne prednosti dojemajo kot okolju prijazno podjetje.

Raziskava svetovalnega podjetja Simon-Kucher & Partners iz leta 2021 je pokazala, da je 71 odstotkov anketirancev v zadnjih petih letih doživelo skromne ali pomembne spremembe v svojem nakupovalnem vedenju v smeri bolj trajnostnih možnosti.

Posledično je ločena raziskava iz julija 2022 med 1,000 podjetji v zahodni Evropi pokazala, da ena tretjina anketirancev porabi več za trajnostne marketinške kampanje kot običajne.

"Vsak sektor vedno bolj govori o trajnosti,« je povedal Andrew Winston, trajnostni poslovni strateg in svetovalec. Olive Oil Times v intervjuju julija 2023.

Dodal je, da so podjetja, ki izpolnjujejo svoje trajnostne cilje, praviloma uspešnejša na drugih poslovnih področjih.

"Podjetja, ki so boljša pri upravljanju trajnosti, so na splošno boljša pri upravljanju. Vedno je bil res dober približek temu,« je dejal Winston.