Ne uporabljajo se evropski zakoni o preverjanju etikete oljčnega olja

evropski komisar za kmetijstvo Dacian Cioloş je obljubil strožji pregled oznak oljčnega olja, ko ga je zaslišal Olive Oil Times o navideznih pomanjkljivostih sedanjega sistema.



Zakoni Evropske komisije (ES) o trženju oljčnega olja že predvidevajo preverjanje točnosti etiket in zahtevajo, da države članice EU letno poročajo o podrobnostih, vključno s tem, koliko zahtev za preverjanje etiket so prejele in njihovih rezultatov.

Po poizvedbah pri EK, Olive Oil Times lahko zdaj razkrije, koliko takih preverjanj etiket so v zadnjih treh letih ES prijavili vodilni svetovni proizvajalci Španija, Italija in Grčija: nobenih.

EK je dejala, da je v tem obdobju prejela eno poročilo iz Španije in dve iz Italije, pri čemer je bilo vse navedeno, da v prejšnjem letu niso prejeli nobenih zahtev za preverjanje etiket. Iz Grčije niso prejeli nobenih poročil.

Pod Tržni standardi EU za oljčno olje, kodificirani januarja kot uredba 29/2012 lahko različne strani zahtevajo preskuse resničnosti navedb na etiketah – na primer, da je olje deviško ali ekstra deviško –, zadevne države proizvajalke pa morajo do vsakega 31. marca poročati ES o svojih nadaljnjih ukrepih. ukrepanje in morebitne uporabljene kazni.

Glede na vztrajno zaskrbljenost potrošnikov, skupin proizvajalcev in vladnih organizacij po vsem svetu glede zavajajočega označevanja oljčnega olja, Olive Oil Times je Cioloşa vprašal, ali se mu zdi nenavadno, da v skladu s temi zakoni EU ni bila podana nobena zahteva za preverjanje. Vprašali smo tudi, kaj je treba storiti za povečanje natančnosti spremljanja in označevanja.

Tiskovna predstavnica Cioloşa je odgovorila po elektronski pošti ​,war"Dejansko ni bilo prejeto nobeno poročilo o zahtevah za preverjanje, vendar obstajajo drugi komunikacijski kanali med Komisijo in državami članicami v sektorju oljčnega olja, zlasti v okviru Uredbe (ES) št. 2568/91, ki od držav članic zahteva, da redno pošiljajo informacije o ugotovljenih nepravilnostih v sektorju.

"V okviru Odbora za organizacijo enotnega trga že potekajo razprave, da bi bil nadzor učinkovitejši. Cilj je oceniti, ali bi bila potrebna prilagoditev veljavne zakonodaje, da bi se upošteval razvoj trga oljčnega olja.

"Poleg tega komisar Cioloş namerava predstaviti akcijski načrt o sektorju oljčnega olja v prihodnjih tednih, verjetno v prvem tednu junija. To bi lahko pomenilo prilagoditev tehničnih predpisov, povezanih s pristojnostjo Komisije za krepitev nadzora kakovosti, zaščito potrošnikov in izboljšanje označevanja. je rekla.