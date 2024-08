Ali bo trgatev oljk 2015 dobra?

Ker naj bi se trgatev oljk v Evropi začela že naslednji mesec, so v nedavnih poročilih špekulirali o izidu 2015 – 2016 trgatev oljk.

Najboljše pridelovalke oljk Španijo in Italijo ter v manjšem obsegu druge države pridelovalke oljk, vključno s Francijo, Portugalsko in Hrvaško, so bile močno prizadete. katastrofalne letine sezone rasti oljk 2014 – 2015. Kot rezultat, cene oljčnega olja se je povečalo in potrošniki čutijo posledice pomanjkanja oljčnega olja po vsem svetu.

Bloomberg poročali da se je proizvodnja v Španiji in Italiji, dveh največjih državah proizvajalkah oljk, ki predstavljata 70 odstotkov svetovnega trga, v sezoni 50–2014 zmanjšala za več kot 15 odstotkov, kažejo podatki, ki jih je objavila Mednarodni svet za oljke (MOK).

Guardian je opozorjen da bi imela tretja slaba zaporedna letina v Španiji in Italiji katastrofalne rezultate in še dodatno dvignila cene ob strahu, da bi Španija lahko doživela še en slab pridelek zaradi suhega in vročega vremena.

Medtem je celotna provinca Lecce v Apuliji (Puglia) – največja italijanska oljkarska regija z 2,769 kvadratnih kilometrov (1,065 kvadratnih milj) – tako okužena z Xylella fastidiosa (Xf) bakterijo, da je zdaj zadrževalno območje, kjer se okužena drevesa odstranjujejo in uničujejo v skladu s strogimi ukrepi EU uveden aprila. Strah, da bi se bakterija lahko razširila, je bila potrjena prejšnji mesec, ko je bila Zaznali v rastlinah na francoskem otoku Korzika po drugi okužbi, ki so jo aprila odkrili v kavarni na pariški tržnici.

Kljub lanski katastrofalni pridelek, so nekateri italijanski pridelovalci oljk previdno optimističen o prihajajoči letini, saj drevesa praviloma dajejo boljšo letino za slabšo.

Pridelki so bili lani v Španiji zaradi prevročega vremena nizki. Po vroči in suhi pomladi v ključni sezoni letošnjega cvetenja bi lahko vodilni svetovni proizvajalec oljčnega olja utrpel drugo slabo letino zapored.

Pridelovalec oljk iz province Jaén v južni Španiji je v pogovoru za The Guardian napovedal, da bo naslednji pridelek boljši: ​,war"Mislim, da novi pridelek ne bo tako slab kot lani, verjetno pa bodo oljke manjše in manjše količine olja. Če bo septembra in oktobra deževalo, bomo dobili še malo več. To bo drugačna slika," je dejala Lourdes Negrillo.

Še vedno je zgodaj, do naslednje žetve pa so tedni ali celo meseci, odvisno od regije. Vendar je tako pridelovalcev kot potrošnikov veliko špekulacij in pričakovanj o prihajajoči trgatvi oljk.