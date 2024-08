Oljčna olja, ki se prodajajo na maloprodajnih mestih in ponujajo v restavracijah v Italiji, bodo morala biti v skladu z novimi zakoni EU o označevanju in specifikacije paketa, kot je pokrovček, ki ga ni mogoče ponovno napolniti, prikazan tukaj.

Z nenavadno hitrim postopkom je italijanska poslanska zbornica potrdila uredbo EU 2013 bis (S1533), katere 19. člen vsebuje pomembna pravila o oljčnem olju.



Po odobritvi je italijanski parlament končno uveljavil nov zakon o ​,war"kakovost in preglednost verige deviškega oljčnega olja."

Pravila so bila del italijanske zakonodaje, ki ureja kakovost in preglednost proizvodnje in distribucije deviškega oljčnega olja, ki jo je podpisal nekdanji senator Colomba Mongiello in je bila odobrena v Italiji januarja 2013.

Kritiki so se pritoževali, da so novi zakoni nepošteni do proste trgovine znotraj EU. Besedilo zakona je bilo nato v nekaterih delih spremenjeno in ga končno potrdil Evropski parlament. Podobni zakoni so že odobreni v drugih evropskih državah, kot sta Španija in Portugalska. Italijanski parlament je moral potrditi uredbo EU, da bi jo začela veljati v tej državi.

Po novem zakonu, ki sledi evropskemu pred kratkim posodobljeni predpisi pri označevanju oljčnega olja mora biti na etiketah embalaže navedba porekla mešanic oljčnih olj s poreklom iz več kot ene države EU ali katere koli države zunaj EU natisnjena bolj jasno in s svetlejšimi barvami v primerjavi z barvo ozadja, druge navedbe in prodaja apoenov.

Prav tako je izrecno prepovedano pripisovati organoleptične lastnosti oljčnim oljem, razen ekstra deviškega in deviškega (v zadnji različici je bilo dodano »deviško«).

Kar zadeva italijansko ekstra deviško oljčno olje, je zakon spremenil tudi obveznost označevanja v zvezi s kvoto alkil estrov in etil estrov, pri čemer je ratificiral le omejitev 30 mg/kg za etil estre.

Druga pomembna sprememba zakonodaje je obvezna uporaba zamaškov za steklenice, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.

Po novih pravilih morajo biti deviška oljčna olja, ki se prodajajo v pakiranjih na maloprodajnih mestih, v označenih posodah v skladu z veljavnimi predpisi, opremljenimi z ustreznimi ključavnicami (da njihove vsebine ni mogoče spreminjati brez odpiranja embalaže) in z varnostnim sistemom, ki preprečuje ponovno uporabo po izčrpanju originalne vsebine, navedene na etiketi.

Evropska uredba spodbuja embalažo olj, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, predhodno zaprto in enkratno uporabo, zato operaterji ne morejo redčiti oljčnega olja z nizkokakovostnimi proizvodi. Tisti, ki ne bodo upoštevali tega zakona, bodo kaznovani z globo od 1,000 do 8,000 evrov in z odvzemom izdelkov. V Združenem kraljestvu je Agencija za plačila na podeželju izjavila, da uveljavlja določbe EU se bo podaljšala k ​,war""napolni si" trgovine, katerih poslovanje ni v skladu z novim zakonom.

Proizvajalci UE bi morali izboljšati tudi označevanje, saj Evropska komisija vztraja pri oznakah, ki bolj jasno prikazujejo ime izdelka in njegovo poreklo. Bruselj upa, da bodo spremembe dopuščale proizvajalci oljčnega olja okrepiti svoje blagovne znamke na svetovnem trgu. Jasne oznake lahko potrošnikom zagotovijo tudi natančnejše informacije o lastnostih predpakiranih živil.

Vendar pa ni manjkalo kritik, zlasti s strani upravljavcev restavracij: primorani bodo svojim potrošnikom ponuditi dražje olje – posebej pakirano in brez ponovnega polnjenja, kar nekateri vidijo kot nepotrebno breme za mala podjetja, ki običajno ponuditi olja in kis vsem strankam, da brezplačno uživajo ob svoji hrani.