Trgovec z olivnim oljem na srednjem zahodu s sedmimi lokacijami bo svoje podjetje predstavil v priljubljeni ameriški televizijski oddaji Shark Tank ta petek ob 9:00 (EST).



Oddaja, ki je zdaj v svoji šesti sezoni, vključuje skupino vlagateljev, imenovano ​,war"morski psi«, ki razmišljajo o ponudbah željnih podjetnikov, ki iščejo sredstva za svoja podjetja.

Curt Campbell, izvršni direktor Bar z olivnim oljem Oilerie, upa, da bo eden ali več premožnih vlagateljev šova podprlo njegovo ambicijo, da razširi franšizo Oilerie na sto lokacij po vsej državi.

Campbell je začel podjetje leta 2003 v podeželskem mestu Fish Creek v Wisconsinu (997 prebivalcev). Od takrat je odprl še eno lastno trgovino v bližini Green Baya in podpisal pogodbo s petimi prejemniki franšize od Oregona do Južne Karoline.

Glede na spletno stran podjetja lokacija Fish Creek šteje prodajo ​,war"nekaj manj kot 1 milijon $ letno, kar v povprečju znaša 315 $ na uro, v maloprodajnem prostoru 350 kvadratnih metrov in z manj kot petimi zaposlenimi. Bruto dobiček po podatkih spletne strani znaša 65 odstotkov. Pristojbina za lastništvo franšize je 37,500 $.

Trgovine ponujajo ekstra deviška in aromatizirana oljčna olja v nerjavnih rezervoarjih, imenovanih ​,war"fusti,« in napolnite vsako steklenico ob prodaji stranki. Takšne ​,war""napolnite svoje" trgovine se pojavljajo v središčih striptiz, nakupovalnih središčih in na glavnih ulicah po vsej državi - mnoge od njih dobavlja distributer v Oaklandu v Kaliforniji Živila Veronica — tudi medtem ko Združeno kraljestvo je ukrepala jih prepovedati na podlagi tega, da se ne držijo nove, strožje EU zakoni o označevanju.

Ko so ga vprašali o Veronici Foods, je Campbell rekel, da ​,war"ni vedel veliko o njihovem delovanju,« vendar meni, da ima prednost. ​,war"Ker smo franšizni sistem, sta dobičkonosnost in uspeh naših trgovin naša glavna prednostna naloga. V igri imamo kožo," je dejal.

Veronica Foods, ki svoje izdelke distribuira v stotine trgovin po vsej državi, nabavlja oljčna olja po vsem svetu, vključno z NYIOOC nagrajeni producenti posestvo Cobram, Melgarejo, Oliperu in Oro Bailen.

Mary Jo in Curt Campbell, ustanovitelja Oilerie

Campbell se je namesto tega odločil, da bo ostal pri enem viru, Mantova, 100 let staro italijansko podjetje, ki proizvaja tudi oljčna olja blagovnih znamk in zasebnih znamk za večje trgovce na drobno, vključno z Walmartin gostinska podjetja.

"Osebno poznamo svojega proizvajalca, tako kot vsi lastniki naših trgovin. Spoznali so ga v njegovem proizvodnem obratu,« je dejal Campbell. ​,war"Ko nekdo preprosto kupi olje kot blago na trgu, je res izgubil zmožnost spremljanja vseh stvari, ki jih vemo o našem oljčnem olju.

"Ni nam treba samocertificirati,« je nadaljeval Campbell, morda v mislih Ultra Premium oznaka, ki jo je predstavila Veronica Foods, ​,war"kar je nekako tako, kot da si daš modri trak in nato rečeš, da so tvoji izdelki nagrajeni."

Campbell je dejal, da se je založil z izdelki, saj je pričakoval naval poizvedb, ko si njegovo 8-minutno smolo v petek zvečer ogleda približno 8 milijonov gledalcev Shark Tank. ​,war"Če pridobimo le 5 odstotkov gledalcev, da obišče našo spletno stran, je to 400,000 obiskovalcev,« je povedal za Green Bay Press Gazette, ​,war"in vsak odstotek tistih obiskovalcev, ki nekaj kupijo, pomeni povečano prodajo.«

Campbell je za Gazette povedal, da je njegova raziskava preteklih udeležencev Shark Tank pokazala, da se bo izkazal, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v šovu.

Kar bo zneslo osemminutni oglas Oilerie, je po Campbellovih ocenah vredno 4 do 5 milijonov dolarjev za oglaševanje ​,war"ali skleneš pogodbo ali ne."

Številni posli, sklenjeni v oddaji, se po Wikipediji nikoli dejansko ne izvršijo: vlagatelji imajo možnost preklicati posel, če njihova skrbna skrbnost razkrije pomanjkljivosti med testiranjem izdelkov ali pregledovanjem osebnih in poslovnih financ tekmovalcev.