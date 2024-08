Sektorji ameriške kmetijske industrije izražajo mero razočaranja nad nedavno sprejetimi pogoji Trgovinski sporazum Tans-Pacific (TE).

Kimberly Houlding, predsednica Ameriškega združenja proizvajalcev oljčnega olja (AOOPA) pričal na zaslišanju prejšnji teden da TPP ​,war"bi moral biti začetek foruma držav proizvajalk oljčnega olja iz novega sveta,« in da bi moral biti izhodiščna točka za obravnavo težav, s katerimi se sooča industrija v ZDA, Avstraliji, Čilu, Mehiki in na Novi Zelandiji.



Zaskrbljeni in razočarani smo, da ta sporazum morda zamuja veliko priložnost za spodbujanje preglednosti in učinkovitih standardov kakovosti v državah TPP. - Kimberly Houlding, Ameriško združenje proizvajalcev oljčnega olja

"Kljub prizadevanjem ameriške industrije,« je dejala ​,war"dogovora ​,war"poglavje o tehničnih ovirah v trgovini ne vključuje oljčnega olja v prilogi, ki usmerja države k oblikovanju sektorsko specifičnih skupin za obravnavo standardov, označevanja in embalaže za vino in žgane pijače, kozmetiko in druge izdelke.

Houlding je v pričanju pred Komisijo za mednarodno trgovino Združenih držav Amerike citiral nedavno ​,war"60-minutni segment ki je pred približno 12 milijoni ameriških gledalcev programa poudarila nevarnosti za zdravje ponarejenega oljčnega olja. ​,war"To je zastrašujoča misel enega strokovnjaka v tej zgodbi, ki je ocenil, da je 75 do 80 odstotkov ekstra deviškega oljčnega olja, izvoženega iz Italije na police supermarketov v ZDA, goljufivih,« je dejal Houlding. ​,war"Avtor Extra Virginity, Tom Mueller, ki je bil intervjuvan za segment.

Viktorija Guida poročali januarja v Politico, da je Houlding trdil, da TPP ponuja priložnost za oblikovanje skupine s sedežem v ZDA, ki bi zagotovila protiutež Mednarodni svet za oljke ki predstavlja evropsko trgovino z olivnim oljem.

Še vedno je možno, da se doda določba za vzpostavitev ad hoc delovnih skupin, katerih namen bi bil obravnavati standarde in regulativna vprašanja, ki še vedno predstavljajo splošno skrb za celotno industrijo oljčnega olja. Kot je povedal tiskovni predstavnik USTR Matt McAlvanah, ​,war"Poglavje TPP [Tehnične ovire v trgovini] ponuja priložnost za delo na dodatnih pobudah, specifičnih za sektor, in veselimo se nadaljnjih razprav z industrijo o tej temi.