Bombardiranje letine oljk v južnem Libanonu

RMEICH, Libanon – ​,war"Oprostite za pozen sestanek, a veste, da je sezona obiranja oljk in moram tja še pred koncem dneva. Sicer pa ...« Govor patra Nagiba prekine zvok bombe.

Na vrhu bližnje gore se dviga dim. Okolica Rmeicha, krščanske vasi v južnem Libanonu, je od 7. oktobra nenehno bombardirana.th, dan, ko je Hamas napadel Izrael.

Hamas je politična in vojaška organizacija, ki upravlja Gazo, ZDA, Evropska unija in sedem drugih držav pa so jo označile za teroristično organizacijo.

Doslej že skoraj 18,000 Palestincev in vsaj 1,200 Izraelcev so umrli v konfliktu, po navedbah Associated Press. V Libanonu je umrlo približno 20 civilistov in skoraj 100 skrajnežev.

Roke očeta Nagiba so obarvane zeleno in črno, ko je popoldne preživel ob obiranju sadežev svojih dreves. Njegov gozdiček je tik ob meji z Izraelom.

Tako kot on ima veliko vaščanov v tem delu Libanona oljke na svojih poljih za domačo porabo ali za preživetje s prodajo.

Po podatkih libanonskega ministrstva za kmetijstvo šteje oljčni sektor v Libanonu več kot 110,000 pridelovalcev oljk in približno 200,000 parcel z 12 milijoni dreves. Lokalni sindikat kmetov ocenjuje, da 20 do 30 odstotkov nacionalne proizvodnje prihaja iz južnega Libanona.

Oljčni sektor je v Libanonu pomemben, ne le gospodarsko, ampak tudi kulturno. Več kot polovica dreves je po vsaj eni oceni starejših od 500 let.

Gospodarska in socialna kriza, ki v državi traja zadnja štiri leta, pa je vplivalo na proizvodnjo oljčnega olja v državi, spopadi na jugu Libanona med Hezbolahom, politično stranko in militantno skupino, ki je povezana z Iranom, ter izraelsko vojsko letos še otežujejo situacijo.

Libanonska vlada je sporočila, da je od začetka spopadov zgorelo 40,000 oljčnih dreves.

Dim se dviga iz izraelskega zračnega napada blizu Yarouna v južnem Libanonu v nedeljo, 10. decembra 2023. (AP Photo/Hassan Ammar)

Če so se nekateri odločili ostati, da bi rešili svojo letino, je več kot 50,000 ljudi odletelo na jug. Nekateri izmed njih, ki smo jih srečali v taborišču za razseljene osebe v Tyrju (severno od Rmeicha), so bili kmetijski delavci. Oljke na nekaterih poljih ostanejo na drevesih, ker jih nihče ne more pobrati.

V Deir Mimasu, severno od Rmeicha, vendar še vedno blizu meje, je zvok letal skoraj konstanten.

Sirski delavci se vračajo iz oljčnih nasadov, kamor skušajo pohiteti pobrati čim več.

Ta vas je v pretekli sezoni potrebovala 400 delavcev na terenu. Vendar pa so letos mnogi že odšli zaradi konflikta. Čeprav Deir Mimas ni bil neposredno zadet, je bil sredi bojev.

Hanoune, ki ni želela izdati svojega polnega imena, se usede za svojo mizo na svojem vrtu in konča kosilo. Kljub nasmehu in toplemu sprejemu vaščanka ne more skriti skrbi glede letošnje sezone.

"Včasih, ko smo na poljih, lahko slišimo bombe. Strašljivo je. Včasih pa ne moremo,« je rekla med lupljenjem mandarine.

Hanoune se družina preživlja s svojimi oljčnimi nasadi in gostiščem. Zaveda se, da letošnje leto ne bo dobro za nobenega.

"Čakamo na oljke, potem pa jih prodamo,« je dejala. ​,war"Vsako leto je tako, kaj pa letos? Naredil sem milo iz olja, embalaže in stvari, stalo me je veliko denarja.«

"Ampak zdaj jih ne morem prodati,« je dodala. ​,war"Lahko počaka do naslednjega leta, ampak kako naj živim v tem času?«

Hanoune se boji stopnjevanja na meji, podobnega tistemu, kar se je zgodilo leta 2006. Med 34-dnevnim konfliktom med Hezbolahom in Izraelom je bila bombardirana skoraj vsa lokalna infrastruktura.

To bi dodalo še en izziv letošnji sezoni žetve, več kolateralne škode besa človeštva.