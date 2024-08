V iskanju napačno označenega oljčnega olja za zaslužek

Nedavno na videz mladoletna odločitev sodnik Brian F. Holeman z višjega sodišča Washington DC, civilni oddelek, na predlog (zahtevo) tožene družbe Grocery Mohtamar, Inc. za povzetek sodbe je na prvi pogled dovolj, da prestraši katero koli zainteresirano stranko, ki ni izurjena v preobratih. običajnega prava. Je pa precejšnjega pomena.



Dean Mostofi je leta 2011 tožil toženega trgovca z živili (med drugimi) zaradi kršitve zakona o postopkih varstva potrošnikov DC (CPPA) s prodajo oljčnega olja znamke Pompeian, napačno označenega kot ​,war"ekstra deviško.' Ko sem se po branju o slavnem 2010 zavedel za napačno označeno olje Poročilo UC Davis ki je Pompeiana označil za enega od krivcev v škandalu z napačnim označevanjem ekstra deviškega, je tožnik takoj kupil steklenico in vložil tožbo za ​,war"utrpele poškodbe.'

Velik del odločitve je sprejet z vprašanjem, ali zakon DC dovoljuje potrošniku, da toži, če bere o napačno označenem izdelku in ga kupi izključno zaradi vložitve tožbe (tj. ali je ​,war"stoje") za utrpele poškodbe. To je pomembno vprašanje, saj bi dovolitev takšnega ukrepa lahko odprla vrata množici spornih tožb potrošnikov za kateri koli domnevno napačno označen izdelek – dogodek, ki bi lahko v rekordnem času izklopil katero koli srednje veliko podjetje.

Sklicevanje na prejšnjo sodno prakso, da ima tožnik pravico ​,war"biti brez nepravilnih trgovinskih praks« in lahko toži, čeprav on ​,war"ni utrpel nobene sodno prepoznavne škode,« je sodišče zavrnilo zagovor, da je tožnik ​,war"je zavestno kupil izdelke, za katere je menil, da so pomanjkljivi, in je to storil z namenom vložitve tožbe,« in je bil zato žrtev ​,war"samopoškodbo." Sodnik Holeman je izjavil:

" Noben precedens ne določa, da mora Sodišče uporabiti a ​,war " dobri veri” za ravnanje tožnika, da bi ugotovili, da je pravnomočna zahteva izpolnjena. Poleg tega tožniku ni treba dokazati, da je utrpel fizično, čustveno ali denarno poškodbo (poudarek dodan); dejanska ali takojšnja zakonska kršitev zadostuje za ugotovitev dejanske škode,« (str. 5) in meni, da: ​,war " Dispozitivna ugotovitev je, da je tožnik potrošnik, ki je sodeloval v potrošniškem poslu. Ta transakcija je zaščitena z CPPA." (str. 6)

Ker je (delno) zavrnil predlog za povzetek, je sodnik Holeman pustil vprašanja, ali je potrošnik ​,war"razumno pričakovanje« kršeno, in ali lahko dokaže z ​,war"jasni in prepričljivi dokazi« trditve o namernem zavajanju v skladu z CPPA, o kateri bo odločalo na sojenju.

Omeniti je treba, da je Pompeian, uvoznik in polnilec oljčnega olja s sedežem v Baltimoru, samo doseči logotip programa USDA za spremljanje kakovosti za njegova ekstra deviška in ekološka olja, potem ko je bilo oljčno olje dodano na seznam upravičenih izdelkov USDA. Zaradi tega bi morala biti ta posebna tožba logično nesmiselna, vendar spodbuda, ki jo ta odločitev zagotavlja nadaljnjim nadležnim pravdnim strankam, predstavlja resnično nevarnost za vse proizvajalce, ki se odločijo poslovati v Washingtonu, DC.