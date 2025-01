Trump ZDA znova umika iz pariškega podnebnega sporazuma

Nedavno inavgurirani predsednik Donald J. Trump je hitro napovedal, da bo drugi največji proizvajalec toplogrednih plinov na svetu ponovno zapustil Pariški podnebni sporazum.

"Predsednik Trump se bo umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma,« je zapisala Bela hiša v e-poštnem sporočilu, ki navaja nove politične prednostne naloge administracije v 30 minutah po njegovi prisegi, poroča Financial Times. Poročila.

Objava prihaja nekaj dni po tem, ko je Svetovna meteorološka organizacija potrdila, da je bilo leto 2024 najbolj vroče leto v zapisu, ki presega predindustrijsko svetovno povprečno temperaturo za 1.55 ºC.

Oglejte si tudi: Kaj nam 485 milijonov let podnebne zgodovine pove o današnji krizi

Podpisniki Pariškega sporazuma so se sprva zavezali k zmanjšanju emisij ogljika, da bi ohranili globalne temperature znotraj 2 ºC povprečja pred industrijo.

Med svojim prvim mandatom je Trump izvlekel ZDA sporazuma iz leta 2015, ki ga je podpisalo skoraj 200 držav. Predsednik Joseph R. Biden ml. to odločitev razveljavilo po zmagi na volitvah leta 2020.

"Predsednik Trump se je odločil za umik iz pariškega sporazuma zaradi nepoštenega gospodarskega bremena, ki ga ameriške delavce, podjetja in davkoplačevalce nalagajo ameriške zaveze, dane v okviru sporazuma," je takratni ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dejal v 2019, obrazložitev odločitve.

Medtem ko so se emisije toplogrednih plinov v ZDA med prvo Trumpovo administracijo zmanjšale za 2.5 odstotka – kar je v veliki meri mogoče pripisati razširjenim ukazom o ostajanju doma na začetku Pandemija covida-19 – 2 (1.77 €) milijarde dolarjev obljubljenih pomoč državam v razvoju blažitev vplivov podnebnih sprememb je bila preklicana.

Trajala so tri leta od Trumpove objave leta 2017, da je formaliziral svoj odstop od sporazuma. Je pa v vmesnem času na podnebne pogovore Združenih narodov poslal pogajalce spodbujajo fosilna goriva. Prenehal je financirati načrt čiste energije, mednarodni program o podnebnih spremembah in sodelovanje pri raziskavah podnebnih sprememb.

Tokrat bodo ZDA sporazum zapustile eno leto po tem, ko bo Trumpova administracija poslala pismo, v katerem napoveduje odstop. Ali je uprava to že storila, ostaja nejasno.

Kljub Trumpovi retoriki in politiki so ZDA dosegle svoj prvi nacionalno določen cilj prispevka v okviru Pariškega sporazuma: 17-odstotno zmanjšanje ravni toplogrednih plinov iz leta 2005 do leta 2020.

Oglejte si tudi: Oljke lahko pomagajo premagati podnebne spremembe

Vendar pa bo doseganje posodobljenega cilja zmanjšanja ravni toplogrednih plinov za 2005 odstotkov do leta 61 iz leta 2030, ki ga je decembra napovedal Biden, veliko bolj zahtevno, saj bo zahtevalo, da se emisije zmanjšajo za vsaj 3.13 milijarde metričnih ton glede na raven iz leta 2023.

Medtem ko so se številni znanstveniki, aktivisti in demokrati na novico odzvali zgroženo, drugi verjamejo, da bo zasebni sektor še naprej vlagal v obnovljivo energijo in podnebju prijazno tehnologijo.

Laurence Tubiana, izvršni direktor Evropske podnebne fundacije, ki je tesno sodeloval pri Pariškem sporazumu, povedal AP News da je načrtovani umik ZDA nesrečen. Kljub temu je kontekst tokrat drugačen.

"Za globalno tranzicijo je neustavljiv gospodarski zagon, ki so ga ZDA pridobile in vodile, zdaj pa tvegajo, da ga bodo izgubile,« je dejal.

Kaveh Guilanpour, podpredsednik mednarodne strategije pri Centru za podnebne in energetske rešitve, je bil manj optimističen.

He povedal HuffPost da je bila odločitev ​,war"globoko obžalovanja vreden« in ponovno osamil ZDA zunaj mednarodnega soglasja.

"Tega ni treba pocukrati – škodilo bo svetovnim prizadevanjem za boj proti podnebnim spremembam in tako na koncu tudi škodljivo za prihodnjo blaginjo in varnost državljanov ZDA,« je dejal Guilanpour.