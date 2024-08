EU ponuja 5 milijonov evrov za boj proti goljufijam o oljčnem olju

Raziskave o boljšem odkrivanju goljufij o oljčnem olju bi lahko prejele okoli 5 milijonov evrov (6.7 milijona dolarjev) v okviru nove Horizon 2020 program.

Skoraj 80 milijard evrov vreden program je največja pobuda EU za raziskave in inovacije in se oglašuje kot obetaven ​,war"več prebojev, odkritij in prvin na svetu s prenašanjem odličnih idej iz laboratorija na trg.«

V okviru podprograma trajnostne prehranske varnosti je do 12. marca odprt razpis za prijavo na temo avtentikacije oljčnega olja.

"Oljčno olje se običajno prodaja po višji ceni kot druga rastlinska olja in goljufive dejavnosti so mamljive,« pravijo povezani podatki. Tako se iščejo nove analitične metode, ki bodo pripomogle k ohranjanju podobe oljčnega olja z zagotavljanjem njegove kakovosti in pristnosti. Posebno zanimivo je odkrivanje mešanic ekstra deviškega oljčnega olja ali deviškega oljčnega olja z mehkim dezodoriranim oljčnim oljem ter ekstra deviškega oljčnega olja ali deviškega oljčnega olja z drugimi rastlinskimi olji.

"Predlogi bi morali oceniti ranljivost za goljufije v sektorju oljčnega olja ter razviti, potrditi in uskladiti metode in analitične protokole za odkrivanje neželene predelave (npr. dezodoriranje), ponarejanja in za preverjanje kakovosti oljčnega olja na podlagi novega tehnološkega napredka,« je povzetek programa. klic pravi. Raziskati bi morali tudi vzpostavitev zbirke podatkov za oljčno olje in prispevati k standardizaciji.

Med specifičnimi vplivi, ki se pričakujejo od raziskave, je ustvarjanje ​,war"zanesljive, potrjene, stroškovno učinkovite, usklajene in za uporabo pripravljene metode (na primer na podlagi genomskih, metabolomskih in drugih orodij) za odkrivanje goljufij in preverjanje kakovosti oljčnega olja.

Komisija meni ​,war"predlogi, ki zahtevajo prispevek EU v razponu 5 milijonov evrov, bi omogočili ustrezno obravnavo tega posebnega izziva,« še piše v razpisu programa. Predlogi lahko vključujejo udeležence iz držav zunaj EU.

O Delavnica o preverjanju pristnosti oljčnega olja ki sta ga junija lani v Madridu skupaj gostila Komisija in Mednarodni svet za oljke, je opredelila prednostna področja, ki so bila uporabljena pri oblikovanju razpisa za projekt.