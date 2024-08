Grki se odzovejo na pozive za nove preizkuse kakovosti oljčnega olja

Aris Kefalogiannis

V komisiji za mednarodno trgovino ZDA, poročilo, in drugod, proizvajalci Novega sveta izpodbijajo učinkovitost obstoječega standarda Mednarodnega sveta za oljke in podpirajo sprejetje novih metod testiranja, kot je npr. pirofeofitini (PPP) in 1,2-diacilglicerol (DAG). Olive Oil Times vprašal tri ugledne strokovnjake, ali bi Grčija želela podpreti takšne spremembe mednarodnega standarda ali ne.

Pozdravljamo idejo o višjih standardih kakovosti in strožjih kriterijih ocenjevanja kategorije ekstra deviškega oljčnega olja. Dvainosemdeset odstotkov grške proizvodnje oljčnega olja je ekstra deviškega in znotraj tega odstotka bi se večina še vedno kvalificirala kot tako, tudi če bi uporabili strožja merila. Menimo, da bi moral biti nov strožji standard rezultat skrbne ocene in bi lahko vključeval te preskusne metode ali druge nove metode. Verjamemo, da standardi, kot so tisti, ki jih predlaga Extra Virgin Alliance lahko zaščiti tako kakovost izdelka kot potrošnika.

Efi Christopoulou, Strokovnjak za kemično in senzorično testiranje Evropske komisije in Mednarodnega sveta za oljke

O Trgovinski standard MOK ima določene kriterije kakovosti in čistosti, da bi izboljšal kakovost oljčnega olja in ga zaščitil pred ponarejanjem z drugimi rastlinskimi olji. Od svoje začetne uveljavitve je bil podvržen številnim spremembam, ki so temeljile na novih zahtevah trga in razvoju v znanstvenem sektorju. Skupine strokovnih kemikov, ki delajo na tem področju, in rezultati njihovih raziskav so vključeni v mednarodne standarde ali jih spreminjajo. Kar se mene tiče, je vsakršno zaostrovanje meril kakovosti v trgovinskem standardu IOC namenjeno izboljšanju kakovosti oljčnih olj na trgu in spodbujanju vseh visokokakovostnih oljčnih olj iz katere koli države proizvajalke oljčnega olja, kamor pridejo.

Panagiotis Konstantinou, Direktor OLITECN, Mednarodnega sveta za oljke, priznanega laboratorija za kemično testiranje

Zmanjšanje meja ES 2568/91 da bi zagotovili kakovost bi delovalo le, če so izpolnjeni določeni pogoji. Zelo pazljivo moramo izbrati, kateri parametri in katere meje bodo spremenjeni, pri čemer kakršna koli sprememba ne sme obsojati oljčnih olj, ki lahko zaradi regionalnih razlik kažejo višje vrednosti. Na primer, oljčna olja iz zahodnega dela Mesinije in otoka Zakintos imajo običajno naravno prisotne ravni eritrodiola in uvalola višje od mejnih vrednosti MOK. Izvesti je treba obsežne nacionalne raziskave o značilnostih grškega oljčnega olja, da bi vedeli, kateri kemični parametri in do katere ravni se lahko kot država strinjamo, da jih spremenimo, da visokokakovostna oljčna olja ne bodo diskvalificirana. Najpomembneje pa je zame uveljavitev veljavne uredbe, ki pa žal ni vedno tako.