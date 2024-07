Ženske delijo svoje izzive pri proizvodnji in prodaji nagrajenih oljčnih olj

Vedno več proizvajalk oljčnega olja je prepoznanih po izjemnih ekstra deviško olivno olje, s številnimi blagovnimi znamkami v lasti žensk, ki so bile nagrajene na tekmovanju 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

V zadnji izvedbi največjega tekmovanja o kakovosti oljčnega olja na svetu je bila skoraj polovica sodnikov žensk, od tega devet sodnic od 19 žirije.

Mislim, da je kmetijstvo eno zadnjih področij v našem gospodarstvu, ki je premagalo pristranskost do žensk v delovni sili, zlasti v vodstvenih vlogah. - Beth McCown, lastnica, Central Coast Olive Company

"Na splošno ženske v tem sektorju postajajo vse bolj aktivne in dobivajo večjo podporo vlad in institucij za oljčno olje, kot je Mednarodni svet za oljčno olje,« je povedala Jill Myers, ustanoviteljica Women in Olive Oil.

"Posledično več žensk osvaja nagrade in sodi na tekmovanjih, zlasti v bolj tradicionalnih državah, kot sta Italija in Latinska Amerika,« je dodala.

Organizacije, kot je Women in Olive Oil, opažajo vse večje število žensk, ki se združujejo s skupnim navdušenjem nad oljčnim oljem. The organizacija dela pomagati ženskam pri mreženju, sodelovanju, izobraževanju in podpori druga druge.

Po mnenju strokovnjakov iz industrije, vključno z Myersom, se ženske že dolgo intenzivno ukvarjajo z oljkarstvom in proizvodnjo oljčnega olja.

"Trenutno služijo kot kmetje, degustatorji, proizvajalci, kuharji, raziskovalci, izobraževalci in strokovnjaki na različnih področjih, neposredno ali posredno povezanih z industrijo oljčnega olja,« je dejal Myers. ​,war"Njihovo strokovno znanje in izkušnje so ključnega pomena za napredek na tem pomembnem področju in pomembno vplivajo na sedanje in prihodnje generacije.«

Jill Myers

Skupaj z sprememba podnebja in makroekonomskih izzivov, s katerimi se soočajo vsi proizvajalci, so nekatere nagrajene ženske trdile, da so kulturne pristranskosti do podjetij v lasti žensk dodatna ovira, ki jo je treba premagati.

"Izzivi, s katerimi se srečujejo ženske in v našem primeru ​,war"tujk kot proizvajalk oljčnega olja, so naše nagrade podcenjene,« je povedala Christiane Wassmann, solastnica grablje, ki si je leta 2024 prislužil srebrno priznanje NYIOOC.

Čeprav podnebne spremembe ostajajo največji izziv za Umbrijski proizvajalec, je Wassmann dodal, da nekatere producentke menijo, da jih ne jemljejo resno.

"Naši največji letošnji izzivi so bili vsekakor podnebje,« je dejala. ​,war"Približno drugo leto zapored smo imeli zelo mokro pomlad, ki je vodila naravnost v izjemno vroče poletje. Ker se zanašamo na naravno namakanje, se naše oljke niso razvile, kot smo pričakovali.«

Na drugi strani sveta oljčnega olja v Kaliforniji, Beth McCown, lastnica Central Coast Olive Company, se strinja, da odnos do spola v kmetijskem sektorju zaostaja v primerjavi z drugimi deli gospodarstva in družbe.

Beth McCown

"Mislim, da je kmetijstvo eno zadnjih področij v našem gospodarstvu, ki je premagalo pristranskost do žensk v delovni sili, zlasti v vodstvenih vlogah,« je dejala. ​,war"Veliko let sem preživel v vesoljski industriji in lahko opazujem dober napredek v podjetniškem svetu.«

"Vsekakor ni popoln, a veliko boljši kot prej,« je dodal McCown. ​,war"Podoben napredek pri upravljanju kmetij se dogaja zelo počasi. Sedanja generacija je tista, ki šele zdaj podira ovire.«

Central Coast Olive Company prejeli že peto zaporedno zlato nagrado na 2024 NYIOOC. McCown je dejala, da njen uspeh temelji na vsakoletnem soočanju z izzivi.

"Kmetovanje ni enostavno,« je dejala. ​,war"Obstaja veliko spremenljivk, kot so vreme, razmere tal, škodljivci in tržne preference. Za uspeh sta potrebna vztrajnost in ljubezen do tega, kar počneš.

"V letih, ko sem prideloval ekstra deviško oljčno olje, sem vzpostavil odnose s kolegi proizvajalci, mlinarjem in podjetnikom. Ti odnosi so temelj moje produkcije,« je dodal McCown.

Medtem ko so ti močni odnosi pomagali McCown doseči dosledno kakovost, se občasno sooči z zakoreninjenimi pristranskostmi.

"Imamo srečo, da imamo migrantsko delovno silo, ki pomaga med žetvijo in obrezovanjem,« je dejala. ​,war"Večino teh posadk vodijo moški iz kultur, ki običajno domnevajo, da so glavni moški. Predstavlja izzive in običajno moram moža prositi, naj ni prisoten, ker njegova prisotnost spodkopava mojo avtoriteto. Mislim, da je škoda.”

McCown verjame, da bo kljub tem frustrirajočim primerom več žensk postalo proizvajalk oljčnega olja.

"Verjamem, da vse več žensk postaja proizvajalka oljčnega olja in ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnosti,« je dejala. ​,war"To je čudovit poklic in z vsako novo producentko, ki vstopi na to področje, se ovire podirajo.«

McCown, članica Women in OIive Oil, je rekla, da se ji zdi skupina v pomoč pri zagotavljanju vzornikov.

"Ko ljudje pomislijo na kmeta, na splošno domnevajo, da je kmet moški,« je dejala. ​,war"V družabnih situacijah z možem sem imela veliko primerov, ko so vprašanja o gojenju oljk in pridelavi oljčnega olja naslovljena na mojega moža.«

"Zelo frustrirajoče je, da moram premagati te predpostavke in razložiti, da sem res jaz kmet in proizvajalec,« je dodal McCown. ​,war"Videti, da druge ženske počnejo to, kar počnem jaz, je zame velika okrepitev.”

V Grčiji, Nicky Giavroglou, izvršni direktor Hellenic Fine Oils, in Aimilia Rigakou, vodja raziskav in razvoja v podjetju, se strinjata, da se morajo podjetja, ki jih vodijo ženske, še vedno boriti s kmetijstvom, ki velja za moški poklic.

Nicky Giavroglou in Aimilia Rigakou

"Vendar pa je v Grčiji tudi del naše tradicije, da ženske nabirajo olive, izdelujejo namizne oljke in na splošno sodelujejo v mnogih fazah procesa pridelave oljk in oljčnega olja,« je dejal Giavroglou.

"V zadnjih nekaj letih so se ženske začele bolj ukvarjati s tem sektorjem, bodisi kot znanstvenice ali producentke,« je dodala. ​,war"Po mojem mnenju lahko igrajo zelo koristno vlogo pri razvoju sektorja oljčnega olja in lahko zahtevajo toliko nagrad kot moški.«

Hellenic Fine Oil je prejel zlato nagrado za svojo blagovno znamko Sparta Gourmet, srednji Koroneiki.

"Ta sezona je bila še posebej zahtevna v primerjavi s prejšnjimi leti,« je dejal Giavroglou. ​,war"Po eni strani smo imeli več težav kot prejšnja leta pri iskanju kakovostnih ekstra deviških oljčnih olj s posebnimi organoleptičnimi lastnostmi, ki bi jih polnili pod našo blagovno znamko Sparta Gold, ki jo izvažamo v številne države.”

"To je deloma posledica podnebnih sprememb, ki vplivajo na gojenje oljk,« je dodala. ​,war"Oljkarji in oljkarji še niso dovolj usposobljeni za soočanje s tako ekstremnimi razmerami in tudi to je lahko dejavnik, ki vpliva na končno kakovost surovine.«

"Po drugi strani pa smo se morali soočiti tudi z močno zmanjšano letošnjo pridelavo in dejstvom, da je še vedno velika količina grškega ekstra deviškega oljčnega olja. izvoženo v razsutem stanju,« je nadaljeval Giavroglou.

Rigakoujeva je uspeh podjetja pripisala partnerstvu z Giavrogloujem. Ne glede na spol je sočustvovala s potrebo po ekipi ljudi, ki so navdušeni nad tem, kar počnejo, usmerjeni v podrobnosti, organizirani in pripravljeni na osebne žrtve za skupni cilj.

"Vsemu naštetemu pripisujem odlično sodelovanje, ki nas je pripeljalo na eni strani do proizvodnje posebnih ekstra deviških oljčnih olj in seveda do Zlatega priznanja NYIOOC tekmovanja,« je zaključila.