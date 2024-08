Evropa poveča izvozno kvoto Tunizije

Letna izvozna kvota za oljčno olje iz Tunizije v Evropsko unijo (EU) se je povečala za 25,000 ton.

Odločitev o povečanju letne kvote je bila objavljena na skupni tiskovni konferenci visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in tunizijskega premierja Habiba Essida v Bruslju 20. julija 2015, po srečanju Ministri za zunanje zadeve EU.

Prej je za izvoz oljčnega olja iz Tunizije v EU veljala letna kvota 56,700 ton, z novo kvoto pa je ta znašala skupno 81,700 ton na leto. Mogherini je tudi napovedala, da za Tunizijo ne bodo več veljale mesečne izvozne kvote, ki jih je določila Evropska komisija. v začetku tega leta.

Več kot 70 odstotkov tunizijskega oljčnega olja se izvozi v EU, večinoma v Italijo in Španijo, dve državi, ki sta med zadnjo letino utrpeli precejšnje izgube svojih oljčnih pridelkov. Medtem je Tunizija doživela odličen pridelek in od novembra 242,000 do konca junija 2014 izvozila rekordnih 2015 ton, kar je sedemkrat več kot prejšnjo sezono. /posel/africa-middle-east/tunisian-olive-oil-exports-reach-record-high/48184

Poleg tega, da je oljčno olje glavni kmetijski izvoz Tunizije v EU, je tudi pomemben kmetijski vir, ki zagotavlja neposredno in posredno zaposlitev več kot milijonu Tunizijcev.

Na tiskovni konferenci je bil objavljen tudi paket finančne podpore v višini 23 milijonov evrov za varnostno reformo v Tuniziji po smrtonosnih napadih v Soussu in odločitev, da se Tunizija vključi kot prva arabska partnerica v raziskovalni program Horizon 2020.