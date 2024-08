Deoleo zahteva nova imena za razrede oljčnega olja

Španski živilski gigant Deoleo želi korenite spremembe meril kakovosti in dovoljenih imen kategorij ter tržnih trditev za oljčno olje.

Podjetje, ki močno vlaga v razvijajoče se trge, saj se prodaja na zrelih trgih upada, pravi trenutne pogoje, kot je npr. ​,war"ekstra deviško" ​,war"deviško in ​,war"rafinirano oljčno olje je treba nadomestiti z besedami, ki potrošnikom pomenijo več.

In pravi, da bi morala ocena kakovosti iti ​,war"daleč onkraj poenostavljene senzorične metode ali fizikalne in kemične analize."

Deoleo je temu vprašanju posvetil del svojega najnovejšega letnega poročila, češ da bi lahko bilo ​,war"nekoliko kontroverzno ... toda razprava, ki sledi, bo pripomogla k oblikovanju prihodnosti našega sektorja."

Pokliči, naj se oddalji ​,war"tehnični parametri"

Pod ​,war"Kupci kot zahtevalci kakovosti,« je madridsko podjetje navedlo koncept kakovosti ​,war"moramo preiti s tehničnih parametrov na subjektivne vrednosti, ki temeljijo na mnenjih tistih, ki kupujejo naše izdelke.

Za razvoj novih trgov, ki presegajo evropsko kulinarično tradicijo, je bilo treba premisliti prejšnje definicije kakovosti, ki so se oblikovale v sredozemski regiji.

"Neprožnost današnjih zakonov in predpisov preprečuje sektor oljčnega olja od izražanja različnih kakovosti izdelkov z ustreznim poimenovanjem, saj je bila trenutna klasifikacija sestavljena z vidika tehničnih lastnosti in lastnosti, ne pa kakovosti, kot jo zaznavajo potrošniki.

Potrošniki na novih trgih oljčnega olja so bili navajeni na olja in maščobe brez vonja in barve. ​,war"ki komaj vplivajo na okus hrane in se uporabljajo zgolj za pomoč pri kulinaričnih procesih,« je zapisano. ​,war"Pri jedilnih oljih, ki se uporabljajo za cvrtje, bi morda morali govoriti o njihovi obstojnosti, dimna točka, senzorični prispevek k hrani; pri oljih, ki se uporabljajo za prelive, je verjetno pomembnejši njihov senzorični profil (zeleno sadje, zrelo sadje, harmonija, ravnovesje itd.).

"Napačen pravni okvir"

Glede poimenovanja izdelkov je Deoleo dejal, da bi moralo biti možno dati vsako olje ​,war"ustrezno ime, ki odraža, kaj se dejansko prodaja, in ne bo zavajalo potrošnikov."

Predpisi o oljčnem olju bi morali sektorju dovoliti ​,war"uporabljati orodja za poimenovanje in trženje, ki gredo z roko v roki s katerim koli potrošniškim izdelkom."

Potrošniki so potrebovali nove okuse, teksture in formate, ki bi ustrezali njihovim resničnim potrebam, je dejal. ​,war"Nič od tega danes ni mogoče v torpidnem pravnem okviru," so zapisali.

Trenutni sistem ​,war"preprečuje segmentacijo"

Na vprašanje, katera nova imena so bila predlagana, je tiskovni predstavnik Deolea povedal Olive Oil Times podjetje je še pripravljalo nove pogoje in še ni želelo izdati podrobnosti. V zvezi s tem je bil vzpostavljen stik s španskim ministrstvom za kmetijstvo, vendar Mednarodni svet za oljke bi imel zadnjo besedo o vsakem predlogu, je dejal.

"Tradicionalne kategorije ​,war"deviško, ​,war"ekstra deviško in ​,war"Rafinirano oljčno olje bi nadomestilo ta novi pristop, ki želi prilagoditi nomenklaturo dejanski uporabi proizvoda in pričakovanjem potrošnikov, ne le organoleptičnim (in kemičnim) lastnostim.

oglas

Sedanji sistem je preprečil segmentacijo izdelkov, ki bi lahko bila koristna za potrošnike. Deoleo bi želel več manevrskega prostora za poudarjanje zdravstvenih lastnosti oljčnega olja, kot so vsebnost oleinske kisline, vitaminov in polifenolov, ali njegove različne uporabe, na primer za cvrtje, začimbe ali pečenje na žaru.

"Gre za uvedbo več fleksibilnosti v predpise o oljčnem olju ... tako da omogočajo ponudbo različnih vrst oljčnega olja na vsakem trgu,« je dejal.

Leta 2011 je bil Deoleo (pod prejšnjim imenom SOS Group) med strankami, ki so se odzvale med posvetovanjem o predlaganem standard oljčnega olja za Avstralijo in Nova Zelandija.

Njeni ugovori proti standardu so vključevali, da bi deloval kot trgovinska ovira za uvožena olja, deloma zaradi ​,war"poimenovanje kategorij drugače kot ostali svet, tako da morajo uvozniki narediti posebne spremembe označevanja."

Avstralec poziva k previdnosti

Na vprašanje, kako se odzove na Deoleov predlog, Avstralsko združenje oljk Izvršna direktorica Lisa Rowntree je dejala, da je bila ideja o pomoči potrošnikom pri povezovanju z izdelkom dobra, ​,war"vendar se ta taktika ne sme uporabljati, da bi brezvestnim tržnikom omogočili, da nič hudega sluteče potrošnike zavedejo, da kupijo določen izdelek, ko tega niso.

"Že leta je kemično rafinirano olje označeno kot ​,war"čista' in ​,war"light« v Avstraliji, s čimer potrošnike zavede, da mislijo, da dobijo ​,war"nizkokalorično olje in ​,war"čist' v večini krajev, pomeni ​,war"najboljši', tako da se izrazim ​,war"pure' na olju, ki je beljeno in deodorizirano, je preprosto zavajajoče.

"Dokler industrija ne bo začela igrati pošteno in pošteno, bi me skrbelo, da so ti predlagani ​,war"Flowery' marketinški izrazi in ideje bodo postali le še en način za zagotovitev, da se olja nizke kakovosti prebijejo v kuhinje nič hudega slutečih potrošnikov,« je dejal Rowntree.

Deoleo je v začetku tega leta odprl prodajno pisarno na Kitajskem, kmalu pa namerava odpreti še druge v Maleziji, Kolumbiji in Indiji.