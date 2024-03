Oljke v Gazi med stranskimi izgubami konflikta

Oljke v Gazi so ujete v spiralo sedanje izraelske invazije, ljudje v palestinski enklavi pridobivajo drva iz svojih družinskih nasadov za kuhanje in ogrevanje.

"Za pripravo kruha potrebuješ ogenj,« je za Al Jazeero povedal Khaled Baraka, Palestinec iz Bani Suhaila, mesta z 41,000 prebivalci v Gazi, ki je moral z družino zbežati iz mesta. ​,war"Kako drugače naj bi se to zgodilo?«

Baraka je pred odhodom posekal polovico dreves v družinskem sadovnjaku, vključno z oljkami, limonovci in pomarančevci, da bi družini in sosedom v stiski zagotovil drva.

Oglejte si tudi: Uničenje oljk na Zahodnem bregu je napad na palestinsko suverenost, pravijo aktivisti

"Bil sem razseljen ... ko so izraelski tanki vstopili v mesto Khan Younis, smo že imeli težke čase,« je dejal Baraka. ​,war"Moj sadovnjak in njive so bili ob naši hiši in smo že začeli kuriti vejevje.”

"Ta drevesa so preživela moje trenutke veselja in žalosti,« je dodal. ​,war"Poznajo moje skrivnosti. Ko sem bil žalosten in zaskrbljen, sem se pogovarjal z drevesi, skrbel zanje ... a vojna je ta drevesa ubila.«

Ahlam Saqr, 50-letna ženska, ki živi v mestu Gaza, je bila uničena, ko so morali njeni sinovi posekati štiri oljke na njihovem dvorišču, da bi pridobili les, potreben za kuhanje in ogrevanje njihovega doma.

"Hiša se je zdela tako prazna,« je Saqr povedal za Al Jazeero. ​,war"Drevesa so imela svoje mesto v hiši in ko so odšla, se je zmračilo. Z njimi nas vežejo lepi spomini. Vsem sem govoril, da so moja drevesa moja življenjska sopotnika.«

Izraelska invazija na Gazo je bila odgovor na 7. oktoberth napad, ko so skrajneži Hamasa, Palestinskega islamskega džihada in drugih skupin ubili 1,143 Izraelcev. Zdravstveni uradniki v Gazi ocenjujejo, da je bilo od izraelskega vdora ubitih najmanj 30,000 Palestincev.

Začetek vojne je sovpadel z začetkom žetve, zato nekateri domačini v boju za vsakdanje preživetje niso pobirali sadov.

"Namesto [obiranja] oljk posekamo vsako drevo, ki ga najdemo, da bi preživeli,« je za The Guardian povedal Shahd al-Modallal, prebivalec Rafe v južni Gazi. ​,war"Zakurili bomo ogenj in vsem v družini sporočili, da imamo ogenj, zato naj vsak, ki ima hrano, ki jo želi skuhati, prinese. To je naša vsakdanja rutina.”

Oljke so glavni kmetijski pridelek v Palestini in so jih gojili za tisoče let na vzhodni obali Sredozemskega morja.

Skoraj polovica obdelovalne zemlje na Zahodnem bregu in v Gazi – površina skoraj 41,900 hektarjev – je zasajena z več kot 10 milijoni oljk, večinoma lokalnih, na sušo odpornih kultivarjev, kot sta Souri in Nabali. Ocenjuje se, da se približno 100,000 družin v Palestini preživlja z oljkami.

Leta 2017 je Palestina postala 14th član Mednarodnega sveta za oljke (MOK). Po podatkih sveta je Palestina, vključno z Zahodnim bregom in Gazo, v pridelovalnem letu 23,000/2022 pridelala 23 ton oljčnega olja. MOK je pred izraelsko invazijo ocenjeval, da bo Palestina pridelala 12,000 ton oljčnega olja, ki pa ga zaradi spopadov skoraj zagotovo ne bodo dobili.

Medtem pa je sežiganje velikih količin lesa in trdnih odpadkov povzročilo porast dihalnih bolezni v Gazi zaradi sproščanja dima. Svetovna zdravstvena organizacija je decembra lani poročala o 129,000 okužbah dihal na tem območju v enem tednu.

Po podatkih Svetovnega programa za hrano, organizacije Združenih narodov, ki zagotavlja hrano in drugo pomoč ljudem v hudi stiski, je 70 odstotkov razseljenih ljudi v južni Gazi odvisnih od drv za kurjavo.

"Živimo z boleznijo,« je za The Guardian povedal Ali Daly, moški, ki je bil izgnan iz Rafe in se je naselil v mestu Gaza. ​,war"Od dima kuhanja, dima zračnih napadov, od mraza.”