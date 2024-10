Kaj nam 485 milijonov let podnebne zgodovine pove o današnji krizi

Nova raziskava, objavljena v Science, je pokazala, da sopojav dviga povprečne temperature Zemlje in visokih ravni atmosferskega ogljikovega dioksida (CO2) ni izključno le v moderni dobi, temveč sega skoraj pol milijarde let nazaj v zgodovino planeta.

V mejnik študija, so raziskovalci z ameriških in britanskih univerz ter Nacionalnega prirodoslovnega muzeja Smithsonian pogledali v preteklost, da bi preslikali razlike v Zemljini temperaturi.

Ta raziskava jasno kaže, da je ogljikov dioksid prevladujoč nadzor nad globalnimi temperaturami v geološkem času. Ko je CO2 nizek, je temperatura nizka; ko je CO2 visok, je temperatura topla. - Jessica Tierney, paleoklimatologinja, Univerza v Arizoni

Raziskovalci so zbrali več kot 150,000 ocen temperature iz fosiliziranih školjk in organske snovi ter jih združili z 850 simulacijami podnebnih modelov, ki jih je razvila Univerza v Bristolu v Združenem kraljestvu.

Nato so uporabili metodo, znano kot asimilacija podatkov, ki statistično združuje geološke podatke s podnebnimi modeli, da bi zgradili krivuljo globalne srednje površinske temperature, ki je podrobno prikazala nihanja Zemljine temperature v zadnjih 485 milijonih let.

Znanstveniki so ugotovili, da je razpoložljivost starih kamnin in fosilov z ohranjenimi indikatorji temperature omejila njihovo sposobnost, da se vrnejo v preteklost.

Krivulja je razkrila dosledno povezavo med temperaturnimi premiki in atmosferskim ogljikovim dioksidom, dolgoživim toplogrednim plinom. Obdobja ekstremne vročine in povečane ravni CO2 so bila pogosto usklajena.

"Ugotovili smo, da ogljikov dioksid in temperatura nista le zelo tesno povezana, ampak sta povezana na enak način skozi 485 milijonov let,« je povedala paleoklimatologinja in soavtorica študije Jessica Tierney z Univerze v Arizoni.

"Ta raziskava jasno kaže, da je ogljikov dioksid prevladujoč nadzor nad globalnimi temperaturami v geološkem času,« je dodala. ​,war"Ko je CO2 nizek, je temperatura nizka; ko je CO2 visok, temperatura je visoka.”

Študija je tudi ugotovila, da se je temperatura zemeljske površine s časom spreminjala bolj, kot se je prej mislilo, od 11 ºC do 36 ºC v primerjavi s 14 ºC do 26 ºC, kot so pokazale prejšnje simulacije, zlasti v času fanerozoika.

Fanerozoik je najnovejši od štirih eonov v geološki zgodovini Zemlje, ki se razteza skoraj 540 milijonov let nazaj. V tem obdobju se je življenje na Zemlji razširilo, diverzificiralo in poselilo nova ozemlja.

Poleg tega je študija pokazala, da je trenutna povprečna temperatura planeta 15 ºC nižja od povprečne temperature v večjem delu fanerozoika. Raziskovalci pa so poudarili, da današnje nižje povprečne temperature niso razlog za samozadovoljstvo.

"[Zaradi] sem ponoči ostala budna," je povedala ena od raziskovalk, Emily Judd. ​,war"Skrbi me, da bodo zanikalci podnebja, podnebni skeptiki in podnebni odlašalci opozorili na to in rekli, ​,war"Glej! Nimamo razloga za skrb.'”

Judd je dodal, da je najpomembnejši vidik podnebne krize hitrost spreminjanja CO2 in temperature.

Znanstveniki že dolgo opozarjajo, da emisije toplogrednih plinov zaradi človeških dejavnosti segrevajo Zemljo z izjemno hitrostjo, pri čemer nekateri najbolj vročih letih, ki so jih kdaj zabeležili na planetu v zadnjih desetih letih.

Glede na študijo iz leta 2023, ki je pregledala ravni atmosferskega ogljikovega dioksida in ustrezne temperature od pred 66 milijoni let do danes, so trenutne ravni Zemljinega atmosferskega CO2 – okoli 420 delcev na milijon – skoraj 50 odstotkov višje od ravni CO2 pred začetkom industrializacije v 18th stoletja.

Rezultat je dvig svetovne povprečne temperature za približno 1.2 ºC v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi, kar je blizu 1.5 ºC prag segrevanja svetovni narodi so se zavezali, da ne bodo prečkali.

"Ne glede na to, za koliko stopinj natančno se spremeni temperatura, je jasno, da smo planet že pripeljali v vrsto pogojev, ki jih naša vrsta še ni videla,« je dejal Gabriel Bowen, eden od raziskovalcev. ​,war"Moralo bi nas prisiliti, da se ustavimo in vprašamo, kaj je prava pot naprej.«