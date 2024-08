Najdba keramike dokazuje, da so oljčno olje uporabljali v Izraelu pred 8,000 leti

Nove raziskave so odkrile dokaze, da so oljčno olje uporabljali v Izraelu in morda v Sredozemskem bazenu že pred 8,000 leti.



Študija, objavljena v Israel Journal of Plant Sciences 24. novembra, je razkrila rezultate testov, opravljenih na lončenini, odkriti med izkopavanji med letoma 2011 in 2013 v En Zippori v Spodnji Galileji.

Skupina raziskovalcev s Hebrejske univerze v Jeruzalemu in Izraelske uprave za starine je uporabila vzorce drobcev keramike za analizo organskih ostankov in ugotovila, da vsebujejo sledi olivnega olja. Preizkusi so tudi pokazali, da nekatere lončene posode, najdene tukaj, izvirajo iz leta 5,800 pred našim štetjem in so bile uporabljene za shranjevanje oljčnega olja.

Te najdbe, skupaj s tistimi, odkritimi na potopljenem mestu Kfar Samir ob obali Izraela, kjer so zdrobljene oljčne koščice in oljčna kaša so našli zakopane v jamah, zagotavljajo najzgodnejše dokaze o obsežni proizvodnji in porabi oljčnega olja v Izraelu in morda celotni sredozemski regiji.

Medtem ko je študija Kfar Samirja ocenila, da se je oljčno olje v regiji proizvajalo pred 6,500 leti, dejstvo, da keramika, najdena v En Zipporiju, sega v leto 5,800 pr. n. št., pomeni, da bi lahko proizvodnja in poraba oljčnega olja trajala kar 8,000 let.

To kaže, da je bilo oljčno olje v tistem času osnovna prehrana v regiji, vendar raziskovalci tudi domnevajo, da je bilo morda uporabljeno tudi kot gorivo v oljnih svetilkah.