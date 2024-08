Paul Miller odstopi z mesta predsednika Avstralskega združenja oljk

Po 14 letih kot vodja avstralskega združenja oljk je Paul Miller odstopil. To je velika novica za avstralsko industrijo oljčnega olja, ki je imela koristi od številnih Millerjevih dosežkov, vključno z vodenjem dela za zaostritev standardov kakovosti oljčnega olja in soustanovitvijo Extra Virgin Alliance (EVA).

Robert McGavin, izvršni direktor avstralske družbe Boundary Bend Limited, je označil Millerjev prostovoljni odhod ​,war"pomemben dan za avstralsko oljčno industrijo, ki bo Paulu za vedno zadolžena za njegove dosežke in zlasti njegovo neomajno osredotočenost na poštenost in integriteto pri označevanju ter dovolj pogumen, da opozori na goljufa.



Paul je avstralsko oljčno olje resnično postavil na svetovni zemljevid in je velik del svojega življenja nesebično prostovoljno posvetil v korist celotne industrije oljčnega olja. - Rob McGavin, Boundary Bend

"Paul je vedno spodbujal pomen industrije, ki se osredotoča na tisto, kar je najboljše za potrošnike,« je dodal McGavin. ​,war"predobro se zavedati, da bi bilo to dolgoročno v najboljšem interesu pridelovalcev."

Millerjevi veliki dosežki kot vodja nastajajočega in zelo inovativnega avstralskega sektorja oljčnega olja so bili zabeleženi v preteklih letih. na teh straneh in naprej, od prehoda Avstralski standardi (in nato pritiska na glavne trgovce na drobno, naj jih spoštujejo), svojemu zelo razglašeni napadi o napačno označenih izdelkih in njegovem dejavnem sodelovanju pri ključne prelomnice v industriji po vsem svetu.

V zadnjih letih so bila Millerjeva prizadevanja vse bolj osredotočena na njegovo vlogo soustanovitelja, s kalifornijsko svetovalko Alexandro Devarenne, Extra Virgin Alliance. ​,war"EVA igra vse pomembnejšo vlogo pri doseganju pozitivnih sprememb v dobavni verigi in za potrošnike,« je povedal Miller. Olive Oil Times. ​,war"Še veliko dela, vendar sem optimist."

Miller je dejal, da je že dolgo posvečen svetu oljčnega olja ​,war"vedno bolj osredotočen na mednarodno delo, položaj pa zahteva domačo osredotočenost in mednarodno perspektivo.

V prihodnje bo Miller deloval kot direktor in zaslužni predsednik AOA in bo še naprej vplival prek združenja. V vlogo predsednika vstopi Peter O'Meara, lastnik vinograda Adina in Olive Grove v dolini Hunter v Novem Južnem Walesu. Miller je svojega predhodnika opisal kot ​,war"zelo sposoben, izkušen in spoštovan človek« v avstralski oljčni industriji.

Medtem, ko se Millerjeva vloga v sektorju razvija, vidi, da se industrija premika v pravo smer. ​,war"Opažam, da Evropa prevzema večji nadzor nad zadevami o oljčnem olju v tej regiji, vključno z MOK, in mislim, da je to lahko pozitiven korak, odvisno od tega, kaj počne EU. Svet oljk se spreminja na bolje in Avstralija je odigrala svojo vlogo."

In očitno je, da je industrija prepričana, da je tudi Miller odigral veliko vlogo pri omogočanju tega. ​,war"Paul je bil mednarodno pomemben pri spodbujanju kakovosti,« je povedal Dan Flynn, izvršni direktor kalifornijske univerze v Davis Olive Center. ​,war"Bil je vizionar in učinkovit."

McGavin se je strinjal. ​,war"Paul je avstralsko oljčno olje res postavil na svetovni zemljevid in je velik del svojega življenja nesebično prostovoljno posvetil v korist celotne industrije oljčnega olja.