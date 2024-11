Program Olive Oil Sommelier se vrača v London

Priznani strokovnjaki bodo udeležence popeljali na popotovanje po svetu oljčnega olja v Olive Oil Times Education LabSommelier Certificate Program, ki se vrača v London.

Tečaj bo potekal od 20. do 24. januarja v Svetu za mednarodno izobraževalno izmenjavo (CIEE) v Bloomsburyju, ki meji na kampus Univerze v Londonu.

Petdnevni tečaj vključuje senzorična ocena oljčnega olja, proizvodnja in mletje, zdravje in prehrana, kulinarične aplikacije, najboljše kmetijske prakse, zagotavljanje kakovosti in napredne tehnike degustacije.

Programski direktor, Curtis Cord, je dejal, da študente čaka neprekosljiva izobraževalna izkušnja, namenjena spodbujanju globokega razumevanja kakovosti oljčnega olja in spoštovanja. Cord je razvil program s pokojno Dorothy Cann Hamilton, ustanoviteljico International Culinary Center.

Medtem ko študenti št program sommelierja so vključili različne strokovnjake, kot so proizvajalci, tržniki, uvozniki, trgovci, kupci hrane, vodje nadzora kakovosti, kuharji, novinarji in odvetniki, je Cord dejal, da je program zasnovan za vse, ki jih zanima kakovost oljčnega olja. Za tečaj ni predpogojev.

Fotografija izobraževalnega laboratorija

Skoraj 500 jih je zaključilo priznani program in se pridružilo rastoči mednarodni mreži strokovnjakov in izobraževalcev. Mnogi so začeli z izobraževalnimi pobudami, pisci knjig, zagotavljanjem svetovalnih storitev in razvojem programov za spodbujanje boljšega razumevanja zadev, povezanih s kakovostjo, kulturo in uporabo oljčnega olja.

Vpis na londonski program je odprt dne Olive Oil Times Education Lab Spletna stran.