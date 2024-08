Študentje oblikujejo napravo za odkrivanje kazalnikov žarkosti

Čeprav ameriški potrošniki plačujejo za olivno olje, ki je sveže, aromatično in polno zdravstvenih koristi, a poročilo Davis Olive Center Univerze v Kaliforniji je ugotovil, da je skoraj 70 odstotkov oljčnega olja, prodanega v nekaterih kalifornijskih supermarketih, podstandardnih. To pomanjkanje kakovosti je motiviralo skupino Davisovih študentov, da so izumili napravo, ki zazna žarkost, običajno napako starega, oksidiranega oljčnega olja.



Rancidity spremeni tiste iskane sveže, sadne in travnate okuse ekstra deviškega oljčnega olja v nekaj bolj podobnega ​,war"barvice ali Play-Doh,« je rekel Dan Flynn, izvršni direktor UC Davis Olive Center.

Oljčno olje lahko postane žarko zaradi oksidacije, kar povzroči izgubo hranilnih snovi, vključno z dragocenimi antioksidanti, ki so odgovorni za številne koristi za zdravje povezana s porabo EVOO.

Večina ljudi ne ve, kako zaznati žarko oljčno olje samo po okusu. Pravzaprav še ena Davisova študija je pokazala, da so ljudje, ko slepo okušajo staro, žarko oljčno olje in sveže, zdravo, raje žarko, zahvaljujoč dolgoletnemu poznavanju okusa in odporu do grenkobe v visokokakovostnih EVOO.

Nova metoda, ki so jo razvili Davisovi študenti, je preprosta, ciljno usmerjena in lahko preveri kemično sestavo, ki jo povzroči žarkost, je dejal Flynn.

Pri razvoju svojega izuma, imenovanega OilView, so študenti najprej identificirali aldehide kot skupino kemikalij, ki se spremenijo, ko oljčno olje postane žarko. Nato so izdelali beljakovine in razvili elektrokemični sistem, ki bi zaznal aktivnost encimov. Končni izdelek je biosenzor na osnovi encimov, ki zazna specifične aldehide, ki jih najdemo v žarkem oljčnem olju. Matematični in programski paketi dodatno pomagajo ugotoviti stopnjo žarkosti.

Študentje verjamejo, da uporaba njihove poceni naprave na različnih stopnjah proizvodnja oljčnega olja proizvajalcev oljčnega olja in naključnih steklenic trgovcev na drobno bo zagotovilo, da kupci dobijo visoko kakovost ekstra deviško olivno olje. Naprava naj bi stala 60 do 80 dolarjev in bo verjetno na voljo na trgu v 1 do 2 letih.

Prejšnji mesec se je Baidu, vodilni kitajski internetni iskalnik in podjetje za spletne storitve, obrnilo na glavo predstavil njegova najnovejša inovacija na svetovni tehnološki konferenci Baidu – palčke, zasnovane za odkrivanje kontaminiranih oljčnih olj ali olj podstandardne kakovosti.