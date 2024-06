Cesare Bianchini Domenice Fiore iz njegovega peščenega ostrenja cilja še višje

Na blagih pobočjih, ki gledajo na mesto Orvieto, ležijo sadovnjaki Domenice Fiore. Ta dobra izpostavljenost je verjetno eden od dejavnikov, ki so z leti pripeljali do ustvarjanja odličnih ekstra deviških oljčnih olj, ki danes izvirajo iz 10,000 dreves Leccino, Moraiolo, Frantoio in Canino, starih med 25 in 70 let.



Okolje je treba spoštovati – ta položaj in te lastnosti nam zagotavljajo idealne pogoje za še bolj spoštljivo gospodarjenje z našimi oljčnimi nasadi. - Cesare Bianchini, Domenica Fiore

"Naši izdelki so plod skrbi in predanosti, vendar ima narava tudi temeljno vlogo pri kakovosti,« je po osupljivem uspehu podjetja na festivalu povedal spretni producent Cesare Bianchini. 2017 NYIOOC.

Zgodba Domenice Fiore se je začela okoli leta 2000, ko je skupaj s Kimom Galavanom upravljal z oljkami v Orvietu. Da bi presegel minimalne cilje pridelka in količine, je začel poglabljati različne odnose sort in preučevati vse dejavnike, ki določajo končni rezultat. Udeležil se je izobraževanja in postal izučen degustator.

Medtem je Galavan Bianchinija predstavil kanadskemu poslovnežu Frank Giustra, ki je vsako leto poslal olja Orvieto za božična darila svojim prijateljem.

Nekega dne je Giustra ponudil slepo degustacijo za priljubljene kanadske kuharje. Bianchinijevo olje je bilo izbrano za najboljše in od tega trenutka so se začeli pogovarjati o partnerstvu za ohranjanje visoke kakovosti in večjih količin, ekipa pa je razmišljala o nakupu novih kmetijskih zemljišč.

Leta 2010 je Domenica Fiore uradno začela s petimi nasadi oljk.

"Naša osnovna filozofija je bila, da moramo narediti najboljše ekstra deviško oljčno olje in vedel sem, da lahko opravimo dobro delo, vendar sem bil skeptičen,« je dejal Bianchini in razkril, da so njegovi dvomi izginili, ko so leta 2013 sodelovali na prvi izdaji NYIOOC in z Olio Reservo dosegel najboljšega v razredu.

Cesare Bianchini

"To ni bilo le veliko zadovoljstvo, ampak prava prelomnica,« je dejal Bianchini in poskušal pojasniti navdušenje tistih dni.

Nato, leta 2014 NYIOOC z Olio Reserva in Olio Novello so osvojili dve zlati nagradi ter z Olio Monaco najboljši v razredu. ​,war"Takrat sem vedel, da je naša kakovost gotovost,« je nepretenciozno potrdil.

Po še eni odlični sezoni v letu 2016, ki je bila okronana s tremi zlatimi medaljami, je Domenica Fiore imela zmago osupljiv uspeh V 2017 NYIOOC, ki je prejel štiri zlata priznanja z Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco in Olio Veritas ter najboljši v razredu z Olio Reserva.

Peljali smo se skozi kmetijo, kjer se oljčni nasadi izmenjujejo z vinogradi in gozdovi visokih dreves. Hrast, črnika, kostanj in druga sredozemska drevesa in rastline ustvarjajo idealno mikroklimo in predstavljajo naravno oviro za zdravljenje, ki ga uporabljajo kmetje v bližini.

V hrib smo se povzpeli še na skoraj 500 metrov nadmorske višine, kjer smo uživali v čudovitem razgledu in posebnem videzu oljk zaradi rahle plasti kaolina. Pred kratkim so ga škropili, da bi omejili napad oljčne muhe in zmanjšali izpostavljenost soncu.

Ko greš med oljke, dobiš občutek, da so korenine vtkane v plažo. Tekstura zemlje je fina in peščena, sestavljena iz nežno rumenkasto belega prahu, ki poprašuje vaše čevlje, kot da bi bil suh pesek. Najbolj presenetljivo pa je, da so tla izjemno posuta z drobci školjk.

V tistem trenutku sem razumel razlog za vzorec na etiketah steklenic Domenice Fiore – oljke izvirajo iz zemlje, ki jo sestavljajo ta morska bitja.

Nekoč je bila tu morska obala. Medtem ko se je Bianchini sklonil, da bi mi pokazal posebne naplavine, ki verjetno izvirajo iz plio-pleistocena, smo opazili nekaj, kar je štrlelo iz tal. Previdno smo ga izkopali in odkrili nedotaknjenega in dobro ohranjenega fosilnega školjkastega mehkužca, velikega približno 15 centimetrov (6 palcev).

Fosil školjk, najden na kmetiji Domenica Fiore

Nenavadno je bilo soočiti se s to pričo o izvoru in vdihniti morski zrak obale, ki je pred milijoni let živela v teh deželah, ki so danes oddaljene nekaj milj od morja. Nešteto fosilnih fragmentov in mineralov zdaj sestavljajo in bogatijo to peščeno in dobro izsušeno zemljo.

"Okolje je treba spoštovati – ta položaj in te značilnosti nam zagotavljajo idealne pogoje za še bolj spoštljivo gospodarjenje z našimi oljčnimi nasadi,« je dejal Bianchini. ​,war"Izvajamo ekološko gospodarjenje, ponovno uporabimo ostanke obrezovanja in stranske produkte mletja za gnojenje tal, s čimer ustvarimo krepostni zaprt krog,« je pojasnil.

"Ohranjanje zelo visoke kakovosti zahteva visoke stroške, a daje veliko zadovoljstvo,« je potrdil proizvajalec in navedel, da trgatev izvajajo na podlagi sort, nato pa mešajo različne enosortne sorte in jih kombinirajo v različnih odstotkih. ​,war"Osebno skrbim za ta vidik in poskušam z leti vzdrževati ravnovesje v senzoričnem vidiku ekstra deviških oljčnih olj,« je poudaril.

Ogled Orvieta s kmetije Domenica Fiore

Ekstrahirano olje se takoj shrani in kondicionira z dušikom. Prevzeli so posebno steklenico iz nerjavečega jekla, ki jo je razvila Univerza v Firencah v sodelovanju z Marco Mugelli. Omogoča optimalno ohranjanje, v celoti se izogne ​​oksidaciji, in je zdaj njihova značilna podoba. Poleg tega so vse steklenice oštevilčene in podpisane s strani Cesareja Bianchinija, kot kmeta podjetja.

Ko se spustimo po hribu navzdol, se ustavimo pri lepi stavbi v gradnji, ki bo čez mesec dni gostila nov mlin.

"Domenica Fiore se je rodila kot zgodba treh prijateljev, nato pa je postala zgodba o strasti in kakovosti,« je povedala Kim Galavan, dosegljiva po telefonu v Vancouvru.

"Komaj čakam, da vidim delo novega objekta,« je povedala in dodala, da bo prišla pravočasno za trgatev. ​,war"Kar vidim pri Domenici Fiore, je strast in predanost, da s trdim delom, vsako leto, brez kompromisov ustvarimo le najboljše,« je dejala.

"Žetev je naš najljubši letni čas. Nič ni bolj vznemirljivega kot biti prisoten ob prvem izženju oljčnega olja. Izhaja v svoji briljantni, zeleni smaragdni barvi, medtem ko vsi strmijo v ta nov izdelek, ki se izliva in čaka, da okusi sadove enega leta trdega, a strastnega dela.«

Za imenom Domenica Fiore je mati Franka Giustre. Ona je Italijanka, iz Kalabrije ... in zelo ponosna.