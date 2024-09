World Olive Oil Competition Južna divizija v teku

Analize ekstra deviških oljčnih olj iz sedmih držav na treh celinah so se začele leta 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition Delitev južne poloble.

Proizvajalci od Čila do Nove Zelandije so čakali na svoje rezultate v največjem tekmovanju o kakovosti oljčnega olja na svetu, ki bodo razkriti v realnem času v Uradni vodnik po najboljših oljčnih olj na svetu in Olive Oil Times Svetovna uvrstitev.

Doseganje vrha nas motivira, da se vsako leto še bolj trudimo za zagotavljanje kakovostnih izdelkov. - Fernando Carrasco Spano, izvršni direktor Olivos Ruta del Sol

Letošnje nagrade bodo še posebej pomembne, potem ko so številne države na polobli doživele izrazit upad letine.

Kombinacija podnebnih in agronomskih dejavnikov je povzročila slabo letino po Južni Ameriki.

Brazilija, katere proizvajalci so v zadnjih letih vse uspešnejši na svetovnem tekmovanju, je utrpela zgodovinsko nizko letino po znatne padavine od septembra do decembra 2023 poškodoval večino oljk v državi, ko so cvetele.

Proizvajalci v Argentini, Čilu, Peruju in Urugvaju so prav tako doživeli znaten upad proizvodnje – od 20 odstotkov v Čilu do 70 odstotkov v Argentini in Urugvaju ter 90 odstotkov v Peruju.

Z izjemo Peruja, kjer proizvodnja je bila zdesetkana zaradi pomanjkanja hladnih ur leta 2023 so bile nižje letine posledica številnih kmetij, ki so vstopile v ​,war"izven leta" v naravnem izmeničnem ciklu rodnosti oljčnega drevesa. Leta suše v Čilu in Urugvaju so prav tako terjala davek na drevesih.

(Foto: Verde Louro Azeites)

Na drugi strani Tihega oceana so oljkarji in mlinarji v Avstraliji prav tako doživeli a rahel upad proizvodnje. Mnoga drevesa so vstopila v izven leta, medtem ko mraz in okužbe s čipkastimi hrošči poškodoval druge.

Po drugi strani pa so južnoafriški proizvajalci pričakovali a majhen odboj proizvodnje, pri čemer nekateri kmetje poročajo, da je bila sezona boljša od pričakovanj.

Kljub izzivom žetve kmetje, mlinarji in polnilci z vse poloble gledajo na sodelovanje na svetovnem tekmovanju kot na naložbo v svojo blagovno znamko, ki promovira visokokakovostnih blagovnih znamk ekstra deviškega oljčnega olja doma in v tujini.

"Ideja je pozicionirati blagovno znamko tako na lokalnem kot mednarodnem trgu,« je povedala Victoria Mercado, generalna direktorica El Mistol. Argentinski producent si je leta 2023 prislužil zlato in srebrno nagrado NYIOOC.

(Foto: El Mistol)

"Zato se udeležujemo tudi mednarodnih tekmovanj, da se pozicioniramo, gradimo prepoznavnost imena in vemo, kam gre trg,« je dodala.

Osvojitev nagrad na največjem in najprestižnejšem tekmovanju kakovosti oljčnega olja na svetu je še posebej pomembna za proizvajalce, ki so odvisni od izvoza.

Pogled uvoznikov in distributerjev NYIOOC nagrade kot glasovanje o zaupanju in motivacijo proizvajalcev, da nadaljujejo trdo delo pri izdelavi nagrajenih kakovostnih izdelkov.

"Zmagati v New Yorku je izjemno, še posebej zato, ker so naši trgi skoraj 100-odstotno čezmorski,« je povedal Fernando Carrasco Spano, izvršni direktor čilskega proizvajalca. Olivos Ruta del Sol, ki si je leta 2023 prislužil zlato in srebrno nagrado NYIOOC.

"Doseganje vrha nas motivira, da se vsako leto še bolj trudimo za zagotavljanje kakovostnih izdelkov,« je dodal.

(Foto: Olivos Ruta del Sol)

Proizvajalcem iz manj znanih držav proizvajalk oljčnega olja, kot sta Južna Afrika in Urugvaj, nagrade v New Yorku pomagajo postaviti njihovo državo na svetovni zemljevid in služijo kot potrditev v očeh distributerjev.

"V Združenih državah se še vedno razvijamo in te nagrade so dobra priložnost, da pokažemo, da je naše oljčno olje enako dobro ali boljše od naših konkurentov,« je povedala Christi Azurmendi Moon, direktorica prodaje v ZDA za Babylonstoren.

Južnoafriški producent si je leta 2023 prislužil tri zlate nagrade NYIOOC. ​,war"Omogočajo lažjo prodajo distributerjem in končnim potrošnikom,« je dodal Azurmendi Moon.

Enako velja za Urugvaj, kjer so največji tamkajšnji proizvajalci nedavno začeli izvažati v sosednjo Brazilijo in ZDA.

(Foto: Colinas de Garzón)

"Na trgih, kot so ZDA, je Urugvaj znan po mesu, mlečnih izdelkih in žitih, ne pa tudi po olivnem olju,« je povedal Victor Rodriguez, vodja proizvodnje za Colinas de Garzón blagovne znamke.

Največji urugvajski proizvajalec oljčnega olja si je leta 2023 prislužil dve zlati nagradi NYIOOC. ​,war"Te nagrade nam pomagajo, da se uveljavimo kot blagovna znamka oljčnega olja, saj vemo, da prihajamo iz države, ki ni znana po proizvodnji oljčnega olja,« je dodal Rodriguez.

Medtem ko se številni južnoameriški proizvajalci osredotočajo na izvoz, proizvajalci v Braziliji vidijo NYIOOC da bi domačim potrošnikom pokazali, da kakovostno oljčno olje ne prihaja le iz tujine.

"Mednarodno priznanje postavlja Brazilijo v središče pozornosti zaradi kakovosti proizvedenih oljčnih olj,« je dejala Daiana Fuhrmann, lastnik Verde Louro Azeites, ki si je leta 2023 prislužil dve zlati in dve srebrni nagradi NYIOOC.

"To povzroči, da domači potrošnik išče, okusi in prepozna tukaj pridelana oljčna olja,« je dodala.

(Foto: Cobram Estate)

Poleg pomoči pri prodaji ekstra deviškega oljčnega olja številni proizvajalci vidijo NYIOOC priznanja kot dokaz, da dobro delajo v nasadih in mlinih, ter služijo zadovoljnemu zaključku sezone žetve.

"Prejeti to priznanje na prestižnem mednarodnem tekmovanju, kot je NYIOOC je neverjetno dragocen za našo blagovno znamko,« je dejal Leandro Ravetti, soizvršni direktor Cobram Estate.

Prej znan kot Mejni upogib, največji avstralski proizvajalec oljčnega olja, je leta 2023 prejel dve zlati in tri srebrne nagrade. NYIOOC.

"Poudarja vse trdo delo, izkušnje, tehnično znanje in strast, vložene v izdelavo vsake steklenice ekstra deviškega oljčnega olja Cobram Estate,« je dejal Ravetti.

