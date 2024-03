Registracija oljk Kalamata kot intelektualne lastnine je v Grčiji znova sprožila polemike

Namizne olive Kalamata z a Zaščitena označba porekla (ZOP) prejeli mednarodno lastninsko zaščito, potem ko so bili registrirani pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) pod svojim grškim imenom, Elia Kalamatas.

Namizne oljke Kalamata ZOP prihajajo iz avtohtone grške sorte Kalamon, pridelane v prefekturi Messenia na jugu Peloponeza.

WIPO, pravno zavezujoč mednarodni register za označbe porekla (AO) in geografske označbe (GO), bo zaščitil namizne oljke ZOP Kalamata pred imitacijami in ponarejanjem v 76 državah po vsem svetu.

Oljke Kalamata iz Mesenije imajo od leta 1996 tudi zaščiteno geografsko oznako Evropske unije.

"Neomajno nadaljujemo s svojimi prizadevanji za obrambo in zaščito svetovno znane zaščitene označbe porekla kljub tistim, ki jo poskušajo na vse načine odpraviti,« je v sporočilu zapisala Zveza kmetijskih združenj Messenia, ki je sprožila in spremljala vlogo WIPO za oljke Kalamata. izjava.

"Z vizijo, načrtom, znanstveno inteligenco in resnostjo krepimo in vlagamo v ikonične oznake ZOP,« so dodali.

Grško nacionalno medpoklicno združenje namiznih oljk (Doepel) pa je nasprotovalo izjavi sindikata, češ da je netočna in je vzbudila sume.

"Jasno je, kot smo že večkrat poudarili, da nihče ne nasprotuje in ne poskuša odpraviti Elia Kalamatas ZOP,« je dejal medstrokovnjak. ​,war"Vendar je treba opozoriti, da [ZOP za namizne oljke Kalamata] nima nikakršnega izvoznega potenciala. Zlasti največja izvožena količina od leta 1996 ... ni presegla 247 ton - 0.30 odstotka grškega izvoza sorte Kalamon/Kalamata.

Spor med zvezo Messenia in nacionalnim medpoklicnim združenjem kaže, da je želeno ime Kalamata, ki daje izdelku svetovno prepoznavnost, še naprej deli grški sektor namiznih oljk.

Proizvajalci oljk Kalamon s sedežem v Meseniji trdijo, da ime Kalamata označuje izdelek ZOP in bi moralo biti rezervirano samo za oljke, pridelane v regiji.

Proizvajalci kalamona v drugih regijah trdijo, da je treba ime Kalamata svobodno uporabljati po vsej Grčiji, saj oljke izvirajo iz iste sorte.

V spor sta bila vpletena tudi grška država in vrhovno sodišče države, kar je poudarilo prepad med proizvajalci.

Septembra 2022 je grška vlada izdal ministrsko uredbo vsem proizvajalcem namiznih oljk Kalamon v državi dovoljuje uporabo blagovne znamke Kalamata.

Odločitev iz leta 2022 o ponovni registraciji oljk Kalamata na nacionalnem seznamu rastlinskih sort, ki proizvajalcem po vsej Grčiji omogoča uporabo imena, je bila prizadevanje za spremembo odločitev vrhovnega sodišča ki je razveljavilo 2018 ministrski odlok ki je prvotno prijavilo oljke Kalamata na seznam.

Sprostitev blagovne znamke Kalamata je znatno povečala izvoz oljk Kalamon iz Grčije, ki se tržijo kot Kalamata ali Kalamata ZOP za tiste, proizvedene v Meseniji, ki izpolnjujejo zahteve ZOP.

Vendar pa je omogočil olivno proizvajalci v drugih državah promovirati svoje oljke Kalamon kot Kalamata, ki neposredno konkurirajo grškim proizvajalcem.

Proizvajalci namiznih oljk iz Messenije so se znova pritožili na ministrski odlok iz leta 2022 pri grškem državnem svetu, odločitev vrhovnega sodišča pa še ni sprejeta.

V bogatih letih lahko proizvodnja oljk Kalamon/Kalamata v Grčiji preseže 100,000 ton. Približno 80 odstotkov proizvodnje je namenjene izvozu na mednarodne trge z izvozno vrednostjo več kot 200 milijonov evrov.