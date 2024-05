Oljke z višjo vsebnostjo fenola so bolj odporne na antracnozo

Znanstveniki iz raziskovalne skupine za genetiko oljk Univerze v Córdobi so ugotovili, da imajo spremembe v fenolnih profilih med procesom zorenja oljk temeljno vlogo pri odpornosti proti antraknoza.

Gospodarsko škodljivo bolezen oljk povzroča Colletotrichum glivica. Gliva povzroča hudo gnitje oljk, kar vodi do znatnih izgub pridelka.

Oljčno olje iz oljk, kontaminiranih z glivami, ima višjo kislost in organoleptične napake. Ponavadi spada v lampante kategorije in ni primeren za prehrano ljudi.

Oglejte si tudi: Raziskovalci identificirajo tri sorte oljk, odporne na prodorne glive

"Dve leti smo analizirali šest sort, izvajali smo analize fenolnih spojin in teste odpornosti na patogen,« je povedal Hristofor Miho, doktorski študent na Univerzi v Córdobi in prvi avtor študije.

"Rezultati so nam omogočili, da smo opazili, da je bila odpornost večja pri sortah z visoko koncentracijo fenolov in v njih prisotnih specifičnih fenolov,« je dodal.

Raziskovalci so izbrali sorti Empeltre in Frantoio, znani po svoji odpornosti proti glivi; Hojiblanca in Picudo, znana po pomanjkanju odpornosti; ter Barnea in Picual, ki veljata za srednje odporna.

Oljke so bile pridelane iz Svetovna banka oljčne germplazme iz Córdobe, preden so začeli zoreti, in v treh fazah zorenja: zeleni, obrnjeni in zreli.

Za določitev fenolnih profilov oljk so bili vzeti vzorci, ki so bili nato cepljeni s sporami najpogostejših Colletotrichum najdemo v Španiji in Italiji.

Medtem ko so vse zelene oljke imune na glive, se kopičijo neaktivne Colletotrichum okužbe v obliki apresorijev, organa podobnih struktur, ki prodrejo v plod.

"Ta okužba ostane latentna med razvojem plodov do zorenja, kar povzroči ponovno aktivacijo patogena in razvoj bolezni,« so zapisali raziskovalci. ​,war"Posledično se občutljivost plodov oljk za povzročitelja poveča med zorenjem, vzporedno pa se zmanjšajo skupne fenolne spojine.«

Raziskovalci so izolirali tudi sedem standardnih fenolnih spojin, da bi preizkusili njihovo protiglivično delovanje: hidroksitirosol, tirozol, oleuropein, oleuropein aglikon, oleacein, oleokantal in hidroksitirozol 4-O-glukozid.

"Oleocanthal je pokazal največjo inhibitorno aktivnost, sledili so mu oleacein, oleuropein aglycon, hydroxytyrosol in tyrosol,« so zapisali raziskovalci.

Oglejte si tudi: Genotip ima pomembno vlogo pri vsebnosti maščobnih kislin v deviškem oljčnem olju

Oleuropein, ligstrozid (prekurzor oleokantala) in njuni derivati, vključno z oleaceinom, so bili najbolj kritične spojine, ki zavirajo kalitev spor.

Spojine prevladujejo v vseh zelenih plodovih ne glede na sorto in predstavljajo več kot 90 odstotkov vseh fenolov med zorenjem glavnih odpornih sort.

Medtem so občutljive sorte med dozorevanjem pretvorile oleuropein, oleacein in oleocanthal v hidroksitirozol-4-O-glukozid, kar je zmanjšalo toleranco za antracnozo.

"Na splošno so odporne sorte inducirale sintezo aldehidnih in demetiliranih oblik fenolov [oleuropein, oleokantal in oleacein], ki so močno zavirale kalitev spor gliv,« so zapisali raziskovalci. ​,war"Nasprotno pa so občutljive sorte med zorenjem spodbujale sintezo hidroksitirozol 4-O-glukozida, spojine brez protiglivičnega učinka.«

Nadalje so ugotovili, da je skupna koncentracija fenolov 50,000 miligramov na kilogram v vseh vzorcih oljk v razvoju različnih kultivarjev popolnoma zavirala kalitev spor.

Raziskovalci so opazili, da so kultivarji, dovzetni za glivico, med zorenjem doživeli 73-odstotno zmanjšanje fenolnih spojin, medtem ko so odporne kultivarje doživele 28-odstotno zmanjšanje.

"Ostra fenolna redukcija občutljivih kultivarjev je povzročila popolno zmanjšanje protiglivične aktivnosti,« so zapisali. ​,war"Zanimivo je, da manjše fenolno zmanjšanje odpornih kultivarjev ni zmanjšalo zaviralnega učinka kalitve spor."

Juan Moral, ki je nadziral raziskavo, je dejal, da bo študija oblikovalcem politik in kmetom pomagala pri izbiri novih sort za sajenje ter informirala raziskovalce o tem, katere sorte križati za bolj odporne hibride.

"Poznavanje, kako se fenolne kaskade [spremembe fenolnih spojin] obnašajo v različnih sortah, nam bo omogočilo, da na podlagi znanstvenih meril bolje izberemo starše, ki jih je treba uporabiti, da bodo naslednje generacije oljčnih dreves odporne na to bolezen,« je sklenil.