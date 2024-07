Yusuf Can Zeybek ponavlja na 663. Kırkpınar

Yusuf Can Zeybek je premagal Mustafo Taşa in pridobil svojega drugo zaporedno naslov od başpehlivan, glavni rokoborec, pri 663rd izdaja turškega zgodovinskega Kirkpinar festival oljčnega olja.

30-letni domačin iz Antalye je premagal prvak 2022 (medtem ko je Taş izgubil boj, je bil pozneje nagrajen z naslovom, potem ko je Cengizhan Şimşek prejel retroaktivno kazen točk) v močan krog ki je trajal 52 minut.

Po poročanju lokalnih medijev sta oba borca ​​zletela na a ​,war"živahen« začetek, pri čemer se je Can Zeybek približal temu, da bi premagal Taşa z zgodnjim udarcem. Po tem se je borba upočasnila, Taş pa je prejel opozorilo zaradi pretirane pasivnosti.

Tekma se je končala po rednem času, ko je Can Zeybek ujel obroč na Taşu kıspet – kratke usnjene hlače, ki jih nosijo rokoborci – zaradi česar je izgubil ravnotežje in se zvrnil na tla.

Poleg zahtevka za başpehlivan naslova je Can Zeybek prejel prestižni zlati pas in 550,000 turških lir (15,500 €) denarne nagrade. Taş je prejel 270,000 turških lir (7,780 evrov).

Na poti do finala je dvakratni prvak v četrtfinalnem dvoboju premagal Mustafo Arslana, nato pa v letošnjem polfinalu zmagal nad Hüseyinom Gümüşalanom, polfinalistom iz leta 2023.

V svojem četrtfinalnem obračunu je premagal Gümüşalan štirikratni prvak Ali Gürbüz, ki je bil po mnenju strokovnjakov najbolj razburljiv v krogu.

Dva rokoborca, ki veljata za favorita za zmago na turnirju, sta večino rednega časa porabila za konzervativna prizadevanja, da bi drugega zrušila, vendar nista ustvarila nobene odprtine za drugega.

V 52nd minuti je Gümüşalan našel odprtino in ujel svojega nasprotnika kıspet in podrl Gürbüza na hrbet.

Medtem je Taş v četrtfinalu zmagal nad Enesom Doğanom, nato pa v polfinalnem dvoboju premagal Serhata Gökmena.

Čeprav Cana Zeybeka to ni motilo, je bil letošnji Kırkpınar sporen, potem ko je Turška rokoborska zveza objavila, sporna sprememba formata.

Sprememba je ustvarila ligaški kvalifikacijski format za finalne kroge turnirja, za katerega je turški vodstveni organ rokoborbe dejal, da je potreben, da se stalno naraščajoča udeležba na dogodku – leta 3,500 je sodelovalo rekordnih 2023 rokoborcev – v en vikend.

Tako Can Zeybek kot Taş sta se neposredno uvrstila v zadnjo etapo 663rd Kırkpınar, potem ko je končal med 32 najboljšimi rokoborci na lestvici točk lige.

Can Zeybek ima zdaj priložnost, da se leta 2025 pridruži vrstam nesmrtnosti Kırkpınarja, če obdrži naslov še tretje leto zapored. Medtem ko vsak başpehlivan je upravičen do zlatega pasu do začetka naslednjega Kırkpınarja, rokoborci, ki osvojijo tri naslove zaporedoma, obdržijo pas trajno.

Le štirim borcem je to uspelo od leta 1960, ko je bil prvič podeljen zlati pas. Nazadnje je Kırkpınar slavil trikratnega zaporednega prvaka leta 1997.

Od takrat sta se najbolj približala Recep Kara (2007 in 2008) in Mehmet Yeşil Yeşil (2009 in 2010), a vsakemu ni uspelo zmagati še tretjič. Mimogrede, Kara je premagala Yeşila Yeşila in postala prvak 2016.

Kırkpınar na splošno velja za najdlje trajajoči športni dogodek na svetu. Leta 2010 je bil dodan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Po legendi se je tekmovanje v rokoborbi začelo leta 1357, ko se je skupina otomanskih vojakov ustavila v bližini Edirna.

Ko so čakali v bližini nekdanje prestolnice Otomanskega cesarstva, se je 40 vojakov začelo prerivati, da bi si krajšalo čas. Ko so ostali končali, sta zadnja dva nadaljevala boj v noč in oba sta bila naslednji dan najdena mrtva.

Tisto leto ni bilo zmagovalca, od takrat pa dogodek poteka vsak julij, razen leta 2020, ko je bil odpovedan zaradi pandemije Covid-19.

V zadnjem desetletju je Kırkpınar postal vse bolj priljubljen turistični dogodek. Hotelirji so za lokalne medije povedali, da so letos ves teden delali skoraj s polno zmogljivostjo.

Tradicionalno se rokoborci vseh starosti, kulturnih okolij in družbenih slojev zberejo v Edirnu in se udeležujejo dvobojev ena na ena na travnatih poljih, dokler en rokoborec drugega uspešno ne vrže na hrbet.

Kljub spremembi formata so pravila ostala enaka. Rokoborci so bili polivani z oljčnim oljem in so nosili le a kıspet medtem ko sta tekmovala.

Tekma se začne tako, da oba rokoborca ​​skleneta roke in držita glave blizu skupaj. Za zmago mora rokoborec nasprotnika pripeti na hrbet ali ga dvigniti v zrak.

Zaradi oljčnega olja se rokoborca ​​zelo težko oprimeta, zaradi česar morata zgrabiti nasprotnikove žepe. kıspet.

Tudi rokoborci trdijo, da olivno olje zmanjšuje bolečine pri poškodbah in pomaga pri celjenju ran hitreje. Med prireditvijo se porabi približno dve toni oljčnega olja.

Postopek oljenja poteka po posebnem ritualu. Najprej drugi rokoborec s svojo levo roko nanese olje na levo ramo, prsni koš, levo roko in manšeto enega rokoborca.

Nato rokoborci naredijo isto z desno stranjo svojega telesa. Zadnji korak obreda vključuje rokoborca, ki drug drugemu namažeta olje na hrbet.

Olivno olje je bistveni del tekmovanja in če rokoborec čuti potrebo po ponovnem nanosu olja med dvobojem, lahko od sodnika in svojega nasprotnika zahteva odmor.