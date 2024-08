Oljčno olje zadržano zaradi sledi pesticidov

Zaradi odkrivanja sledi pesticidov je v pristaniščih New York in Seattle nasedlo 98 ladijskih zabojnikov z italijanskim ekstra deviškim oljčnim oljem, je povedal italijanski poslanec v Evropskem parlamentu Sergio Silvestris.

Silvestris je v pisnem vprašanju v začetku tega meseca obvestil parlament, da so vzorci v različnih zabojnikih odkrili sledi klorpirifos-etila, ki jih je opravila carinska in mejna zaščita ZDA.

Zaznane ravni – v razponu od 0.015 do 0.020 ppm – so bile minimalne in pod najvišjo dovoljeno ravnjo ostankov (MRL) 0.250 ppm, določeno za vse kmetijske pridelke v Evropski uniji. Toda pesticida, ki se uporablja proti oljčni muhi, ni mogoče uporabiti za proizvodnjo oljčnega olja v ZDA, je dejal.

Vendar pa je v ZDA sprejet in odobren za uporabo na različnih pridelkih z MRL) 0.100 ppm.

Silvestris je dejal, da je vsa nafta EU, ki jo uvažajo ZDA, predmet predhodnih pregledov Uprava za hrano in zdravila (FDA) in italijanski izvozniki oljčnega olja imajo že nekaj let ​,war"znatne težave" pri prodaji svojega izdelka v ZDA zaradi prisotnosti ostankov klorpirifos-etil. ​,war"Pesticid, katerega uporaba je dovoljena v Italiji in Evropi pri pridelavi oljk (v skladu z uredbo Evropske komisije 149/2008.”

"Trenutno več kot 80 odstotkov ekstra deviškega oljčnega olja, proizvedenega v Italiji in prodanega v ZDA, ostaja blokiranih v 98 zabojnikih v pristaniščih New York in Seattle,« je zapisal v še neodgovorjenem vprašanju z dne 8. marca.

Silvestris je zadevo povezal s potrebo po spremembah predpisov FDA in širšim vprašanjem prihodnjih pogovorov to poletje o čezatlantskem sporazumu o prosti trgovini.

"Zakaj dvostranski sporazum z ZDA v zvezi s to snovjo še ni bil dosežen?«

"Ali bo Komisija čim prej začela pogajanja z FDA ... glede klorpirifosa v kmetijstvu in hrani?"

"Kakšne nadaljnje ukrepe namerava sprejeti, da bi zagotovila prosto trgovino med obema stranema in preprečila, da bi sanitarni in fitosanitarni ukrepi, kot so opisani, postali resnične mednarodne ovire za izvoz izdelkov EU,« je vprašal.

Povedal je ameriški uvoznik oljčnega olja Olive Oil Times da je bilo tudi nekaj posod španskega ekstra deviškega oljčnega olja.

V letu 2011/12 so ZDA uvozile nekaj več kot 317,000 ton oljčnega olja, kar je 8.6 odstotka več kot v prejšnji sezoni. Glavni dobavitelj je bila Italija, sledila ji je Španija.

Juan Corbalán, bruseljski delegat španskih kmetijsko-živilskih zadrug, ki predseduje sekciji za oljčno olje evropske kmečke zveze Copa-Cogeca, je dejal, da so evropski izvozniki oljčnega olja utrpeli omejitve v ZDA, kjer evropski standardi kakovosti niso bili priznani.

"Občutek imamo, da jim evropsko oljčno olje ne ustreza, ker je bolj konkurenčno kot njihovo,« je dejal.

V ZDA kritizirajo standarde kakovosti EU in govorijo o tem, da bi država morda uvedla svoje naročilo za trženje oljčnega olja je ustvarila veliko negotovosti in je odvračala od morebitnega izvoza v ZDA

"Proizvajalci iz EU ne želijo tvegati, da bi šli tja, ker ne vedo, kaj bo jutri, nimajo stabilnosti,« je dejal.