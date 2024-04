Olive Oil Times Zažene Ranking Data Portal

Po dvanajstih letih analiziranja 10,000 oljčnih olj iz 30 držav je največje in najprestižnejše svetovno tekmovanje v kakovosti oljčnega olja zbralo nekaj podatkov.

Danes Olive Oil Times predstavil celovit portal, ki združuje in predstavlja podatke iz NYIOOC World Olive Oil Competitionstrog postopek ocenjevanja. Portal uporabnikom ponuja podrobne vpoglede in razvrstitve v različnih kategorijah.

Dostopno na oliveoilranking.org, portal navaja največkrat nagrajene proizvajalce in blagovne znamke, posodobljene v realnem času, skupaj s podrobnimi podatki o zgodovinskih rezultatih po polobli, državi, kultivarju in ekološki klasifikaciji.

Curtis Cordje Olive Oil Times odgovornega urednika, je dejal, da portal razkriva zanimive trende, ki so oblikovali industrijo oljčnega olja v zadnjem desetletju.

"Upamo, da bodo uporabniki v številkah videli, kako je industrija kos izzivu zagotavljanja vedno bolj izjemnih izdelkov z vsako izdajo tekmovanja,« je dejal. Gradili bomo na tej platformi, da bi zagotovili več konteksta in izobraževalne vsebine za ponazoritev vrednosti visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj za naše zdravje, gastronomijo in kulturo.«

Svetovna lestvica oljčnega olja

Novi portal dopolnjuje World Olive Oil CompetitionJe Uradni vodnik, dokončni katalog najboljša ekstra deviška oljčna olja na katerega se letno sklicuje več kot milijon uporabnikov.

Rezultati izdaje natečaja 2024 se bodo začeli objavljati v torek, 19. marca, so povedali organizatorji. Nagrajene blagovne znamke in proizvajalci bodo razkriti v Uradnem vodiču v posebnih funkcijah Olive Oil Times, in v realnem času na lestvica oljčnega olja platforma.