Hrvaški minister za kmetijstvo ploska najbolj nagrajenemu proizvajalcu v državi

Z obvestilom o svojih štirih nagradah v začetku tega tedna, Avistrija postal najbolj odlikovan hrvaški producent v Svetovna lestvica oljčnega olja in letošnje NYIOOC.

S sedežem v severozahodni regiji Istre, proizvajalci prejela tri zlata priznanja in srebrno nagrado na svetovnem tekmovanju 2024, s čimer se je skupno število od leta 24 povzpelo na 2018.

"Ponosni smo na naše uspehe,« sta povedala lastnika Beatrix in Rudolf Nemetschke Olive Oil Times. ​,war"Vsako nagrado smo proslavili s prijatelji v Istri in Avstriji.”

Oglejte si tudi: 2024 NYIOOC Zajetje

Zakonca živita v Sankt Wolfgangu v severni Avstriji, a že skoraj desetletje pridelujeta oljke v Svetem Lovreču. Ta nekdanji sedež beneškega škofa ima idealno lego in zemljo za gojenje oljk.

Pred devetimi leti sta zakonca kupila približno 85 hektarov zemlje s 400 zapuščenimi oljkami, ki sta jih medtem obnovila.

Zasajenih je 1,600 dreves, predvsem istrskih in izbranih italijanskih sort. Oljčnik trenutno obsega 35 hektarjev, nameravajo pa se širiti. ​,war"Naš cilj je imeti 15,000 dreves in jih gojiti ekološko,« je dejal Rudolf Nemetschke.

Par se osredotoča predvsem na tipične istrske sorte, kot so buža, štorta, karbonazza, rožignola ali istrska bijelica, najraje pa imata italijanske sorte, kot so leccino, frantoio, pendolino, itrana in amaurino.

Nemetschke je dejal, da so skrivnost uspeha podjetja agrotehnični ukrepi, ki se izvajajo med letom, vključno med žetvijo, in ekipa, ki stoji za temi ukrepi.

"Imamo ekipo strokovnjakov in delavcev, ki delajo skupaj že leta,« je dejal Nemetschke. ​,war"Tudi sam poskušam sodelovati pri vseh delih.”

Podjetje se osredotoča na kakovost pred količino in se vsako sezono loti zgodnje žetve. V proizvodnem letu 2023/24 je Avistria pridelala 1,242 litrov ekstra deviško olivno olje, ki navaja neugodne podnebne razmere in oljčna sadna muha kot velike izzive.

"Obiramo v zgodnji fazi zorenja, ko so plodovi najboljše kakovosti,« je dejal Nemetschke. ​,war"Iz njih pridelujemo zelena, predvsem pikantna, primerno grenka, a harmonična olja s poudarjenimi sadnimi okusi.«

Dodal je, ​,war"Olja so večinoma monosortna, izdelujemo pa tudi vrhunsko istrsko mešanico cuvee.”

Par oljke pobere z ročnimi grabljami in jih v nekaj urah prepelje v mlin. ​,war"Proizvajamo izključno ekstra deviško oljčno olje,« je dejal Nemetschke. ​,war"Takoj po obiranju plodove predelamo v najsodobnejši oljarni Pieralissi.”

Glede na Svetovna lestvica oljčnega olja podatkih je Avistria najbolj nagrajeni hrvaški proizvajalec na NYIOOC in se uvrstil na sedmo mesto po številu osvojenih nagrad.

Al Torcio je s 16 nagradami drugi najbolj nagrajeni hrvaški producent, sledi mu OPG Ivica Vlatkovič, ki ima 15.

"Prvo smo zmagali NYIOOC nagrado leta 2018,« je dejal Nemetschke. Od takrat je Avistria sodelovala pri vseh izdajah tekmovanja.

"Čudovit občutek je zmagati NYIOOC nagrade za vsa olja, ki jih proizvajamo,« je dejal Nemetschke. ​,war"Prvič tudi zlato za naš Cuvee Istrian Blend, ki je zadnja leta osvajal srebro.”

Trajen uspeh podjetja ni ostal neopažen. Ko je v javnost prišla novica o njunem zadnjem priznanju, je paru čestitala Marija Vučković, hrvaška ministrica za kmetijstvo.

"Kot Avstrijca, ki gojita oljke v Istri, sva še posebej ponosna,« sta povedala zakonca.

Nemetschke je dejal, da so nagrade in priznanja, ki jih prinaša, podjetju pomagala pri trženju njegovih ekstra deviških oljčnih olj.

Avistria prodaja največ svojih olj v Avstriji ima pa lokalne stranke v Istri. Tržna strategija temelji na ciljni populaciji potrošnikov, zasebnih naročnikih, restavracijah, hotelih in nekaterih specializiranih trgovinah.

Zakonca nameravata na svojem istrskem posestvu zgraditi tudi novo podeželsko hišo z degustacijsko sobo in manjšo oljarno za predelavo njunih oljk.

"Zadovoljni smo,« je dejal Nemetschke. ​,war"To je nova motivacija za prihajajoče oljkarsko leto.”