Obiskovalci nedavnega sejma v Zürichu, ki so ocenjevali 140 vzorcev, najraje EVOO s sladkim okusom nad tistimi, ki so bile grenke. Nedavna študija je pokazala, da ne glede na profil okusa oljčnega olja, ki so ga ljudje globoko v deželi masla, lahko celo kulturno prilagojeno upoštevanje tradicionalne sredozemske prehrane podaljša življenje.



O Sredozemska prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo, stročnicami, zapletenimi ogljikovimi hidrati, olivnim oljem, ribami in vinom, vendar malo mlečnih izdelkov in mesa, je povezana z dolgo življenjsko dobo in nizko pojavnostjo raka in bolezni srca. Zaščitni učinek, ki je bolj izrazit v sredozemskih državah, je raziskovalce v Švici spodbudil, da ugotovijo, ali je bila spoštovanje sredozemske prehrane učinkovita pri švicarskem prebivalstvu, na katerega so vplivale njihove nemške, italijanske in francoske kulture.

Študija je vključevala 17,861 udeležencev, ki so bili del dveh večjih študij, izvedenih v Švici: National Research Program 1A in The Swiss Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Raziskovalci so izbrali kulturno raznoliko populacijo iz treh različnih jezikovnih regij v Švici, za katere je bilo spremljanje umrljivosti na voljo več kot 30 let prek nacionalnega zdravstvenega in statističnega registra.

O študija povezovanje spoštovanja sredozemske prehrane s smrtjo zaradi raka, srčno-žilnih bolezni in vseh vzrokov, ne glede na dieto, je imela eno izrazito razliko. Za razliko od tradicionalne sredozemske prehrane z nizko vsebnostjo mleka so mleko in mlečni izdelki sestavni del švicarske prehrane in jih je vzorčna populacija uživala skoraj vsak dan.

Prehranski vnos je bil analiziran z uporabo poenostavljene 24-urne metode priklica, kjer so se udeleženci odzvali pritrdilno ali negativno na vnos 11 različnih skupin živil: solate, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, žita, meso, ribe, vrsta olja, alkohol, jajca. in čokolado. Raziskovalci so spoštovanje sredozemske prehrane ocenili z oceno 9 točk, pri čemer je bila minimalna skladnost rezultat 0, največja pa 9 točk.

Pogostnost uživanja skupin hrane pri 8,665 moških in 9,196 ženskah, katerih povprečna starost je bila v času raziskave 45 let, je bila skoraj podobna, vendar je imela dve opazni razliki. Ženske so jedle sadje pogosteje kot moški, medtem ko so moški pogosteje uživali alkohol kot ženske.

Statistična analiza je pokazala, da je uživanje sadja zmanjšalo tveganje za umiranje zaradi bolezni srca in raka pri obeh spolih, čeprav je bil večji vnos mononenasičenih in tveganje smrti zaradi bolezni srca opažen le pri moških. Po drugi strani je uživanje alkohola zmanjšalo tveganje umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja, vendar povečalo tveganje umiranja zaradi raka.

Najbolj zanimiv rezultat pa je bila povezava med uživanjem mlečnih izdelkov in manjšim tveganjem umrljivosti zaradi vseh vzrokov, raka in bolezni srca pri moških in ženskah. Ti rezultati so v nasprotju s soglasjem, da mlečni izdelki povečajo vnos nasičenih maščob in s tem povečajo tveganje za srčno-žilne bolezni.

Možna razlaga, ki jo preiskovalci ponujajo nepričakovanemu koristnemu združenju, opaženemu v tej študiji, bi lahko bila, da švicarski mlečni izdelki iz ​,war"alpske krave, hranjene s travo, vsebujejo veliko n-3 maščobnih kislin in imajo nižjo vsebnost nasičenih maščob kot mlečni izdelki iz drugih držav. Avtorji citirajo tudi drugo literaturo, ki je ugotovila zaščitni učinek uživanja mlečnih izdelkov na pojavnost srčnih bolezni in raka.

Čeprav je imela študija eno glavno pomanjkljivost – surovo enodnevno metodo, ki se uporablja za ocenjevanje vnosa hrane – je študija pokazala, da je spoštovanje sredozemske prehrane, ki je vključevala kulturne razlike, koristno za zdravje in zmanjša tveganje umrljivosti zaradi raka in bolezni srca.