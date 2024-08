V Córdobi je predstavljen pečat kakovosti „QvExtra“.

Predsednik QvExtra Soledad Serrano na mednarodnem kongresu ekstra deviškega oljčnega olja v Córdobi v Španiji.

Prvo je gostilo andaluzijsko mesto Córdoba ​,war"Mednarodni kongres ekstra deviškega oljčnega olja« v organizaciji QvExtra, združenja proizvajalcev EVOO.

Program je vključeval predstavitve zdravja, gastronomije, proizvodnje in trženja – ter odkritje novega pečata kakovosti.

Dvodnevnega dogodka so se udeležili člani QvExtra – večinoma proizvajalci iz Španije –, ki so želeli svoje izdelke na trgu razlikovati z upoštevanjem strogih smernic in izkazovanja zlatega pečata, ki potrjuje, da je oljčno olje ekstra deviško kakovost v času njegove uporabnosti.

Znotraj osrednje zgodovinske Córdobe Palacio de Merced, so proizvajalci oljčnega olja povedali, da so ogorčeni zaradi razdrobljenih, kratkovidnih kampanj za promocijo oljčnega olja iz določenih regij. Organizatorji QvExtra so pozvali k enotnemu prizadevanju za promocijo certificiranih ekstra deviških oljčnih olj na vseh trgih.

To je bil ambiciozen podvig, ki so ga že poskušali. Pred dvema letoma a podoben dogodek v Córdobi, ​,war"Beyond Extra Virgin« konference, ki jo je organizirala raznolika skupina z imenom 3E, ki se ukvarja s ponudbo za opredelitev najvišje ravni kakovosti oljčnega olja. Obe konferenci sta zagotovili foto-op kuliso za regionalne politike, vrtoglave prikaze lokalnih dobrot in prepričljivo utemeljitev za organizacijo proizvajalcev, ki so predani kakovosti ekstra deviškega oljčnega olja.

Manuel Heredia Halcón, sekretar QvExtra

Število tesnilni programi so razvile različne organizacije po vsem svetu, vse z namenom, da bi potrošnikom zagotovili nekaj zaupanja, ki so jih bombardirala leta blatenja industrije, neskončne zgodbe o goljufijah z oljčnim oljem in zavajajoča sporočila zainteresiranih strani v industriji.

Oktobra lani, Mednarodni svet za oljke povabljeni predstavniki predstaviti svoje programe pečatov na madridskem sestanku njegovega svetovalnega odbora za oljčno olje in namizne oljke. Odbor je slišal od QvExtra in Extra Virgin Alliance — dva programa, ki ponujata podobne rešitve za kakovostno misleče proizvajalce.

V Córdobi je Jean-Louis Barjol, izvršni direktor Mednarodnega sveta za oljke, opozoril okoli 200 udeležencev na izzive, ki so neločljivi pri vzpostavitvi standarda kakovosti s širokim sprejemom. ​,war"V boju ste in bodo krize," je dejal, ​,war"zato se boste morali obrniti na združenja proizvajalcev in vlade z zelo specifičnim predlogom. Organizator dogodka je povedal, da je MOK finančno podprl kongres.

QvExtra trdi, da njeni člani skupaj proizvedejo 80,000 ton oljčnega olja letno, kar bi skupino uvrstilo na šesto mesto med državami proizvajalkami na svetu. ​,war"Kakovost ni več majhen sektor,« je dejal Manuel Heredia Halcón, sekretar QvExtra, in se skliceval na relativno brezbrižnost španske vlade do preteklih pobud za opredelitev in promocijo ekstra deviškega oljčnega olja.

Velik del tega obsega je proizvodnja Oleoestepa - velike španske zadruge, ki letno odpremi približno 30,000 ton in katere glavni izvršni direktor, Álvaro Olavarría Govantes, je podpredsednik QvExtra. (blagovne znamke Oleoestepa osvojil dve zlati medalji na mednarodnem tekmovanju v oljčnem olju v New Yorku.)

Udeleženci konference so prisluhnili različnim nizom predavateljev: predstavniki španske vlade so pregledali nedavne raziskave (potrošniki še vedno ne vedo ničesar o oljčnem olju), slavni kuharji so razpravljali o okusnih značilnostih sort oljk, proizvajalci so prelistali slike svojih kmetij, govorci pa so predstavili svoje najnovejši projekti za ujetniško občinstvo. Kljub nepovezanemu programu je dogodek vsaj za zdaj služil temu, da je QvExtra postavil na zemljevid.

Ob koncu dogodka je Heredia predstavila merila za članstvo v skupini in tehničnih meril da morajo izdelki izpolnjevati, da bi lahko prikazali pečat QvExtra – kemijske parametre in standarde okusa, ki si jih večina potrošnikov nikoli ne bo vzela časa, da bi se jih naučila, a kljub temu QvExtra upa, da jih bo prenesel s preprostim zlatim ščitom s svojo ne tako intuitivno kratico: ​,war"S‑IQE‑V” (Seal International Quality Extra Virgin).

Za razliko od drugih poskusov pridobivanja prednosti s programi zagotavljanja kakovosti ima QvExtra nekaj konkurenčnih prednosti. To je edini tak program, ki izvira iz Španije – vodilnega svetovnega proizvajalca; že ima impresiven seznam znanih članov, kot so Melgarejo, Pago Baldios San Carlos, Masia el Altet, Oro del Desierto, Casa de Hualdo, O‑Med, Oro Bailen in Almazaras de la Subbetica; in je vsaj do neke mere dobil podporo Mednarodnega sveta za oljke.

Ali bo pobuda uspela spremeniti trg ali ne, je treba še videti, a igra se nadaljuje. Z najmanj 12 milijardami dolarjev svetovne prodaje oljčnega olja je QvExtra uradno objavila svojo ponudbo za priročno identifikacijo ekstra deviških oljčnih olj, ki jim je mogoče zaupati.