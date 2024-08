Ena tretjina World Olive Oil Competition Prvič organsko

Prvič, zastopani vzorci ekološkega ekstra deviškega oljčnega olja more kot ena tretjina vseh vlog v NYIOOC World Olive Oil Competition.

Glede na Olive Oil Times Podatki o svetovni lestvici35 odstotkov ekstra deviških oljčnih olj, predloženih v izdaji največjega ocenjevanja kakovosti oljčnega olja na svetu leta 2024, je bilo certificirano ekološko, v primerjavi z le 22 odstotki vnosov leta 2014.

Pridelujemo ekstra deviško oljčno olje z enim ciljem: ustvariti olje najvišje kakovosti, s čim manjšim vplivom na okolje. - Tommaso Fiore, lastnik, Olio Infiore

Na natečaj izdaje 330 se je skupaj prijavilo 2024 organskih ekstra deviških oljčnih olj, od katerih jih je 207 prejelo nagrade.

Vodili so italijanski proizvajalci, ki so prejeli 63 nagrad od 78 organskih prijav. Sledili so producenti iz Španije z 32 nagradami od 38 prijav, ZDA (27 nagrad od 32 prijav), Grčije (26 nagrad od 38 prijav) in Hrvaške (23 nagrad od 25 prijav).

Ekološki proizvajalci po vsem svetu oljčnega olja so praznovali svoje NYIOOC priznanj, pri čemer mnogi opozarjajo na priznanja kot na potrditev njihovega trdega dela in številnih izzivov, s katerimi se srečujejo ekološki oljkarji in mlinarji.

"V Giovinazzu, ki ni imel drugih [ekoloških pridelovalcev], ni bilo enostavno izvajati ekološkega pridelovanja,« je povedala Benedette Stallone Desantis, solastnica podjetja iz Barija. Le Due Benedette.

Podjetje je zaslužilo a Zlate nagrade za srednje intenzivno Coratina in Ogliarola monovarietal.

Le Due Benedette obira zgodaj, da pridobi najvišjo kakovost svojih domačih sort oljk. (Foto: Le Due Benedette)

Poleg tega, da so oljke certificirano ekološke, se oljke obirajo, ko so še zelene, oktobra, tedne preden mnogi drugi proizvajalci na tem območju začnejo z obiranjem. Za razliko od severne in srednje Italije je Stallone Desantis dejal, da je bila letina v Pugliji obilna in ​,war"brez zapletov.”

"Te nagrade so priznanje za 17 let trdega dela,« je dejal Stallone Desantis. ​,war"Vendar je zadovoljstvo, da je dežela spet imela obilje divjih rož, ki sem se jih spomnil, da sem jih videl v otroštvu.«

Dodala je, ​,war"Drevesa so večinoma stara več stoletij in so bila ohranjena v obliki impresivne vaze Bari, olje pa je dišeče in okusno.«

Stallone Desantis je dejal, da je zmaga na mednarodnih nagradah pomagala izboljšati prodajo njenega podjetja in, kar je enako pomembno, potrdila njen organski projekt in njegove udeležence.

Medtem ko so južni italijanski proizvajalci uživali v izjemni letini, so proizvajalci v severni Španiji še naprej trpeli zaradi uničujočih posledic trajajoče suše.

Anna Canal, solastnik družbe s sedežem v Kataloniji Oli Cometes, je dejal, da je bila njihova zadnja letina izjemno zahtevna, čeprav se je končala z a Srebrna nagrada za občutljivo Arbequino podjetja.

Oli Cometes s sedežem v Kataloniji je premagal posledice nenehne suše in prejel srebrno nagrado za ekološko Arbequino na sejmu 2024. NYIOOC. (Foto: Oli Cometes)

"Med zadnjo žetvijo smo imeli več težav v primerjavi s prejšnjimi letinami,« je dejal Canal. ​,war"Letina 2023 je bila najslabša v zadnjih 40 letih na našem območju zaradi ekstremne suše, ki smo jo utrpeli.«

"Naš oljčnik je suha dežela; dobiva le deževnico, ki pa je je bilo zelo malo ali nič. Nimamo vzpostavljenega namakalnega sistema,« je dodala. ​,war"Zaradi pomanjkanja dežja so oljke obrodile manj oljk, kar pomeni manj litrov olja.”

Zaradi pomanjkanja dežja je bilo tudi težje odstraniti oljke z vej s traktorskim vibratorjem, kar je po Canalovih besedah ​​upočasnilo obiranje, saj je bilo treba oljke obirati ročno.

Proizvajalci, ki stojijo za Oli Cometes, izvajajo biodinamično kmetovanje, ki gre korak dlje od praks ekološkega kmetovanja. (Foto: Oli Cometes)

"Kljub temu nam je uspelo izdelati zelo visokokakovostno olje, kar se odraža v prejeti nagradi,« je dejala.

Canal je dodala, da je hvaležna za nagrado, ki je potrdila trdo delo, ki je potrebno za pridelavo ekološkega ekstra deviškega oljčnega olja nagrajene kakovosti, še posebej med težkimi letinami.

Pred desetimi leti je kupila kmetijo, kjer raste 1,700 oljk Arbequina, in jo začela spreminjati v ekološke prakse.

"Smo edini proizvajalci oljčnega olja v Kataloniji z biodinamičnim certifikatom,« je dejala. ​,war"V Španiji nas je samo 15 in približno 50 proizvajalcev po vsem svetu. Certifikat je zelo težko pridobiti, saj je zelo restriktiven.«

"Izraz biodinamika izvira iz grščine bios (življenje) in dynamis (sila) in pomeni, da ta metoda deluje v skladu z energijami življenja, išče domnevno pravilen odnos med človekom in zemljo, poskuša zagotoviti zdravje tal in rastlin,« je dodal Canal.

Čeprav je zelo podoben ekološkemu kmetovanju, biodinamično kmetovanje ima nekaj subtilnih razlik. Canal je na primer dejal, da je gnoj iz krav, hranjenih s koruzo, prepovedan, ker krave ne morejo naravno prebaviti koruze in nastali gnoj vsebuje preveč cinka.

"Gnoj dobimo od kmeta, ki ima živino, ki se pase v planinah in jedo samo travo,« je povedala.

Canal je pojasnil, da Oli Cometes svojo produkcijo temelji na zemeljskih in kozmičnih ritmih. ​,war"Moč planetov vpliva na pridelke in kakovost proizvodov, ki se iz njih pridobivajo,« je dejala.

"Primer cikla, ki mu sledimo, je luna,« je dodal Canal. ​,war"Če lahko premika plimovanje, močno vpliva tudi na oljko, ki je sestavljena iz 80 odstotkov vode. Zato oljke sadimo v pojemajoči luni: moč drevesa je v koreninah in s tem mu naredimo manj škode.«

"Po drugi strani pa, če tretiramo foliarno (na listih), to naredimo v času rastoče lune, saj je sila v krošnji drevesa, in je zdravljenje veliko bolj učinkovito,« je pojasnila.

Filozofija biodinamičnega kmetovanja sega preko oljčnih nasadov v mlin in pakirnice.

"Po drugi strani pa plastike ne moremo uporabiti za embalažo. Pakiramo samo steklenice in pločevinke brez ftalatov,« je dejal Canal. ​,war"Ftalati so derivati ​​plastike, ki jih pogosto najdemo v pločevinkah, ki se uporabljajo za pakiranje hrane. Pločevinke brez ftalatov dobimo od nacionalnega proizvajalca, vendar so stroški trikrat višji od običajnih.«

Na drugi strani Sredozemlja so proizvajalci največjega proizvajalca ekoloških oljčnih olj na svetu skupaj osvojili 15 nagrad za ekološka ekstra deviška oljčna olja. Na splošno tunizijski proizvajalci prejel 26 nagrad na 2024 NYIOOC.

Tiger Kong (na lestvici) verjame, da mu beign certificirano organsko olje pomaga izstopati od konkurentov na nastajajočem trgu oljčnega olja v Kambodži. (Foto: Tiger Power)

Med njimi je bil tudi Tigrova moč, ki svoje izdelke izvaža v Kambodžo. Podjetje prejel dve srebrni priznanji za občutljiva olja Chetoui in Chemlali pod blagovno znamko 1629.

Izvršni direktor Tiger Kong je dejal, da to, da je ekološko, pomaga njegovemu ekstra deviškemu oljčnemu olju, da izstopa od olj njegovih konkurentov in tako pritegne stranke, ki se vedno znova vračajo.

"Po osvojeni nagradi moja blagovna znamka še naprej blesti na trgu in ohranja zaupanje naših obstoječih in novih strank,« je dejal.

Podobno kot njegovi evropski kolegi je Kong dejal, da so podnebne spremembe vztrajen izziv za ekološke pridelovalce v Severni Afriki. Dodal je, da so se močno povečali tudi pridelovalni stroški, manjši pridelki pa so dvignili stroške vzdrževanja dreves.

Medtem se je vrnil v Puglio, lastnik Olio Infiore slavil zmago a Zlata nagrada za srednje intenzivno Coratina.

Tommaso Fiore je leta 2024 slavil svojo nagrado za prvenec NYIOOC za ekološko Coratina. (Foto: Olio Infiore)

"Pridelujemo ekstra deviško oljčno olje z eno stvarjo v mislih: ustvariti olje najvišje kakovosti z najmanjšim možnim vplivom na okolje,« je dejal Tommaso Fiore. ​,war"Biti podelili na NYIOOC je neizmerna čast in veliko zadovoljstvo.”

Lastnik Olio Infiore je dodal, da so zmagovalne nagrade na NYIOOC rezultat dolgoletne predanosti organskim tehnikam in strasti do izdelka.

"Da bi to dosegli, uporabljamo kombinacijo tradicije in inovativnosti, tako pri ravnanju z zemljo in rastlinami – naše podjetje je navsezadnje ekološko kmetijsko podjetje – kot pri procesu preobrazbe,« je dejal. ​,war"Verjamemo, da je naravi treba pomagati in je nikoli ne siliti ali celo kršiti, hkrati pa smo trdno prepričani, da lahko tehnologija pomaga ustvariti popoln izdelek.«

Fiore verjame, da pridelava oljčnega olja na organski način izboljša značilnosti terroirja.

Vendar pa je opozoril, da ekološko kmetovanje ni za ljudi s slabim srcem, in navedel vplive podnebnih sprememb, vključno z ekstremnimi vremenskimi pojavi, oljčna sadna muha in grožnjo Xylella fastidiosa izzivov, s katerimi se srečujejo ekološki kmetje.

Kljub temu je dejal, da je zmaga Olia Infioreja na NYIOOC kaže, da bi morala Italija dvigniti lestvico kakovosti in trajnost in se oddaljite od trga masovne proizvodnje.

"Trdno verjamemo, da je prihodnost v organski smeri,« je dejal Fiore.