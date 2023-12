Policija v Španiji in Italiji odkrila goljufijo z oljčnim oljem

Usklajena preiskava Europola, ki je vključevala špansko in italijansko policijo, se je končala z zasegom 260,000 litrov ponarejenega oljčnega olja in aretacijo 11 posameznikov blizu Ciudad Reala v osrednji Španiji.

Cilj aretiranih je bil po navedbah preiskovalcev razredčiti ekstra deviško olivno olje z nedeviškim oljem in oljem lampante, kar bi nezakonitemu delovanju omogočilo doseganje kemičnega profila njihovega proizvoda, ki bi zadostoval za vstop na zakonit trg oljčnega olja.

Lampante, najnižja stopnja oljčnega olja, neužitno, razen če je rafinirano, se v povprečju prodaja za 6.37 € na liter v primerjavi s 7.45 € na liter ekstra deviškega oljčnega olja na španskem referenčnem trgu Jaén.

Oglejte si tudi: Trade Group napoveduje pobudo za testiranje kakovosti oljčnega olja

V izjavi so preiskovalci tudi napovedali odkritje številnih zabojnikov, štirih vozil, digitalnih dokumentov, 91,000 € gotovine in drugih fizičnih dokazov, ki kažejo na mednarodno ponarejevalno združbo.

Preiskava je odkrila tudi tri mline v Toskani in na Siciliji v Italiji, ki naj bi bili neposredno vpleteni v nezakonito operacijo.

Preiskovalci so pridobili več dokumentov in digitalnih datotek v pisarnah teh podjetij, ki so razkrili prizadevanja za zbiranje oljčnega olja iz različnih virov. Eno od podjetij je bilo na kraju samem kaznovano zaradi nezakonitega označevanja oljčnega olja.

Celotno operacijo je sprožil rutinski pregled vsebine tovornjaka cisterne nedaleč od Ciudad Reala.

Po besedah ​​preiskovalcev so tovrstne akcije proti ponarejanju vse pogostejše.

Po njihovem mnenju je rekordne in skoraj rekordne cene ekstra deviškega oljčnega olja preteklega leta, skupaj z znaten upad proizvodnje, so brezvestne akterje zapeljali v skušnjavo, da bi poskušali izkoristiti situacijo.

Lanskega septembra Španski uradniki so sprožili obsežno preiskavo proti kraji ekstra deviškega oljčnega olja iz mlina v Carcabueyu, Córdoba, v osrčju Andaluzije, najpomembnejše regije za proizvodnjo oljčnega olja na svetu.

Podobni dogodki so se v zadnjih nekaj tednih zgodili v drugih pomembnih proizvodnih regijah, kot je Puglia v Italiji. Organi kazenskega pregona so opazili, kako organizirane tolpe poskušajo zaslužiti z bogato proizvodnjo v Apuliji s krajo oljk in oljčnega olja na tem območju.

V 2022, Italijanska policija preprečila 2.3 milijona litrov deviškega oljčnega olja iz prodaje kot ekstra deviškega oljčnega olja, kar je eden najpomembnejših postopkov boja proti ponarejanju v sektorju.

Čeprav veljajo za dobro kakovost, imajo deviška oljčna olja višjo kislost kot ekstra deviško in se prodajajo po znatno nižjih cenah kot ekstra deviško oljčno olje.

Medtem ko se rutinski inšpekcijski pregledi in preiskave nadaljujejo v celotnem oljčnem sektorju, je količina ponarejenega oljčnega olja, ki so jo odkrili uradniki, še vedno zelo nizka v primerjavi s celotnimi številkami trgovine z oljčnim oljem.

Poročilo Uprave za hrano in zdravila iz leta 2015, ki ga navaja New York Times, je pokazalo, da je bilo manj kot pet odstotkov od 88 oljčnih olj, prodanih v supermarketih v Združenih državah, ponarejenih.

Te ugotovitve so bile pomembne, če upoštevamo, da so ZDA v pridelovalnem letu 360,000/2022 uvozile 23 ton oljčnega olja.

260,000-litrska operacija ponarejanja, ki sta jo odkrili španska in italijanska policija, je sicer pomembna zaradi svojih kriminalnih ciljev in načina izvedbe, vendar je zanemarljiva količina v primerjavi s celotno proizvodnjo oljčnega olja v Španiji in Italiji.

V pridelovalnem letu 2022/23, ki ga zaznamuje nizek obseg proizvodnje, sta Španija in Italija proizvedli nekaj več kot milijon ton, približno milijardo litrov, od tega največ ekstra deviškega oljčnega olja.