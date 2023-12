Oblasti v Braziliji so zasegle 9,000 steklenic lažnega oljčnega olja

Oblasti v južni brazilski zvezni državi Paraná so zasegle okoli 9,000 steklenic lažnega olivnega olja, ocenjenega na 300,000 brazilskih realov (56,000 evrov).

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo in živinorejo steklenice prodajali kot ekstra deviško olivno olje španskega izvora. vendar testiranje z jedrsko magnetno resonanco ugotovili, da vsebujejo sojino olje.

Dolgoročno je izziv (za Brazilijo) ohraniti kakovost domačega proizvoda in preprečiti goljufije pri domačih proizvajalcih, kot se danes dogajajo z uvoženimi oljčnimi olji. - Rafael Goelzer, direktor za tržne odnose, Estância das Oliveiras

Agenti z ministrstva so prvič postali sumničavi, potem ko so steklenice s špansko znamko našli v škatlah s portugalskimi etiketami. Natančnejši pregled je pokazal, da imajo steklenice tudi različne vrste zamaškov. Goljufija je bila potrjena, potem ko je bilo ugotovljeno, da ima več vzorcev enake spektralne profile.

Oblasti niso sporočile, ali je bila med inšpekcijo aretirana.

Do zasega je prišlo dva tedna po tem, ko so agenti z ministrstva zasegli več kot 16,000 litrov oljčnega olja v São Paulu. Več kot 6,000 steklenic je bilo uničenih, potem ko so oblasti testirale tako imenovano oljčno olje in ugotovile, da ni primerno za prehrano ljudi.

Ministrstvo ni želelo navesti blagovnih znamk ali verig supermarketov, vpletenih v enega od nedavnih zasegov, vendar je dejalo, da so bili predstavniki podjetij poklicani na ministrstvo.

Po podatkih brazilskih oblasti je goljufija z oljčnim oljem druga najpogostejša vrsta goljufije s hrano v Braziliji takoj za goljufijo z ribami.

V 2021 študija, so raziskovalci iz Italije, Francije in Združenega kraljestva ugotovili, da redčenje deviškega in ekstra deviškega oljčnega olja z oljem lampante za prodajo kot ekstra deviško in zamenjava ekstra deviškega oljčnega olja s sojinim oljem, obarvanim zeleno, sta dve najpogostejši vrsti goljufij z oljčnim oljem v Braziliji.

Med letoma 2015 in 2017 Ministrstvo za kmetijstvo in živinorejo ugotovljene nepravilnosti v 45 trgovskih znamkah ekstra deviškega oljčnega olja. Oblasti so ugotovile, da ima 62 odstotkov od 333,329 litrov, ki jih je analiziralo ministrstvo, senzorične napake.

Paraná in São Paulo se nahajata v bližini dveh največjih regij za proizvodnjo oljčnega olja v državi, Rio Grande do Sol oziroma Serra da Mantiqueira.

Domača proizvodnja oljčnega olja v Braziliji ostaja zelo nizka, s približno Proizvedeno 580,000 litrov v proizvodnem letu 2022/23. Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke naj bi Brazilija v letih 85,000/2022 porabila 23 ton oljčnega olja, ki je skoraj vse uvoženo.

Posledično so povedali tako izvozniki v Brazilijo kot lokalni proizvajalci Olive Oil Times da je razširjenost goljufij med njihovimi glavnimi skrbmi.

"Dolgoročno je izziv [za Brazilijo] ohraniti kakovost nacionalnega proizvoda in preprečiti goljufije pri domačih proizvajalcih, kot se danes dogajajo z uvoženimi oljčnimi olji,« Rafael Goelzer, direktor za tržne odnose pri Estância das Oliveiras, povedal Olive Oil Times v 2023 intervju.