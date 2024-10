Proizvajalci južne poloble žanjejo nagrade zahtevne letine

Kmetje, mlinarji in polnilci iz sedmih držav na treh celinah so skupaj osvojili 44 nagrad v diviziji južne poloble leta 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Od Avstralije do Urugvaja so pridelovalci premagali zahtevno pridelovalno leto, v katerem so se morali kmetje spopasti z ekstremnimi vremenskimi pojavi in ​​škodljivci. Istočasno so se mlinarji in polnilci soočali z izpadi elektrike in naraščajočimi proizvodnimi stroški.

Navdušen sem in ponosen ... To je dokaz, da je ekstra deviško oljčno olje iz Južne Afrike vrhunsko in si zasluži spoštovanje, ki ga je vredno. - Loyiso Manga, lastnik, Ubuntu

Južna Afrika je vodila, z osmimi proizvajalci, ki so izkoristili a obilno letino zaslužiti 12 nagrad iz 19 prijav, kar je drugo največje število medalj v zgodovini države.

Medtem ko je bilo vreme zelo naklonjeno izdelavi nagrajenih ekstra deviško olivno olje, so se proizvajalci spopadali z naraščajočimi izpadi elektrike v državi, kar je zahtevalo skrbno usklajevanje med ekipami za žetev in mletje.

"Kakovost je bila izjemna in pridelek smo lahko spravili zgodaj pred močnimi zimskimi padavinami,« je povedala Brenda Wilkinson, solastnica široka reka, ki si je prislužila srebrno priznanje za srednje intenzivno mešanico oljk Frantoio, Leccino in Coratina.

"Naša oljčna olja so se izkazala višje polifenoli vendar je ostal uravnotežen z zelo dobrimi donosi olja,« je dodala. ​,war"Na splošno so naša oljčna olja dala dobre arome in zelo čist občutek v ustih z dolgotrajno pikantnostjo.”

Prvi udeleženci iz Južne Afrike so slavili svoj uspeh na svetovnem tekmovanju skupaj z uveljavljenimi blagovnimi znamkami.

Proizvajalec zadaj Ubuntu, prva blagovna znamka oljčnega olja v državi, ki je v lasti temnopoltih, osvojil srebrno priznanje za občutljivo mešanico.

Loyiso Manga je po zelo zahtevnem letu slavil svojo prvo nagrado na svetovnem tekmovanju. (Foto: Ubuntu)

"Navdušen sem in ponosen in upam, da bo to navdihnilo vse tiste, ki si upajo sanjati, še posebej moje brate in sestre v Afriki,« je dejal lastnik Loyiso Manga. ​,war"To je dokaz, da je ekstra deviško oljčno olje iz Južne Afrike vrhunsko in si zasluži spoštovanje, ki si ga je vredno.”

Kmetje in mlinarji iz Brazilije so končali tik za Južno Afriko in si prislužili 11 nagrad od 14 prijav.

Večino proizvodnje oljčnega olja v državi prihaja iz južne države Rio Grande do Sul, ki je doživela katastrofalne poplave.

Poplave, ki so uničile mesta in terjale na tisoče življenj, so sledile ekstremnemu vremenu, ki je poškodovalo večino oljčnih nasadov v državi, kar je povzročilo zgodovinsko slabo letino.

Nedaleč od Brazilije so trije producenti iz Čila skupaj prejeli sedem nagrad od 11 prijav. Podobno kot v Braziliji je država doživela pomemben upad proizvodnje, deloma zaradi podnebnih dejavnikov in naravne nagnjenosti oljčnega drevesa k izmenični rodnosti.

"Zelo smo veseli in počaščeni s to nagrado,” je dejal Fernando Carrasco Spano, izvršni direktor Olivos Ruta del Sol, ki je prejel dve nagradi. ​,war"Z leti [zmaga na NYIOOC] nam je omogočilo, da našim potrošnikom sporočamo utrjevanje naše kakovosti skozi čas.«

Na drugi strani Tihega oceana so si avstralski producenti od 12 prijavljenih prislužili sedem nagrad. Država je doživela a rahlo, a pričakovano upad proizvodnje, z močnim dežjem, ki otežuje žetev.

"Pobrana količina je bila na splošno nižja kot prejšnja leta, kar ni nepričakovano glede na učinke spomladanskega deževja,« sta povedala Stephen in Sui Tham, solastnika Oljčno posestvo Cape Schanck.

Kljub težavam je kmetom s sedežem v Viktoriji uspelo visokokakovostno žetev in si prislužili zlato in srebrno nagrado za srednjo Coratina oziroma Picual.

Agroland si je znova prislužil dve nagradi za svojo blagovno znamko Colina de Garzón. (Foto: Agroland)

V Južni Ameriki so proizvajalci in polnilci iz Argentine, Peruja in Urugvaja slavili nagrajene zaključke sicer zahtevnih letin.

Dva producenta iz Mendoze v Argentini sta osvojila zlato nagrado. Medtem pa dva Urugvaja največji proizvajalci oljčnega olja združeni in si prislužili zlato in dve srebrni nagradi, potem ko je država doživela dramatično upad proizvodnje.

Nazadnje si je uvoznik in proizvajalec v Peruju prislužil srebrno nagrado, saj je od leta 2014 ustvaril prvo nagrajeno ekstra deviško oljčno olje v državi na svetovnem tekmovanju.

"Osvojiti srebrno nagrado na sejmu NYOOC je velika čast in potrjuje trud in predanost, vložena v vsako fazo proizvodnje,« je povedala Lourdes González, vodja prodaje in specialistka za zagotavljanje kakovosti pri proizvajalcu. Vallesur, ki je bila podeljena za srednjo Criollo.

"To potrjuje, da smo na pravi poti, da smo zavezani odličnosti in da ponujamo izdelek, ki ustreza najvišjim standardom kakovosti,« je dodala. ​,war"Toda v bistvu nas ta nagrada motivira, da se še naprej izboljšujemo in svojo strast do oljčnega olja delimo z več ljudmi po vsem svetu.”

Skupaj s to potrditvijo je Gonzálezova dejala, da pričakuje, da bo nagrada podjetju pomagala pri iskanju novih izvoznih priložnosti, tudi v Združenih državah.

"Verjamemo, da bo ta nagrada poudarila in podprla kakovost našega vrhunskega ekstra deviškega oljčnega olja TIQSI,« je dejala. ​,war"Upamo tudi, da bo to okrepilo zaupanje naših trenutnih kupcev in privabilo nove potrošnike, ki jih zanimajo vrhunska oljčna olja.”