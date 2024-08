Velika zapuščina Shimona Laveeja

V judovskih naukih (Midrash) piše: ​,war"Naj nihče nikoli ne preneha saditi. Polja, polna dreves, so nas pozdravila ob rojstvu, ki bi jih morali povečati tudi v starosti.«

Shimon Lavee, ki je mirno preminil 24. aprilath je več kot štiri desetletja pomagal saditi in gojiti nešteto oljk po vsem svetu. Njegovi pomembni prispevki in velikodušni duh bosta živela v svojih koreninah in vejah še prihodnje generacije.



Oljke se oblečejo v črno, zapustil nas je Shimon Lavee, emiratski profesor z univerze v Jeruzalemu in velik prijatelj Španije. - Špansko združenje oljčnih občin (AEMO)

Prof. Shimon Lavee se je rodil leta 1931 v Berlinu, v Izrael pa se je priselil leta 1938, tik pred začetkom druge svetovne vojne. V novi domovini je cvetel. Lavee je bil eden od ustanoviteljev kibuca Tel Katzir, ki se nahaja na jugu Galilejskega morja, in je bil vodja kmetije skupnosti. Do leta 1955 je magistriral na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in začel delati kot raziskovalec pri Organizaciji za kmetijske raziskave (Volcani Institute). Le pet let pozneje je doktoriral.

Shimon Lavee na dogodku Terra Olivo, Jeruzalem, 2011

Lavee je nato vzpostavil program vzreje na Inštitutu Volcani. V letih na inštitutu je odkril, kako zmanjšati juvenilno fazo oljke s pospeševanjem procesa žlahtnjenja, pripomogel k revoluciji kapljičnega namakanja in razvil nove sorte oljk, kot je znana ​,war"Barnea."

Sorta Barnea je v svetovnem merilu postajala vse pomembnejša zaradi svoje sposobnosti prilagajanja intenzivni pridelavi ob štirikratnem povprečnem pridelku in ohranjanju kakovosti olj.

Njegov vpliv se ni ustavil na meji z Izraelom. Lavee je v preteklih letih igral pomembne vloge za Mednarodni svet za oljke, vključno s funkcijo njegovega predsednika (2000, 2008). Bil je tudi instrumentalno aktiven v Mednarodnem združenju hortikulturnih znanosti. Poleg tega je prejel nagrade in bil izvoljen član številnih mednarodnih organizacij. V Španiji je Shimon prejel častno nagrado za raziskovanje oljk, v Italiji je bil izvoljen za člana Italijanske akademije za oljke, v Izraelu pa je prejel nagrado najboljšega rejca Ministrstva za kmetijstvo.

Prof. Lavee prejema zahvalno medaljo od Facunda Vite Sermana, predstavnika ISHS, kot so-skklicatelja mednarodnega simpozija o namakanju oljk in kakovosti olja, Nazaret, Izrael, 2009

Lavee je bil filantrop. Njegovi izjemni prispevki pri fundaciji Bližnji vzhod, ki jo podpira USAID Oljčno olje brez meja projekt je pripeljal do tega, da je prejel zahvalno potrdilo. Verjel je, da je enakost prava pot do miru. Projekt si prizadeva za izgradnjo gospodarskega sodelovanja med palestinskimi in izraelskimi kmeti.

Kdaj Olive Oil Times začel spraševati mednarodne prijatelje in sodelavce, naj komentirajo Laveejevo življenje, je postalo še bolj očitno, da ni bil le zelo cenjen strokovnjak za oljke, ampak je služil tudi kot svetovni mentor, navdihoval druge in bil izjemen degustator oljčnega olja. .

Vsi bi se lahko strinjali, da je bil skromen, radodaren, prijatelj. Znal je združiti ljudi vseh družbenih slojev s spoznavanjem oljk in oljčnega olja.

Dan Flynn iz UC Davis Olive Center se je spomnil, kdaj ​,war"Shimon je bil v Kaliforniji in je občinstvu povedal, da sta Izrael in Kalifornija pred desetletji revolucionirala svetovno oljčno industrijo z uvedbo namakanja. Namakani nasadi dajejo veliko več kot suho pridelane oljke. Shimon je nadaljeval to veliko vez med Izraelom, Kalifornijo in oljkami.

Špansko združenje oljčnih občin (AEMO) je ob njegovi smrti zapisalo: ​,war"oljke se oblečejo v črno, nas je zapustil Shimon Lavee, emiratski profesor z univerze v Jeruzalemu in velik prijatelj Španije.

Ehud Soriano, vodja izraelske komisije za oljčno olje in svetovalec za oljke, si je prizadeval za načrtovanje tečaja senzorične analize v Izraelu. Ko je srečal Laveeja, mu je povedal o tečaju. Profesor mu je rekel, da bo z veseljem poučeval pouk. Ehud je bil presenečen, da bi si bil tako ugleden človek pripravljen vzeti čas za poučevanje na svojem tečaju. Spominja se, kako se je Shimon smejal in rekel: ​,war"poučevanje proizvajalcev in kmetov ni manj pomembno od študentov univerze. Takrat je Ehud videl skromen in radodaren značaj Lavee.

Arnon Dag iz raziskovalnega centra Gilat pripoveduje o srečanju s Shimonom pred 13 leti na Inštitutu Volcani. Laveeja je opisal kot skromno osebo z ogromnim znanjem fiziologije oljk in svojega mentorja. Dagu so bile všeč njihove razprave o znanosti o biologiji oljk in o najboljših načinih za korist pridelovalcem.

"Tudi potem, ko je zbolel,« je pojasnil Arnon, ​,war"Shimon je vztrajal pri študiju in še naprej hodil na teren. Žal nimamo več profesorjev, ki bi šli na teren s škarjami.« Nadaljeval je, ​,war"Srečen sem, da sem imel toliko let priložnost tako tesno sodelovati s tem človekom. Moji kolegi in jaz smo zavezani, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da nadaljujemo zapuščino Shimona Laveeja in ohranimo Izrael kot produktivno in ustvarjalno središče za raziskave in razvoj znanosti o oljkah.«

Veja oljke predstavlja mir, samo drevo je velikodušno in lahko cveti tudi v težkih razmerah, njeni plodovi dajejo olje, ki daje svetlobo in je simbol modrosti. Vse to je Shimon Lavee tudi prikazoval skozi svoje življenje.