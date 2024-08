V deželi mleka in medu, Odvratnost do grenkega in ostrega EVOO

Američani niso edini potrošniki, ki ne marajo grenkobe visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja. Obiskovalci Gourmesse, priljubljenega sejma v Zürichu, ki so ocenjevali 140 vzorcev, so dali prednost EVOO z zrelim, sadnim in sladkim okusom pred tistimi, ki so bili bolj pekoči in grenki.

Študij, poročali v reviji Journal of the Science of Food and Agriculture, je raziskal splošno prednost EVOO s strani obiskovalcev sejma. Osemdeset odstotkov udeležencev je bilo iz Švice; globoko v deželi masla, vsekakor pa mesto, kjer ima sredozemska prehrana majhno oporo.

Na sejmu je sodelovalo 140 vzorcev EVOO, ki so jih testirali za sprejemljivost potrošnikov Mednarodna nagrada za oljčno olje v Zürichu. Več kot polovica teh vzorcev, natančneje 74, je prišla iz Italije, 43 jih je bilo iz Španije, ostali pa iz Grčije, Portugalske in Turčije.

O Švicarska plošča za oljčno olje opravili senzorično analizo vzorcev in jih po okusu in senzorični kakovosti kategorizirali 7 odstotkov kot dobre, 58 odstotkov kot zelo dobre in 45 odstotkov kot odlične. Na splošno so strokovnjaki razvrstili vse EVOO kot visoko kakovostne in brez napak.

Potrošniki na sejmu, ki veljajo za bolj poznane gurmanske hrane od povprečja, so vzorce EVOO ocenjevali z devetstopenjskim hedonističnim merilom, da bi navedli svojo preferenco.

Presenetljivo je bilo, da je potrošnikom všeč le 19 odstotkov vseh ocenjenih vzorcev, kar kaže na izrazito razliko v pričakovanjih in interpretaciji kakovosti EVOO s strani švicarskega odbora za oljčno olje.

Obiskovalci, 51 odstotkov moških in 49 odstotkov žensk, so imeli jasno prednost za zrele, sadne in sladke EVOO in niso marali grenkega, ostrega in zelenega sadnega okusa visokokakovostnih vzorcev.

Fenolne spojine so odgovorne za grenkobo in pikantnost ekstra deviškega oljčnega olja. So tudi spojine, povezane z koristi za zdravje povezana z uživanjem olivnega olja.

Avtorji so ugotovili, da potrošniki ne poznajo pozitivnih senzoričnih lastnosti in s tem povezanih zdravstvenih koristi visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja, ki ima grenak in oster okus.

Potrošniki v Združenih državah imel tudi odpor na grenak in oster okus visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj, je pokazala študija UC Davis.