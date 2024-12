Strokovnjaki pravijo, da obnavljanje tal pomaga pri reševanju vodne krize

V zadnjih letih pogoste in dolgotrajne suše so povzročile hudo pomanjkanje vode in ogrozile kmetijsko proizvodnjo.

To se je zgodilo v kompleksnem kontekstu sprememba podnebja in njenih učinkov, pri čemer ima vodna kriza ključno vlogo.

Obnova tal ne koristi le kmetijskemu sektorju, temveč celotni skupnosti. Vsak kmet lahko takoj začne z izvajanjem pravega agronomskega načrta. - Matteo Mancini, agronom, Deafal

Strokovnjaki, ki se zavzemajo za obnovo prizadetih ekosistemov, hitro delajo na iskanju rešitev za trajnostno upravljanje z vodo, hkrati pa ozaveščajo ljudi in institucije.

"V trenutni podnebni krizi s številnimi vidiki je eno najbolj perečih vprašanj razpoložljivost vode,« je povedal Massimiliano Pasqui, fizik na Inštitutu za bioekonomijo Nacionalnega raziskovalnega sveta (IBE-CNR).

"Na splošno smo v sredozemskem območju opazili povišane zimske temperature in zelo vroče temperature ne le na vrhuncu poletja, ampak tudi spomladi ali jeseni,« je dodal. ​,war"V tem okviru, ko bi morali imeti največje količine padavin jeseni in pozimi, se kaže upad padavin.”

Sušna obdobja včasih prekinejo obilne, a intenzivne padavine, kjer večina vode odteče. Ti dogodki lahko povzročijo poplave medtem ko ni uspelo ublažiti suše.

Observatorij za sušo IBE-CNR je ugotovil, da pomanjkanje vode negativno vpliva na kmetijski pridelek in kakovost ter sproži degradacijo tal in dezertifikacija, ki vpliva na sposobnost sekvestracije ogljika rastlin.

"V več sredozemskih regijah se je pojavila huda suša,« je dejal Pasqui. ​,war"To lahko vpliva na delo kmetov in ima posledice proizvodni stroški in tržnih trendov.«

"Na splošno ima vodna kriza velik vpliv na okolje in družbo,« je dodal. ​,war"Zato je treba dvigniti kolektivno zavest in na praktični strani izvajati ustrezne agronomske prakse.«

Medtem ko lahko vsak državljan igra pomembno vlogo pri izvajanju teh hitrih sprememb, se strokovnjaki na splošno strinjajo, da je treba skupaj sprejeti širok nabor ukrepov za učinkovito reševanje vodne krize.

"Ne obstaja ena sama rešitev, ampak nabor ukrepov, ki bi jih morali načrtovati in izvajati na ravni skupnosti glede na resnost vodnih razmer na svetovni ravni,« je dejal Matteo Mancini.

Kot agronom koordinira tehnično področje neprofitne in nevladne organizacije Deafal, ki podpira kmete z uporabo agroekologije in orodij regenerativnega kmetijstva.

"Sredozemski bazen je eden od žarišča podnebnih sprememb, oljka pa je med najbolj prizadetimi in potencialno najbolj ogroženimi kulturami na tem območju,« je dejal. ​,war"Za pridobivanje olja ta obrat potrebuje ustrezno količino vode, od okoli 350 do 800 milimetrov na leto.«

"Upoštevajte, da se lahko letna količina padavin na območju z omejeno količino padavin, kot je Sredozemlje, giblje med 400 in 800 mililitri, vendar obstaja nevarnost nadaljnjega zmanjšanja,« je dodal Mancini. ​,war"Zato bi morali razviti rešitve, pri katerih se deževnica čim bolj zadrži v tleh. Regeneracija tal je lahko ključnega pomena za doseganje tega v kratkem času.«

Raziskave so pokazale, da je zemlja zdrava ključ do reševanja medsebojno povezani podnebni in vodni krizi, zato glavne mednarodne organizacije pozivajo vlade, naj ukrepajo glede tega vprašanja.

Združeni narodi so ocenili, da lahko en kubični meter prsti shrani več kot 250 litrov vode in pripomnili, da je zemlja za oceani največje skladišče aktivnega ogljika.

Kljub temu bi lahko zajela in shranila več, če je ne bi poslabšale človeške dejavnosti. Zato je njegova obnova ključnega pomena, saj daje hitre rezultate, je poceni, ustvarja delovna mesta in ljudem omogoča zagotavljanje prehranske varnosti.

Mešanica pokrovnih rastlin Vicia sativa in Trifolium incarnatum (Foto: Deafal)

"Obnova tal ne koristi le kmetijskemu sektorju, temveč celotni skupnosti,« je dejal Mancini. ​,war"Vsak kmet lahko takoj začne s tem z izvajanjem pravega agronomskega načrta.«

Mancini verjame, da je izboljšanje organske rodovitnosti tal s povečanjem vsebnosti organske snovi temeljni korak pri začetku regenerativnega projekta.

"Organska snov je sestavljena iz produktov razgradnje rastlinskih in živalskih sestavin, ki prihajajo zunaj tal, kot so živalski gnoj, strnišča in rastlinski ostanki, oljčni listi, vejice in drugo,« je pojasnil.

"Mikroorganizmi to snov razgradijo in njen majhen del spremenijo v nekaj izjemno dragocenega, imenovanega humus,« je dodal Mancini. ​,war"V literaturi piše, da lahko en kilogram humusa zadrži 20 litrov vode.«

Po podatkih CNR in Nacionalnega združenja konzorcijev za upravljanje in zaščito zemljišč in namakalnih voda je vsebnost organske snovi v večini italijanskih tal dva odstotka, pod tem pa se lahko začne proces dezertifikacije.

Skupno raziskovalno središče EU je še opozorilo, da ​,war"osupljivih 61 odstotkov evropskih tal je v nezdravem stanju, podvrženih več vrstam degradacije, vključno z izgubo organskega ogljika.

"Organska snov ali ogljik ima temeljno vlogo,« je poudaril Mancini. ​,war"Polna je življenja, saj vsebuje organizme, kot so glive, bakterije, aktinomicete in drugo; ohranja mineralne elemente, odgovorne za kemično plodnost, in sicer hrano za rastline; in zadržuje vodo. Literatura pravi, da je en odstotek povečanja organske snovi dovolj, da en hektar zemlje sprejme 300,000 litrov več vode.«

Obstaja več načinov za povečanje organske snovi na kmetiji. Mancini je predlagal, da je treba čim bolj zmanjšati obdelavo tal.

"Obdelovanje tal oksidira ogljik, kar povzroči večje dihanje tal,« je dejal Mancini. ​,war"Dihanje je naravni proces sproščanja ogljikovega dioksida iz tal v ozračje.«

"Vendar povečana oksidacija pomeni večjo izgubo ogljika in s tem dolgoročno plodnost,« je dodal. ​,war"Zmanjšanje obdelave tal v sadovnjaku pomaga ohranjati in postopoma povečevati vsebnost organskega ogljika v sadovnjaku.«

Mancini je opazil, da kmetje na nekaterih območjih zlahka najdejo oljčne nasade brez trave, ki jih preorajo v globino, da bi se izognili tekmovanju za vodo med koreninami oljčnih dreves in koreninami plevela.

"Upoštevati je treba, da se organska snov kopiči v zgornjem sloju tal, kar se v pedologiji imenuje ​,war"O obzorje,' kje ​,war"O' je za ​,war"organsko,« je dejal. ​,war"Čeprav lahko pride do tekmovanja, je ta brez travnatega pokrova izpostavljen zraku, svetlobi, vetru in vodi ter podvržen degradaciji.«

"Da bi se izognili konkurenci in hkrati ohranili zaščito, je lahko uporabna pasovna obdelava tal, ki jo sestavljajo ozki pasovi zemlje, tudi v izmeničnih vrstah v primeru oljčnega nasada, ki naj bo rahlo obdelan,« je dodal Mancini.

Po Mancinijevem mnenju je drug način za povečanje organske snovi pustiti spontano rast rastlin ali posaditi pokrovne rastline.

Za fiksacijo dušika se uporabljajo različne vrste in družine – najpogostejše so stročnice – eden najpomembnejših elementov za oljčno drevo in granate. Po izbiri najprimernejših vrst jih lahko po potrebi gojimo v kolobarju z drugimi posevki.

"S temi pridelki je treba pravilno upravljati, da dosežemo najboljše rezultate,« je dejal Mancini. ​,war"Raziskave so pokazale, da metoda, ki jo uporabljajo številni kmetje, ki vključuje rezanje pokrovnih posevkov in zaoravanje v zemljo, ni koristna, saj se organska snov, nabrana med rastjo rastlin, mineralizira in izgubi takoj, ko je v tleh.«

"V zadnjem desetletju so Deafal in druge organizacije promovirale drugačno tehniko, ki pomaga zadržati več vlage in ogljika,« je dodal. ​,war"Sestoji iz sploščitve pokrovnih posevkov z valjčnim stiskalnikom, tako da počasi odmrejo in dehidrirajo, kar deluje kot naravno mulčenje.«

Mancini je dodal, da je gnojenje še en način za vnos organske snovi na parcelo od zunaj.

"V preteklosti so kmetje uporabljali živalski gnoj, kar je še vedno odlična možnost,« je dejal Mancini. ​,war"Danes lahko uporabljamo tudi kompost, ki je na voljo v velikih količinah in ga lahko pridelamo sami ter pregnemo.”

"Med nedavno razvitimi izdelki je biooglje zelo stabilna oblika ogljika, ki izboljšuje strukturo tal,« je dodal. ​,war"Če se pravilno uporabljajo, vsi ti izdelki znatno izboljšajo zdravje tal.”

Z projekt IESS, Deafal in CNR-IBE ocenjujeta pozitivne vplive paše kokoši nesnic v oljčnem nasadu.

V sadovnjaku so v pomoč tako prežvekovalci, kot so krave in ovce, kot perutnina, ki s svojim gnojem pomembno prispevajo k zdravju tal.

Na podlagi študije drevja in nosilnosti ta raziskava organizira racionalne načrte paše za maksimiranje pozitivnih učinkov te agroekološke prakse.

"Pomembna faza, ki jo je treba upoštevati, je načrtovanje novega sadovnjaka,« je dejal Mancini. ​,war"Uporaba oblikovanja ključavnice je lahko koristna strategija za ublažitev suše in erozije.«

Zasnova Keyline, uporabljena za oljčni nasad, kjer so vrste mladih oljk prepletene z vrtnarskimi pridelki. (Foto: Deafal)

Deafal in CNR-IBE študiral prednosti tega hidravličnega kmetijskega sistema. Izkorišča gravitacijsko silo rahlih naklonov, da upočasni odtok vode in jo porazdeli z območij z večjim tveganjem erozije proti tistim, kjer je voda nizka.

Po topografskem pregledu se oblikuje vzorec pridelave glede na ključne črte, ki prestrezajo tok vode s pravilnim agronomskim upravljanjem.

"Številni kmetje in agrotehniki poročajo o izboljšanju vode in plodnosti s tem sistemom,« je dejal Mancini. ​,war"Vendar pa je te rezultate mogoče doseči le, če jih združimo z nadaljnjimi prej omenjenimi praksami upravljanja tal.

"Zavedati se moramo, da gre za kompleksno krizo in da je potrebnih več celostnih intervencij, ki združujejo različne discipline in znanja,« je dodal. ​,war"Ni edinstvenega odgovora na postavljene izzive. Vodno krizo je treba obravnavati na različnih ravneh, celoten proizvodni sistem, začenši z oblikovalci politik, pa se mora bolj zavedati in organizirati, da se z njo učinkovito spoprime.«