Znaki kakovosti oljčnega olja? Izberite svoj

Več potrošnikov se uči, da okus in zdravstvene koristi olivnega olja so tesno povezani z njegovo kakovostjo in svežino, vendar povprečen kupec še vedno ne more narediti, da bi bil prepričan, da kupuje steklenico EVOO, ki meri.

Okus olja pred nakupom bi lahko pomagal, vendar študije so pokazale večina ljudi pri preizkusih okusa še vedno izbere staro, žarko olivno olje, saj so tega vajeni. Žetev in ​,war"rok trajanja« lahko označujejo svežino, vendar ne zagotavljajo, da olje ni brez napak in ponaredkov.

Ena stvar, ki jo lahko storite, je, da poiščete nalepke za medalje z velikega tekmovanja, kot je Mednarodno tekmovanje oljčnega olja v New Yorku, za prepoznavanje letošnjih nagrajenih ekstra deviških oljčnih olj.

Morda boste poiskali tudi oljčna olja, ki imajo a označbo porekla (DOP), ki označuje, da jo spremlja regija, ki upravlja DOP, in mora upoštevati njene standarde ter izkazovati določene lastnosti.

Lahko pa poiščete kakovosten pečat.

Da bi potrošnikom zagotovili nekaj dodatnega zaupanja na zmedenem trgu, so bili razviti številni programi za pečate kakovosti, ki spremljajo in certificirajo kakovost oljčnih olj na njihovih nalepkah.

Programi za označevanje kakovosti so podprti s testiranjem okusa (čutilnim) in kemičnimi standardi, vsak pa ima svoj nabor meril uspešnosti/neuspešnosti. En program, Program spremljanja kakovosti USDA, vključuje tudi redne, nenapovedane obiske objektov in revizije sledljivosti.

Kemija je lahko zmedena. Toda cilj programov pečatov je spremljanje različnih kemičnih in okusnih parametrov, če ni skupnega standarda, tako da nam ni treba biti vsi strokovnjaki.

Pregled programov, ki jih ponujajo ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA), Severnoameriško združenje za oljčno olje, kalifornijski svet za oljčno olje in novo zavezništvo za ekstra deviško olje, ima podobnosti, vendar ni dveh povsem enakih.

Program spremljanja kakovosti USDA

Standardi USDA so bili revidirani leta 2010 in temeljijo na Mednarodni svet za oljke (MOK) standardov, razen razlik v mejnih vrednostih linolenske kisline in kampesterola. Vendar je MOK od takrat naredil revizije, vključno z dodajanjem testov za vsoto vsebnosti metilnih in etilnih estrov maščobnih kislin ter fenolov. ​,war"Standardi ZDA teh sprememb ne vključujejo,« je povedala Pamela Stanziani iz Službe za kmetijsko trženje USDA, čeprav je tudi opozorila, da je standardne dokumente mogoče revidirati. ​,war"v partnerstvu s člani industrije ... da bi odražali sodobne poslovne prakse."

Leta 2012 je USDA razširila svoj program spremljanja kakovosti vključiti olivno olje. V okviru programa inšpektorji USDA izvajajo kemična testiranja in testiranja okusa ter redne revizije sistemov in postopkov podjetja. ​,war"Preučujejo vsako komponento mešanice, revidirajo stvari, kot so sanitarije, varnost, sledljivost in države izvora,« je povedal Luisito Cercaci, podpredsednik kakovosti, raziskav in razvoja pri Pompeian, Inc., prvem in edinem podjetju doslej. pridobite odobritev QMP. ​,war"USDA nadzoruje celoten sistem, pridobiva globlje znanje in sčasoma postaja vse bolj strog,« je dejal.

Pečat kakovosti Severnoameriškega združenja oljčnega olja

Sledi Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA). standardi MOK v svojih testih, vključno s senzoričnimi analizami in vrsto kemičnih testov. ​,war"Če želite biti prepričani o popolni sliki pristnosti in kakovosti, ni nobenih bližnjic. Vse jih morate voditi," je dejala Eryn Balch, izvršna podpredsednica NAOOA.

Program nadzora kakovosti NAOOA vključuje redno testiranje olj svojih članov, kupljenih na trgu, z uporabo standardov, ki so ​,war"strožje od USDA,« je dejal Balch. Ključne razlike med obema sklopoma standardov so različne stopnje uspešnosti za linolensko kislino in kampesterol ter obseg primarnih testov pristnosti. Nekateri testi pristnosti, ki jih izvaja NAOOA, so ​,war"sekundarno« oz ​,war"Tabela II” testi pod parametri USDA, kar pomeni, da jih USDA izvede le, če nekatere komponente v prvem krogu testov ne uspejo. Balch je dejal, da je treba teste obravnavati kot primarne, da bi učinkovito spremljali ponarejanje.

Kalifornijski svet za oljčno olje

California Olive Council (COOC) testira vzorce olja, ki so jih predložili proizvajalci, glede ekstra deviške kakovosti in pristnosti. Test COOC ima tako senzorične kot kemične elemente, čeprav manj kemičnih analiz kot USDA ali NAOOA. COOC bo to poletje pregledal svoje zahteve in lahko dodal teste PPP (pirofeofitin) in DAG (1–2 diacilglicerola), je dejala izvršna direktorica Patricia Darragh. Darragh je to rekel PPP in DAG so ​,war"zelo pomembna orodja pri kemijskem vrednotenju za razvrščanje olja« in da je teste bolj izvedljivo ​,war"zdaj, ko je več laboratorijev izpolnilo zahteve za njihovo izvajanje.

Extra Virgin Alliance

O Extra Virgin Alliance (EVA) je na novo ustanovljeno neprofitno trgovsko združenje s ciljem povrniti zaupanje potrošnikov na trg. Proizvajalci po vsem svetu se lahko prijavijo v EVA in dajo vzorce svojih izdelkov vzeti s polic trgovin za testiranje.

Standardi EVA temeljijo predvsem na Avstralski standard za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin in o poslovnih praksah v Evropi, ne pa o standardih MOK. ​,war"Standardi pristnosti IOC za sterole in maščobne kisline so zasnovani za podnebje EU in nekatera visokokakovostna olja, pridelana v različnih podnebjih, lahko ne uspejo na testu,« je pojasnila soustanoviteljica EVA Alexandra Kicenik Devarenne.

Meje prostih maščobnih kislin in peroksida EVA so nižje od drugih programov, zato so potrebni testi PPP in DAG. Kicenik Devarenne je opozoril, da so standardi EVA ​,war"se bo sčasoma razvijala, ko se podatki zbirajo s trga."



