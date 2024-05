Pričakuje se, da se bo letina oljk v Maroku ponovno okrepila, kljub nasprotnim vetrovom

Visoke temperature, dolgotrajna suša in zgodovinski potres so prizadeli maroške oljčne nasade le nekaj mesecev pred začetkom leta 2023/24.

Pričakujemo, da bo proizvodnja višja od lanske, ki je bila katastrofalna. - Rachid Benali, predsednik Maroške medpoklicne zveze oljk

Kljub precejšnjim težavam v sektorju uradniki ostajajo optimistični, da bo letošnja letina še izboljšala lanski pridelek 107,000 ton, kar je precej manj kot 200,000 ton proizvedenih v letu 2021/22 in 8 odstotkov pod petletnim povprečjem.

"Pričakujemo, da bo proizvodnja večja kot lansko leto, ki je bilo katastrofalno,« je za lokalne medije povedal Rachid Benali, predsednik maroške medpoklicne zveze oljk.

Dodal pa je, da je končni pridelek v veliki meri odvisen od tega, koliko dežja bo padlo v naslednjih dveh mesecih.

Po podatkih maroškega ministrstva za kmetijstvo je država v hidrološkem letu 2022/23 prejela več dežja kot v prejšnjem, in sicer za 22 odstotkov več, vendar je bila skupna količina padavin še vedno za 32 odstotkov nižja od norme.

V zadnjem času je deževalo na severu države, tudi v več vidnejših oljkarskih regijah, več dežja pa pričakujejo v prihodnjih tednih.

Medtem ko bo dež pomagal pri kopičenju nafte v 750,000 hektarih deževnih nasadov v državi, je Benali dejal, da je bila v obdobju cvetenja v aprilu povzročena velika škoda.

Med 60 in 70 odstotkov oljčnih dreves je trpelo zaradi vročih spomladanskih temperatur. ​,war"Cvetovi oljk so zgoreli zaradi tega podnebnega pojava, ki je zelo razširjen,« je dejal.

Nenavadno vroči pomladi je sledilo žgoče poletje in močan veter, znan kot Chergui, ki je povzročil dodatno škodo na nekaterih oljkah v državi.

Ta pojav je bil še posebej pereč v osrednji regiji El Kelâa des Sraghna, kjer je nekaj lokalni uradniki ocenjujejo da bi lahko zaradi velike škode zaradi vetra in vetra proizvodnja upadla za 80 odstotkov glede na lani.

V vzhodnih regijah Taza, Guercif in Outat El Haj, kjer je 186,000 hektarjev oljčnih nasadov, se pričakuje, da se bo proizvodnja kljub nekateri kmetje poročajo velike izgube po neurjih s točo v začetku septembra.

Vendar pa je v regiji Fez-Meknes v severovzhodnem Maroku, kjer je ena tretjina oljčnih nasadov v državi, uradnik za kmetijstvo Mostapha Mrhari lokalnim medijem povedal, da namakana oljčna drevesa niso utrpela večje škode.

V goratem območju Al Haouz, ki se nahaja v epicentru potresa z magnitudo 6.8 septembra, ki je ubil približno 3,000 ljudi, kmetje še vedno delajo na čiščenju ruševin in ugotavljanju obsega škode.

Ocenjuje se, da je v regiji 124,200 hektarjev oljčnih nasadov, kar je približno 10 odstotkov vseh oljčnih nasadov v državi. Po navedbah poročila lokalnih medijev, so bili nasadi z visoko gostoto, ki se nahajajo ob vznožju gorovja Visoki Atlas, večinoma nepoškodovani.

Dlje v gorah so bili bolj poškodovani tradicionalni nasadi v lasti malih proizvajalcev.

"Najbolj prizadete so bile gorske skupnosti, ki živijo v tradicionalnih glinenih hišah,« je za lokalne medije povedal eden od producentov. ​,war"Te skupnosti izvajajo samooskrbno kmetijstvo, ki temelji na drevesničarstvu, kot so sadje in oljke, ter pridelavi zelišč, kot je žafran, za lastno porabo ali v majhnih količinah, ki se prodajajo na lokalnem trgu.«

Dlje proti jugu v regiji Souss-Massa, ki se nahaja tik pod žariščem potresa, naj bi se proizvodnja prav tako okrepila. Čeprav se je območje izognilo najhujšemu potresu, je bilo tresenje še vedno čutiti in je povzročilo škodo na infrastrukturi. Poročali so o minimalni škodi na oljkah.

Zaradi celoletne suše uradniki po vsej državi poudarjajo, da je treba vlagati v oljčne nasade. Maja je vlada maroškemu medpoklicnemu združenju oljk zagotovila 16.9 milijarde dirhamov (1.54 milijarde evrov) za vlaganje v namakanje.

Po uradnih podatkih je namakanih 37.5 odstotka oljčnih nasadov v državi, skupaj 450,000 hektarjev. Kljub temu so ti nasadi odgovorni za med 50 in 60 odstotkov celotne proizvodnje.

Namakanje preostalih nasadov v državi bi znatno povečalo proizvodnjo, kar uradniki verjamejo, da bo izboljšati mednarodno trgovinsko bilanco Maroka in nižje vztrajno visoke domače cene.