Zaostritev vodnih predpisov v Kaliforniji lahko spodbudi gojenje oljk

Kljub razvoj El Niña v vzhodnem Tihem oceanu, zaradi česar bo leto 2023 za Kalifornijo mokro, podnebni strokovnjaki predvidevajo, da bo Golden State še naprej postajal vse bolj vroč in suh.

Po navedbah urada guvernerja Gavina Newsoma so bolj vroče in suhe vremenske razmere zaradi sprememba podnebja lahko do leta 10 zmanjša oskrbo države z vodo za do 2040 odstotkov.

Oljke bodo porabile veliko vode, če bodo v celoti namakane; ali pridelovalec varčuje z vodo ali ne, je odvisno od tega, kako upravlja s sadovnjakom, kar ni vedno lahko doseči. - Caitlin Peterson, pomočnica direktorja, Center za vodno politiko PPIC

Kalifornijski inštitut za javno politiko (PPIC) ocenjuje, da se 40 odstotkov vse vode v državi porabi za kmetijstvo. Ker država sprejema strožje vodne predpise in spodbuja izboljšano učinkovitost rabe vode, nekateri kmetje že stavijo na sušo odporne oljke kot pridelek prihodnosti.

"Oljke niso edini drevesni pridelek, ki lahko prenese malo pomanjkljivega namakanja, vendar oljke izstopajo po svoji odpornosti na sušo,« je povedala Caitlin Peterson, pridružena direktorica Centra za vodno politiko PPIC. Olive Oil Times.

Oglejte si tudi: Oljke lahko pomagajo premagati podnebne spremembe

"Lahko rastejo na zelo obrobnem zemljišču s slabo prstjo, česar ne moremo reči za mnoge prevladujoče drevesne kulture v Kaliforniji, kot so mandlji, orehi ali koščičarji,« je dodala.

Po Petersonu so tako namizne kot oljne oljke odporne na sušo. Namizne oljke lahko hitro povrnejo velikost plodov po začasnem zmanjšanju namakanja, tudi do 50-odstotnega zmanjšanja sredi poletja. Lahko pa prenesejo še hujša zmanjšanja ob majhnem (desetodstotnem) zmanjšanju pridelka.

Pri oljčnih oljkah so nekatere omejitve vode koristne, ker zadržijo vegetativno rast, da omogočijo gojenje sadovnjaka v živih mejah. Pomanjkanje vode lahko zmanjša velikost plodov, vendar je to manj pomembno za proizvodnjo olja.

"Čeprav tega v Kaliforniji ne vidite pogosto, so oljke tradicionalno gojili v sistemih suhega kmetovanja,« je dejal Peterson. ​,war"To ni pomenilo namakanja in razmika med drevesi, da bi se izognili tekmovanju za vlago v tleh.«

"Dejstvo, da so oljke zelo prilagojene takšnemu sistemu, veliko pove o njihovi prilagodljivosti in potencialu za prilagajanje upravljanja za nadaljnjo produktivnost tudi ob pomanjkanju vode,« je dodala.

Po Petersonovih besedah ​​se suho gojene oljke v Kaliforniji še niso izkazale za ekonomsko upravičene. Kljub temu je zanje morda več možnosti, saj se na nekaterih območjih zmanjša razpoložljivost vode za namakanje.

Sistemi oljčne vode so se pojavili v kontekstu nedavnih sušnih razmer v Kaliforniji in nenehnih skrbi glede suše.

Peterson je dejal, da so dokazi jasni, da podnebne spremembe povzročajo pogostejše in intenzivnejše suše v Kaliforniji.

Vroče suše potegnejo več vode iz tal in vegetacije, kar lahko ustvari cikel stresa rastlin, ki dodatno okrepi sušne razmere.

Podroben povzetek politike PPIC je izpostavil vprašanja v zvezi s sušo in kmetijstvom ter njihov vpliv, zlasti v dolini San Joaquin v Kaliforniji.

PPIC je poudaril, da sedanja suša vpliva na zmanjšanje razpoložljivosti vode in povečanje povpraševanja pridelkov po vodi. Na kratko je opisana dinamična situacija, ​,war"hitra suša – ki jo spodbujajo podnebne spremembe – omejuje razpoložljivost vode in povečuje povpraševanje pridelkov po vodi.«

"Zaskrbljenost pri dolgotrajnih sušah, kakršni smo bili priča od leta 2012 do 2016, je, da ne morete preskočiti sezone namakanja drevesnega pridelka,« je dejal Peterson. ​,war"Videli smo, da so med tisto sušo uničili veliko sadovnjakov mandljev, ker pridelovalci niso imeli vode in si jih niso mogli privoščiti, da bi jih vzdrževali, če niso pridelovali.«

oglas

oglas

"To je velika izguba, če se vaša drevesa še ne bližajo koncu svojega produktivnega življenja,« je dodala.

Podtalnica je še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati, ko gre za oskrbo z vodo. Podtalnica je bila nekoč rezerva za sušo za pridelovalce. Ko je v preteklosti površinske vode primanjkovalo, so lahko pridelovalci nadomestili razliko s črpanjem toliko vode iz zemlje, kot je bilo potrebno.

To zdaj ni mogoče, ker Kalifornija začenja izvajati Zakon o trajnostnem upravljanju podzemne vode iz leta 2014.

"Zmanjšanja črpanja, do katerih bo prišlo, da bi porabo podzemne vode dosegli na trajnostni ravni, so ključnega pomena za dolgoročno sposobnost preživetja kmetijstva, zlasti na območjih, kot je dolina San Joaquin,« je dejal Peterson.

Vendar pa je opozorila, da bi lahko med 200,000 in 365,000 hektarjev namakanih zemljišč, približno 10 odstotkov vseh v dolini San Joaquin, prišlo iz proizvodnje, da bi zmanjšali povpraševanje.

"Ocenjujemo 20-odstotno zmanjšanje zalog vode glede na to, kar trenutno delamo, do leta 2040 samo v dolini San Joaquin zaradi skupnih učinkov zakona o trajnostnem upravljanju podzemne vode, podnebnih sprememb in strožjih okoljskih predpisov,« je dejal Peterson. .

"Ko k Zakonu o trajnostnem gospodarjenju s podzemno vodo dodamo še sušo, postanejo stvari še težje obvladljive,« je dodala. ​,war"Predvidevam, da boste morda začeli videti več oljčnih nasadov na obrobnih območjih, ki ne morejo več podpirati bolj žejnih dreves.«

A poročilo o zmanjšanju oskrbe z vodo v zvezi z zakonom o trajnostnem gospodarjenju s podzemno vodo napovedali, da bo prehod zahteven.

Prizadevanja za povečanje zalog vode vključujejo obnavljanje podzemne vode, trgovanje z vodo in metode za obvladovanje naraščajočega pomanjkanja vode. Tudi v najboljšem primeru je Peterson poudaril, da bo morda treba v dolini San Joaquin izprazniti približno 202,000 hektarjev.

Obetavne alternativne rabe zemljišč lahko vključujejo sončni razvoj, pridelavo z omejeno količino vode, obnovo navad, bazene za ponovno polnjenje in nova stanovanja, ki varčujejo z vodo, kot je opisano v poročilu.

Peterson je opozoril na dobro dokumentirane raziskave in smernice o reguliranem pomanjkljivem namakanju, ki so na voljo za oljkarje. Svetovala je, da so univerzitetni viri odličen kraj za spoznavanje posebnih praks.

Ti viri lahko pridelovalcem oljk dajo natančno predstavo o tem, koliko namakanja je mogoče zmanjšati, ko vode primanjkuje, ter ustrezne stopnje rasti in razmnoževanja, v katerih to storijo.

Oljke niso tako občutljive na čas pomanjkljivega namakanja kot druge drevesne kulture. Vendar je Peterson svetoval, da se je nekaterim stopnjam vseeno bolje izogniti, če je le mogoče.

Težko se je otresti nekaterih vztrajnih mitov o vodnih sistemih za oljke in porabi vode v Kaliforniji.

"Oljke bodo porabile veliko vode, če bodo v celoti namakane; ali pridelovalec varčuje z vodo ali ne, je odvisno od tega, kako upravljajo s sadovnjakom, kar ni vedno lahko doseči,« je dejal Peterson.

"Prav tako mislim, da se ljudje preveč osredotočajo na povečanje učinkovitosti namakalnih sistemov kot ključ do manjše porabe vode,« je dodala. ​,war"Učinkovitejši sistemi dostave pomagajo zmanjšati porabo vode na hektar, vendar pozabljamo, da to pridelovalcem lahko omogoči, da posadijo več hektarjev, ker porabijo manj vode na hektar. Ključno je gledati celotno porabo vode, ne pa kapljic na hektar.«