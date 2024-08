Podrobnosti Pojav evropskega zatiranja goljufij o oljčnem olju

V skladu z osnutkom zakonodaje Evropske komisije bi okrepljeni ukrepi proti goljufijam v Evropski uniji od držav članic zahtevali, da opravijo vsaj en ciljno usmerjen pregled na tisoč ton oljčnega olja, ki se v njih trži.

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima oljčno olje, bi morala voditi register, ki spremlja vnos in umik za vsako kategorijo olja do faze stekleničenja, v skladu z drugim vidikom osnutek sprememb uredbe EU 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in analiznih metodah.

"Izkušnje so pokazale določena tveganja goljufij, ki ovirajo polni učinek varstva potrošnikov, ki ga ponuja uredba 2568/91,« o potrebi po registrih piše v osnutku.

Govori tudi o potrebi po posodobitvi nekaterih analiznih metod iz uredbe in tako predlaga dve novi prilogi k njej.

Ena, pri spektrofotometričnem pregledu v ultravijoličnem, je namenjena ​,war"odpraviti nekatere nedoslednosti in nepopolnosti v metodi analize«.

Druga, o določitvi razlike med dejansko in teoretično vsebnostjo triacilglicerolov z ECN 42, je zasnovana tako, da nadomesti obstoječo prilogo z ​,war"učinkovitejša metoda«.

Predlog zakona predlaga, da spremembe začnejo veljati 1. januarja, razen novih pravil o poročilih držav članic EK o preverjanju skladnosti, ki bi začela veljati v začetku leta 2015.

Tudi glede preverjanj skladnosti bi morale države članice ES posredovati veliko bolj podrobne informacije o njihovem testiranju in njegovih rezultatih. Preglede je treba izvajati selektivno, na podlagi analize tveganja in s primerno pogostostjo, piše v osnutku.

Prav tako piše, da se sklicuje na ​,war"oljčno olje, ki se trži« v določeni državi pomeni celotno količino oljčnega olja in olje iz oljčnih tropin tistega stanja, ki se v njem porabi ali iz nje izvaža.

Predlagano spremembo naj bi odobril upravni odbor za skupno organizacijo kmetijskih trgov ter da je v naprednem stanju posvetovanj in pogajanj.